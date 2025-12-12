Európai lett az „Év Repülőtere” – magyar kötődése is van az ATW Awards egyik díjazottjának

A díj az iparág kiemelkedő elismerésének számít. Az amerikai Aviation Week szakmagazin anyavállalata a lisszaboni gálán hirdetett győztest.

A repülőtér a frankfurti után az ország második legnagyobb repülőtere. 1992-ben épült, és az egykori híres bajor politikus, Franz-Josef Strauss nevét viseli. Az elmúlt évek azonban nem voltak teljesen zökkenőmentesek, 2023 nyarán például nagy felzúdulást keltett, hogy bőröndök sokasága tűnt el, 2024 októberében pedig súlyos fennakadásokat jegyeztek fel az utasok kiszolgálásában.

Ez azonban immár a múlté, a repülőtér idén kifogástalanul működött. A díj egyben azt jelentette, hogy az iparág a változást elismerte, és ennek jegyében díjazta ezt.

A repülőtér vezérigazgatója első nyilatkozatában mindenekelőtt köszönetét fejezte a „teljes csapat” elkötelezettségéért.

A hivatalos lisszaboni indoklás szerint díjazták a repülőtér példakép szerepét az innovációban, a növekedésben és fenntarthatóságban. Külön indokként hangzott el mindez a repülőtér Lufthansa 2-es termináljával összefüggésben. A légitársaság közreműködött a repülőtér fejlesztésében, azt többek között az utasok igényeihez igazítva.

Kiemelt érdem volt az új elektromos buszok állomása, amely fenntarthatóbbá tette a repülőtéri működést. Emellett az elektromos autók napelemes töltőállomásait és az autonóm kerekesszékek tesztelését fogyatékkal élő utasok számára innovatív lépésként ismerték el. Ezek az intézkedések egyben kifejezték a repülőtér környezetbarát technológiákra és akadálymentes mobilitásra való összpontosítását.

A légi közlekedési iparban a müncheni repülőteret ma már példaként említik más repülőterek számára világszerte.

A vállalat a díjat minden évben több kategóriában adja át. Az „Év Légitársasága” díjat a japán All Nippon Airways nyerte el, az „Év Öko Légitársasága” a Cathay Pacific Airways lett. Érdekesség, hogy a vezetői kiválóságért járó elismerést Martin Gauss kapta. A most a Gulf Airt, korábban 14 évig az Air Baltic légitársaságot vezető szakember egykor (2009-2011 között) a Malév vezérigazgatója is volt.