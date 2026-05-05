2026. május 5. kedd Adrián, Györgyi
A matematika írásbeli érettségi vizsga feladatlapjai a Budapest Fõváros Kormányhivatala XII. Kerületi Hivatalában 2026. május 5-én, amikor átadják a fõvárosi középiskola intézményvezetõinek.
Matekérettségi gráffal, kvartilissal, exponenciális függvénnyel, dobókockával

Kiadták a középszintű érettségi feladattípusait, már ami az első részt illeti.

Elkezdődtek az írásbeli matematika érettségik kedd reggel. Az Oktatási Hivatal korábbi tájékoztatása szerint matematikából középszinten 71 559-en, emelt szinten 8264-en vizsgáznak kedden. Másnap történelemből középszinten 71 504, emelt szinten 8273 diák tesz majd vizsgát.

A matematika írásbeli középszinten idén is két feladatlapból áll. Az első részben 10-12 feladatot kell megoldani, melyre összesen 45 percük lesz a diákoknak. Ebben a feladatsorban nagyrészt egyszerű összefüggéseket, alapfogalmakat kérnek számon - tették hozzá, megjegyezve: az időre azonban nagyon kell figyelni, mert 45 perc után a felügyelő tanár beszedi a feladatlapokat, így ezekkel a feladatokkal a későbbiekben már nem tudnak foglalkozni.

Az Eduline oktatási szakportál kiadta a matekérettségi elindulása után a feladatok témakörének első részét. A cikkből kiderül: középszinten idén is két feladatlapot kaptak a diákok. Az első részben 10-12 feladatot kell megoldaniuk, melyre összesen 45 percük lesz. Ebben a feladatsorban nagyrészt egyszerű összefüggéseket, alapfogalmakat kértek számon, az időt azonban nem lehetett túllépni.

Ebben a feladatcsoportban

  • exponenciális függvényes és
  • gráfos

feladatot is kaptak az érettségizők, de

  • mediánt és
  • kvartilist is kellett számolniuk.

Voltak még

  • halmazok
  • dobókockás valószínűség-számítás
  • a kör egyenlete

is.

Az első részért 30 pont jár. A másodikért majd 70.

Az emelt szintű feladatokról egyelőre nem jelentek meg információk – cikkünket később frissítjük.

Elkezdődött a Portfolio Hitelezés 2026 konferenciája, a magyar bankszektor és hitelpiac egyik legnagyobb éves találkozója. Különleges aktualitást biztosít a rendezvénynek a várható gazdaságpolitikai irányváltás, amely bőven ad beszédtémát az előadóknak, kerekasztal-résztvevőknek. A konferencián elhangzó legfontosabb információkról és megfogalmazott véleményekről ebben a cikkünkben tudósítunk, érdemes visszanézni.

Több mintás üvegpoharat hívott vissza a Flying Tiger Magyarországon, mert a vizsgálatok szerint határérték feletti ólom és kadmium oldódhat ki belőlük.

Donald Trump says the US "shot down" seven Iranian boats on Monday, a claim denied by Tehran. Iran fired missiles and drones at military and commercial ships, according to the US.

