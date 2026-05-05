Megtalálták az eltűnt székelyt, egy medve marcangolta szét

Múlt kedd óta keresték Farkaslakán azt a 65 éves helyi lakost, akit végre megtaláltak, de sajnos holtan, minden valószínűség szerint egy medve tépte szét egy erdős területen.

A férfi a Maszol beszámolója szerint Farkaslakán a Cika nevű dűlőben élt egyedül, közismert természetjáró volt helyben, és épp egy ismerős helyen barangolt, amikor a medve támadásnak érzékelhette a jelenlétét a Kalonda-tető környékén. A férfi megtalálását az is nehezítette, hogy a holttest egy nehezen megközelíthető zugban feküdt, lábain és a nyakán súlyos harapásnyomokkal.

A medve továbbra is súlyos veszélyt jelent a környéken.

A helyszínelő rendőrökre egyébként ugyancsak medve támadt, a rendőrök hatalmas zajt keltve, fegyverhasználatra készen sikerült elüldözniük a hatalmas állatot, de az nem ment túl messzire.

Kovács Lehel polgármester beszámolója szerint Farkaslaka közigazgatási területén rendkívül gyakoriak a medveészlelések. Április hónapban csak a településeken 21 károkozás történhetett medvék által.