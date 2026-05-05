Főszerkesztőváltás az Index élén

„Fekete-Szalóky Zoltán több mint hat éven át meghatározó szerepet játszott az Index szerkesztőségi működésében és szakmai fejlődésében. Vezetése alatt a szerkesztőség stabilan őrizte piacvezető pozícióját, fontos tartalmi fejlesztéseket valósított meg és kiemelkedő olvasottsági eredményeket ért el” – közölték.

„Az Index lapvezetése és az Indamedia köszönetét fejezi ki Fekete-Szalóky Zoltán eddigi munkájáért és szakmai elkötelezettségéért, valamint az Index sikereihez való hozzájárulásáért” – fogalmaztak.

A közlemény szerint Gedei Norbert feladata a szerkesztőségi működés továbbfejlesztése, a márka szakmai karakterének megerősítése, valamint az új, divízióalapú, csoportszintű struktúrához illeszkedő tartalmi és működési stratégia megvalósítása lesz.

Az Indamedia meggyőződése, hogy a divíziók szerinti működésre való átállása világosabb felelősségi köröket, hatékonyabb együttműködést, erősebb stratégiai és tartalmi fókuszt teremt a portfólió egészében – írták.

Az Index főszerkesztőváltása ennek a hosszabb távú építkezésnek a része, amelynek célja a márka piaci pozíciójának további erősítése, a szerkesztőségi működés „jövőálló fejlesztése” és az új, csoportszintű működési modell sikeres megvalósítása – áll a közleményben.