2026. május 5. kedd Adrián, Györgyi
Medve lábnyomok a homokban
Nyitókép: Pixabay

Megtalálták az eltűnt székelyt, egy medve marcangolta szét

A helyszínelő rendőrökre egyébként ugyancsak medve támadt, a rendőrök hatalmas zajt keltve, fegyverhasználatra készen sikerült elüldözniük a hatalmas állatot, de az nem ment túl messzire.

Múlt kedd óta keresték Farkaslakán azt a 65 éves helyi lakost, akit végre megtaláltak, de sajnos holtan, minden valószínűség szerint egy medve tépte szét egy erdős területen.

A férfi a Maszol beszámolója szerint Farkaslakán a Cika nevű dűlőben élt egyedül, közismert természetjáró volt helyben, és épp egy ismerős helyen barangolt, amikor a medve támadásnak érzékelhette a jelenlétét a Kalonda-tető környékén. A férfi megtalálását az is nehezítette, hogy a holttest egy nehezen megközelíthető zugban feküdt, lábain és a nyakán súlyos harapásnyomokkal.

A medve továbbra is súlyos veszélyt jelent a környéken.

Kovács Lehel polgármester beszámolója szerint Farkaslaka közigazgatási területén rendkívül gyakoriak a medveészlelések. Április hónapban csak a településeken 21 károkozás történhetett medvék által.

Jó hírekkel rukkolt elő a Magyarországon is jelen lévő autóipari multi

Növekvő első negyedéves EBIT-eredményről számolt be a Schaeffler autóipari és ipari beszállító - tájékoztatta a vállalat kedden az MTI-t.

Most érkezett: ég a Westend mögötti vasúti terület Budapesten, keményen dolgoznak a tűzoltók

Négy vízsugárral oltják a lángokat a tűzoltók, de egyáltalán nem könnyű a dolguk, leginkább az erős szél miatt.

Hegseth says the US-Iran ceasefire is 'not over' despite attacks in Strait of Hormuz

The US defence secretary says Iran is attempting "international extortion" in the strait. Iran earlier warned the US "we are just getting started".

