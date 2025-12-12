ARÉNA - PODCASTOK
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke felszólal a 2028-2034 közötti többéves pénzügyi kerettel (MFF) kapcsolatos vitán az Európai Parlament plenáris ülésén Brüsszelben 2025. november 12-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Olivier Hoslet

„Vegyes eredmények”: NKE-elemzés Ursula von der Leyen második Európai Bizottságának első évéről

Infostart / InfoRádió - Kalapos Mihály
ELŐZMÉNYEK

December 1-jén volt egy éve, hogy hivatalba lépett az Ursula von der Leyen által vezetett második Európai Bizottság. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem elemzése szerint a védelempolitika területén több előrelépést történt, mint a gazdaságban.

Intézményi szempontból a bizottság elnöke kedvező helyzetből indult – mondta az InfoRádióban Zalai Csaba, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Európa Tanulmányok Tanszékének egyetemi tanára.

Sikerült még jobban centralizálnia a hatalmát, az Európai Bizottságon belül kevés olyan ellenlábas került vezető szerepbe, aki megkérdőjelezhette volna az ő vezető szerepét, szemben az előző bizottsággal, ahol azért voltak fajsúlyos szereplők. Az Európai Tanács elnöke is kevésbé konfrontatívabb volt. Ugye most António Costa volt portugál miniszterelnök látja ezt a funkciót, de korábban Charles Michellel azért voltak összetűzések az Európai Unió külső képviselete kapcsán – mondta a szakértő.

Ugyanakkor Ursula von der Leyen egy roppant nehéz nemzetközi geopolitikai és gazdasági helyzetben találta magát – tette hozzá Zalai Csaba.

A legfontosabb változás Donald Trump amerikai elnök megválasztása volt.

Nehéz helyzetbe hozta Európát, hogy lavírozást kellett folytatnia a két nagy globális hatalom között, Trump fokozatosan az európai kapcsolatok lazításán és a fókusz Ázsiára áthelyezésén tevékenykedett. És ezeknek a kihívásoknak az elhárításában eléggé vegyes eredményt ért el a bizottság

– fogalmazott.

A nemzetközi szervezetek kutatóműhelyének vezetője szerint a gazdasági dimenzióban kevebb látványos eredményt ért el az Európai Bizottság, mint a védelempolitika területén.

Az Egyesült Államokkal folytatott kereskedelmi tárgyalások során Európának nem sikerült olyan vámtarifákat kitárgyalnia, amely kifejezte volna a szoros gazdasági kapcsolatot az Egyesült Államok és az Európai Unió között.

Mindkét entitás egymásnak a legfontosabb gazdaság és kereskedelmi partnere, de ehhez képest az Európai Unió ugyanolyan elbírálás alá esett, mint például Japán – tette hozzá.

A gazdaság terén az Európai Bizottságnak sikerült több olyan úgynevezett nagy „salátatörvényt” vagy csomagot beterjesztenie, ami például csökkenti a fölösleges adminisztratív terheket, tehát a versenyképesség növelésére azért voltak eredmények és lépések.

A védelempolitika terén is több konkrét eredmény született.

A Bizottság meghallotta az idők szavát, és Európának valóban sokkal nagyobb felelősséget kell vállalnia a biztonságáért a jövőben,

és ezeknek a kereteire a bizottság számos javaslatot tett az elmúlt egy évben

– mondta Zalai Csaba.

A bővítés látványos eleme volt, hogy Montenegró és Albánia újabb csatlakozási fejezeteket zárt le és nyitott meg – tette hozzá a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Európa Tanulmányok Tanszékének egyetemi tanára.

KAPCSOLÓDÓ HANG

európai unió

európai bizottság

ursula von der leyen

nemzeti közszolgálati egyetem

zalai csaba

