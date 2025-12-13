Újabb banknál nyitható nyugdíj-előtakarékossági számla (NYESZ), amit évi 100 ezerrel támogat az állam

A nyugdíj-előtakarékossági számla, azaz NYESZ egy speciális értékpapírszámla, amihez legalább 10 év elteltével, csak nyugdíjba vonuláskor lehet adómentesen hozzáférni, és évente akár 100 000 forint adóvisszatérítés jár utána – írja a money.hu pénzügyi elemzője. A főbb tudnivalók közé tartozik még, hogy a törvényi szabályozás értelmében legalább 5000 forint befizetésével lehet a számlát megnyitni, de kötelező rendszeres befizetés nincs. A nyugdíj-előtakarékossági számlára csak forintban nyilvántartott értékpapírok vásárolhatók. Egyszerre több szolgáltatónál is lehet NYESZ-t fenntartani, de NYESZ-R jelöléssel ellátott számla csak egy lehet – a NYESZ-R az a számla, ami után az adókedvezményt igénybe

lehet venni. NYESZ-t bankoknál, befektetési szolgáltatóknál és a Magyar Államkincstárnál is lehet nyitni.

A Gránit Bank most egy olyan új NYESZ-ajánlattal állt elő, aminek a számlavezetési díja 0 forint, az állományi díja 0,015 százalék. Egyedi, diverzifikált portfólió állítható vele össze a BÉT-en elérhető részvényekből, állampapírokból és a Gránit Alapkezelő befektetési alapjaiból, valamint a megtakarítók adómentesen részesülhetnek a magyar ingatlanpiaci hozamokban a Gránit Alapkezelő ingatlanalapjai révén. Az ügyintézés, kereskedés teljesen digitálisan intézhető a Gránit eBank mobilalkalmazásban.

A Gránit NYESZ-számlanyitáshoz 50 000–100 000 forint közötti befizetés esetén 10 000 forint jóváírás, százezer forint vagy annál magasabb befizetés esetén 20 000 forint jóváírás jár egy 2025. december 31-ig tartó akcióban.

Rajtuk kívül kívül NYESZ-t forgalmaz még a CIB Bank, az Erste Bank, a K&H Bank, az MBH Bank, az MBH Duna Bank, az OTP Bank és az UniCredit Bank. A fix költségeket tekintve a Gránit Bankon kívül az MBH Bank és az MBH Duna Bank egyaránt díjmentesen vezet NYESZ-számlát. A CIB Bank és az Erste Bank ezzel szemben havi díjat számít fel – előbbinél 330 forintot, utóbbinál 350 vagy kedvezményes esetben 167 forintot, illetve az Ersténél az első két évben akár nullázható is bizonyos feltételek teljesítése esetén. A K&H Bank minimum 500 forintos negyedéves díjat számol fel. A legmagasabb fix költséggel, éves 2791 forintos díjjal az UniCredit Bank dolgozik. Az OTP Bank konstrukciója ettől eltér, mivel a számlavezetési költséget nem klasszikusan számítja fel, hanem a kezelt vagyonhoz köti: egy bizonyos összeg alatt százalékos éves díjat számít fel, de bizonyos értékpapíroknál (például állampapír, OTP részvény) nincs levonás.

A vagyonarányos költségek, azaz az állományi díjak terén szintén nagy a különbség a szolgáltatók között. A Gránit Bank és az Erste Bank kínálata tartozik az olcsóbb megoldások közé 0,015 százalékos éves díjjal. A CIB Bank ennél jóval magasabban, 0,10 százalékon áraz, míg az MBH Bank 0,15 és 0,40 százalék között, minimum havi 175 forinttal terheli az ügyfeleket. Az MBH Duna Bank szintén sávos díjjal dolgozik, 0,08–0,30 százalék között, negyedéves minimum díjjal. Az UniCredit esetében az állományi díj 0,1 százaléktól indul, de minimum évi 2791 forintot ki kell fizetni, ami a kisebb egyenleggel rendelkezőknek arányaiban magasabb teher lehet. Összességében elmondható, hogy a díjmentes vagy nagyon alacsony díjjal dolgozó szereplők (például a Gránit és az Erste) jelenleg jelentősen kedvezőbb feltételeket kínálnak. A bankoknál forgalmazott NYESZ-ek közül csak a Gránitnál és az Ersténél nyitható számla online. A CIB-nél telefonon nyitható, a többi pénzintézetnél viszont csak személyesen, bankfiókban.

2024. februártól a Magyar Államkincstárnál is nyitható NYESZ, ami a kincstári értékpapírszámlához hasonlóan ingyenes: nincs számlavezetési díja, sem tranzakciós költsége az állampapírok adásvételének. Hiába díjmentes, a kincstári

NYESZ-nek van egy nagy hátránya: csak állampapírt lehet rá venni, egyéb értékpapírokat nem.

NYESZ-t egyes befektetési szolgáltatóknál, brókercégeknél is lehet indítani. Az egyik ilyen az Equilor Befektetési Zrt., ahol NYESZ csak személyesen nyitható. A számlavezetése 500 forint negyedévente, vagyis 2000 Ft/év. NYESZ-t önmagában azonban nem lehet nyitni az Equilornál, hagyományos értékpapírszámla is kell mellé, ami 3000 Ft/negyedév. Az állományi díj 0,015–0,25% negyedévente. Kereskedni az Equilor Trader GO segítségével lehet, ami asztali számítógépen, mobiltelefonon vagy tableten tesz elérhetővé több mint 20 000 részvényt a világ 22 tőzsdéjén, ezen kívül több mint 2000 kötvényhez és 3000 ETF-hez lehet vele hozzáférni.