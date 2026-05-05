ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
361.81
usd:
309.33
bux:
135935.1
2026. május 5. kedd Adrián, Györgyi
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Ilie Bolojan román miniszterelnök, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnöke meghajol a kormánya ellen benyújtott bizalmatlansági indítványról tartott szavazás elõtt mondott beszédének végén a törvényhozás bukaresti üléstermében 2026. május 5-én. A bizalmi szavazás eredményeképpen megbukott a kormány.
Nyitókép: MTI/EPA/Robert Ghement

Kiszállnak a kormányzásból a liberálisok Romániában

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Ellenzékbe vonul Romániában az európai néppárti tagsággal rendelkező Nemzeti Liberális Párt (PNL), miután a parlament kedden megvonta a bizalmat az Ilie Bolojan pártelnök vezette koalíciós kormánytól.

A párt választmánya által kedd este elfogadott határozat megerősítette, hogy a PNL nem tekinti többé megbízható partnernek a Szociáldemokrata Pártot (PSD), amely – a szélsőjobboldali Románok Egyesüléséért Szövetséggel (AUR) együtt – bizalmatlansági indítvánnyal buktatta meg azt a kormányt, amelyben maga is részt vett.

A PNL szerint a PSD-t terheli a felelősség a koalíció felrúgásáért és az előidézett válságért, így a PSD-nek és a körülötte kialakult új parlamenti többségnek a felelőssége kormányt alakítani. A PNL ellenzéki pártként is kész támogatni azokat az intézkedéseket, amelyek az ország gazdasági stabilitását és a polgárok érdekeit szolgálják – szögezte le a párt határozata.

Kezdőlap    Külföld    Kiszállnak a kormányzásból a liberálisok Romániában

románia

ellenzék

ilie bolojan

nemzeti liberális párt

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Elemző: el kell kerülni, hogy hirtelen törés következzen be Európa és az Egyesült Államok kapcsolatában

Elemző: el kell kerülni, hogy hirtelen törés következzen be Európa és az Egyesült Államok kapcsolatában
Mivel Európa gazdasága a tét, kénytelen engedményeket tenni az amerikai NATO-partner iráni háborúja kapcsán, a Hormuzi-szorosban ugyanis valakinek valahogyan rendet kell teremtenie. Ez is látszik most az európai hangnemváltáson Csiki Varga Tamás, a Stratégia- és Védelemkonzultációs Csoport elemzője szerint, aki az InfoRádióban ki is fejtette gondolatait.
 

A Hormuzi-szorosnál is nagyobb a gázveszteség, és nincs rövid távú megoldás

Fodor Gábor: Orbán Viktorral vagy nélküle folytatja a Fidesz?

Fodor Gábor: Orbán Viktorral vagy nélküle folytatja a Fidesz?

Fodor Gábor szerint azzal a paradox helyzettel kell szembenéznie a Fidesznek, hogy egyrészt Orbán Viktor a párt összetartó ereje, másfelől ő a vereség első számú felelőse – erről beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában a Közép-európai Rendszerváltást Kutató Intézet vezetője.
 

Fodor Gábor az Arénában: hét ok vezetett a Fidesz súlyos vereségéhez

„Nem lesz elefántcsonttorony” – Tarr Zoltán nyitott minisztériumot ígér

Fideszes kritika az új kinevezések miatt – az Akadémiát is beleértve

Orbán Viktor hosszú hallgatás után megrázó üzenetet küldött a DPK-soknak

Így működik majd a Tisza-kormány: megszólalt a miniszter

VIDEÓ
A békét is túlélheti az iráni rezsim? Szalai Máté, Inforádió, Aréna
Milyen politikai kultúrát hoz az új parlament? Fodor Gábor, Inforádió, Aréna
Mindenki szemüveges lesz a képernyők miatt? Nagy Zoltán Zsolt, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.06. szerda, 18:00
Pósfai Mihály
Széchenyi-díjas geológus, az MTA új elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
A magyar Tesla-tulajdonosok is megkapnak egy fontos funkciót

A magyar Tesla-tulajdonosok is megkapnak egy fontos funkciót

A magyar Tesla-tulajdonosok számára is elérhetővé vált a Tesla MultiPass funkció. Ez lehetővé teszi, hogy a külső szolgáltatók töltőit is a gyári kulcskártyával indítsák el, a fizetés pedig automatikusan a jól megszokott Tesla applikáción keresztül történjen - írta a villanyautosok.hu.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kiderült az élelmes utazók kedvenc trükkje: így nyaralnak nyomott áron ebben a két napfényes országban

Kiderült az élelmes utazók kedvenc trükkje: így nyaralnak nyomott áron ebben a két napfényes országban

Egyre több család választja Törökországot és Egyiptomot nyaralásra. Az INVIA adatai szerint mindkét ország esetében 3 százalékponttal nőtt a családi foglalások aránya egy év alatt.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US says Iran ceasefire is 'not over' despite attacks in Strait of Hormuz

US says Iran ceasefire is 'not over' despite attacks in Strait of Hormuz

US Defence Secretary Pete Hegseth says Iran is attempting "international extortion" in the strait. Iran earlier warned the US "we are just getting started".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 5. 21:24
A Hormuzi-szorosnál is nagyobb a gázveszteség, és nincs rövid távú megoldás
2026. május 5. 20:36
Elemző: el kell kerülni, hogy hirtelen törés következzen be Európa és az Egyesült Államok kapcsolatában
×
×