2025. december 12. péntek Gabriella
bilincs elfogás őrizetbe vétel letartóztatás bűnöző gyanúsított / Handcuffed criminal lying face-down in car park
Nyitókép: Jub Rubjob/Getty Images

Fejvadászok kapták el a magyar szexuális ragadozót – videó

Infostart

A körözöttek top 50-es listáján is szerepelt R. Rajmund, akit egy szolnoki áruház parkolójában fogtak el.

A Szolnoki Ítélőtábla nyáron társtettességben, kiskorú sérelmére elkövetett szexuális erőszak, valamint gyermekpornográfia bűntett miatt 3 év 6 hónap letöltendő szabadságvesztésre ítélte a szolnoki R. Rajmundot. A 25 éves férfi azonban a börtönbe vonulás helyett a bujkálást választotta – közölte a rendőrség a police.hu oldalon.

A Szolnoki Törvényszék Büntetés-végrehajtási Csoportja július 16-án elfogatóparancsot bocsátott ki ellene, így a hatóságok megkezdték a felkutatását.

A bűncselekmény társadalmi súlyossága miatt az elkövető felkerült a rendőrség körözési toplistájára is, valamint a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) célkörözési egysége is bekapcsolódott a nyomozásba.

A KR NNI fejvadászai a körözést folytató Szolnoki Rendőrkapitánysággal együttműködve azonosították az elítélt tartózkodási helyét.

December 5-én egy szolnoki áruház parkolójában fogták el a KR NNI Bevetést Támogató Osztályával.

Így a 25 éves férfi már rács mögött kezdheti meg az új évet.

