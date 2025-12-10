Rekordot jelent Szoboszlai tizenegyese – de mi köze a győzelemnek a DVSC-hez?

A Liverpool nagyon fontos győzelmet aratott a Bajnokok Ligájában, az ötödik forduló fele után a nyolcadik helyen áll a tabellán, de a mai meccsek után sem csúszhat a tizenegyediknél hátrább. Ennél is fontosabb, hogy négy győzelmével 12 pontja van, a korábbi példákat alapul véve 16 pont biztosan elég, akár az egyenes ági továbbjutáshoz is. A Liverpoolnak két mérkőzése van még hátra, az Olympique Marseille ellen idegenben, s a Qarabag ellen az Anfield Roadon.

Arne Slot a milánói mérkőzés után elismerő kritikákat kapott, noha ő maga isúgy vélte, a tizenegyes megítélésekor szerencséjük volt, Félix Zwayer, a német bíró könnyen befújta a honfitársa, Florian Wirtz elleni szabálytalanságot.

Jól sült el a vezetőedző néhány, a meccs előtti döntése, elsősorban Joe Gomez és Curtis Jones csapatba állítása, ugyanakkor Florian Wirtz mellőzése és Alexander Isak favorizálása nem volt jó ötlet. Wirtz beállt a 68. percben, kifejezetten jól játszott.

Az osztályozó portálok Szoboszlai Dominikot, látták a legjobbnak, a különböző orgánumoknál volt, hogy Jones, volt, hogy Gravenbech, s volt, hogy Wirtz kapott még jó helyet. Ezúttal dicséretet kapott Ibrahima Konaté és Virgil van Dijk, a két középső védő is. Nincsenek csúcsformában, de az elmúlt hetekhez képest javultak.

Érdekes statisztikai adat, hogy a Liverpool, Mo Szalah nélkül, éppen Magyarországon, Budapesten, a Debrecen ellen nyert legutóbb idegenben BL-mérkőzést, még 2009-ben. Szoboszlai Dominik gólja volt a legkésőbbi, amivel a Liverpool idegenbeli BL-mérkőzést nyert, s a második a legkésőbbi győztes büntető Steven Gerrard 2014. szeptemberi, a Ludogorecnek az Anfield Roadon rúgott találata óta.

A következő feladat a Liverpool számára a Brighton elleni, hétvégi bajnoki. Az ügyben véleményt formálók szinte mindegyike egyetért abban, hogy Mohamed Szalah nem fog játszani a mérkőzésen. Ugyanakkor akadnak, akik szerint még nem dőlt el a jövője, noha több jel is utal arra, hogy a klub nem zárkózna el az eladásától, különösen, ha az el-Hilal, vagy egy másik szaúdi klub, esetleg globálisan egy másik klub megfelelő összeget kínálna érte.

Stephen Warnoch elemző, a Liverpool korábbi játékosa érdekes véleményt formált: „Nem hiszem, hogy játszik majd a Brighton elleni hazai meccsen – szerintem ez túl sok problémát okozna a csapatnak. Elutazik majd az Afrikai Nemzetek Kupájára, s akkor egy kicsit lecsillapodik a helyzet, és aztán a klubnak és neki is dönteni kell arról, hogyan alakuljon a jövő.”