Hihetetlenül jól áll a Fradi, itt vannak a részletek

Az Olympique Lyon 2-1-re legyőzte a holland Go Ahead Eagles csapatát, ezzel az első helyen áll a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának hatodik fordulója után.

Az élcsapatok közül az Aston Villa is győzni tudott csütörtök este. Az angol együttes küzdelmes mérkőzésen nyert 2-1-re Bázelben, ezzel továbbra is azonos pontszámmal áll a nála jobb gólkülönbséggel rendelkező Lyonnal és a második Midtjyllanddal.

A tabellán az alapszakaszból már biztosan továbbjutott Ferencváros a hatodik, miután hátrányból fordítva, Ötvös Bence és Varga Barnabás egy-egy góljával 2–1-re legyőzte a Glasgow Rangerst.A magyar bajnoki címvédőt a negyedik Betis és a Salzburgot 1-0-ra verő Freiburg a gólkülönbségével előzi meg.

A 36 csapatos, nyolcfordulós El-főtábla első nyolc helyezettje egyenes ágon a nyolcaddöntőbe jut, míg a 9-24. helyezettek oda-visszavágós párharcokban küzdenek meg a legjobb 16 közé kerülésért. A 25-36. pozícióban záró együttesek számára véget ér az európai kupaszereplés.

Az alapszakaszból még két forduló van hátra:

Január 22. FTC–Panathinaikosz 21:00

Január 29. Nottingham–FTC 21:00

Az Európa-liga döntőjét május 20-án, Isztambulban rendezik.