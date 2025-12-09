A Marcus Thuram, Lautaro Martínez kettős várja a Liverpool védelmét a San Siróban

Szokás szerint két mérkőzés kezdődik a többinél korábban, magyar idő szerint 16.30-kor az első, Almatyban. Kazahsztánban akkor már este lesz, a Kajrat fogadja a görög Olympiakoszt. Egyik csapatnak sincsen reális esélye arra, hogy a nyolcfordulós alapszakasz végén továbbjusson, a görögök két ponttal a 33., a kazahok eggyel a 35. helyen állnak.

A Bayernnek erősebb ellenfél jut, mert a portugál Sporting CP az eddigi öt fordulóban tíz pontot szerzett, még éppen továbbjutó helyen áll. Nem jó előjel a vendégek számára, hogy három kulcsjátékosuk, Pedro Gonçalves, Geovany Quenda és Francisco Trincão is hiányzoni fog, nem is utaztak el Münchenbe.

A Liverpool az Internazionale vendége lesz. Az olaszok nagyon jól állnak, négy győzelmet szereztek eddig, éppen a legutóbbi meccsüket veszítették el, az Atlético ellen, Madridban. Az olaszoknál nem játszik majd Denzel Dumfries, Matteo Darmian, Tomas Palacios és Raffaele Di Gennaro, Marcus Thuram és Lautaro Martínez ellenben ott lesz a csatársorban. Milánóban úgy kalkulálnak, hogy a mostani 12 pont mellé hármat szerezve már nagyon közel lennének a 16 ponthoz, amivel szinte biztosan a legjobb nyolcba lehet kerülni.

A Liverpoolból Mohamed Szalah mellett Federico Chiesa is. Cody Gakpo sem teljesen egészséges, valószínű, hogy minbd a két, nyáron megszerzett új csatár, Hugo Ekitiké és Alexander Isak is kezd majd. Miként természetesen Szoboszlai Dominik is. Az angol lapok szerint Arne Slot, ellentétben a hétvégi bajnokival, most inkább Andy Robertsont választja, Kerkez Milossal szemben.

A Barcelona az Eintracht Frankfurtot fogadja, mind a két csapatnak javítania kell. A katalánok a 18., a németek a 28. helyen állnak a tabellán. Egy újabb vereséggel az Eintracht akár azt is kockáztatja, hogy még a pótvizsgás helyekről is lemarad, mindössze négy ponttal áll.

Érdekesnek ígérkezik a legutóbbi fordulóban szenzációs formát mutató PSV és az Atlético Madrid csatája. A hollandok a 15., a spanyolok a 12. helyen állnak a tabellán, de csak egy pont köztük a különbség.

Sallai Roland csapata, a Galatasaray, amelynek eddig három győzelem és két vereség a mérlege, a hat ponttal szerénykedő Monacóhoz látogat. A hercegség csapata a hétvégén is kikapott, csak hetedik a francia bajnokságban.

Bár az elmúlt hetekben sem az Atalanta, sem a Chelsea nem villog a maga bajnokságában, a BL-ben egyik sem áll rosszul, mindkettő tíz pontot gyűjtött az első öt fordulóban. Aki nyerni tud a bergamói meccsen, jó eséllyel ott lesz majd a legjobb nyolcban a végén.

A Tottenham nagyon reménykedik abban, hogy javítani tud a prágai Slaviát fogadva, egyelőre ugyanis csak a tizenhatodik helyen áll. A belga Union St.-Gilloise és az Olympique Marseille csatájában a 25. és a 21. helyezett találkozik, két, egyaránt hatpontos csapat.