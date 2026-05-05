Matekérettségi gráffal, kvartilissal, exponenciális függvénnyel, dobókockával

Elkezdődtek az írásbeli matematika érettségik kedd reggel. Az Oktatási Hivatal korábbi tájékoztatása szerint matematikából középszinten 71 559-en, emelt szinten 8264-en vizsgáznak kedden. Másnap történelemből középszinten 71 504, emelt szinten 8273 diák tesz majd vizsgát.

Az Eduline oktatási szakportál kiadta a matekérettségi elindulása után a feladatok témakörének első részét. A cikkből kiderül: középszinten idén is két feladatlapot kaptak a diákok. Az első részben 10-12 feladatot kell megoldaniuk, melyre összesen 45 percük lesz. Ebben a feladatsorban nagyrészt egyszerű összefüggéseket, alapfogalmakat kértek számon, az időt azonban nem lehetett túllépni.

Ebben a feladatcsoportban

exponenciális függvényes és

gráfos

feladatot is kaptak az érettségizők, de

mediánt és

kvartilist is kellett számolniuk.

Voltak még

halmazok

dobókockás valószínűség-számítás

a kör egyenlete

is.

Az első részért 30 pont jár. A másodikért majd 70.

Az emelt szintű feladatokról egyelőre nem jelentek meg információk – cikkünket később frissítjük.