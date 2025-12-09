ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 9. kedd
A bajnoki trófea a labdarúgó Bajnokok Ligája elődöntőjének első, Borussia Dortmund - Paris Saint-Germain mérkőzése előtt Dortmundban 2024. május 1-jén.
Nyitókép: MTI/EPA/Christopher Neundorf

A Marcus Thuram, Lautaro Martínez kettős várja a Liverpool védelmét a San Siróban

Infostart

A Bayern-rajongók a megszokottnál korábban ülnek kedd este a tévé elé BL-mérkőzést nézni: már 18.45-kor kezdődik csapatuk a portugál Sporting elleni mérkőzése. A Liverpool este 9 órakor kezd a San Siróban.

Szokás szerint két mérkőzés kezdődik a többinél korábban, magyar idő szerint 16.30-kor az első, Almatyban. Kazahsztánban akkor már este lesz, a Kajrat fogadja a görög Olympiakoszt. Egyik csapatnak sincsen reális esélye arra, hogy a nyolcfordulós alapszakasz végén továbbjusson, a görögök két ponttal a 33., a kazahok eggyel a 35. helyen állnak.

A Bayernnek erősebb ellenfél jut, mert a portugál Sporting CP az eddigi öt fordulóban tíz pontot szerzett, még éppen továbbjutó helyen áll. Nem jó előjel a vendégek számára, hogy három kulcsjátékosuk, Pedro Gonçalves, Geovany Quenda és Francisco Trincão is hiányzoni fog, nem is utaztak el Münchenbe.

A Liverpool az Internazionale vendége lesz. Az olaszok nagyon jól állnak, négy győzelmet szereztek eddig, éppen a legutóbbi meccsüket veszítették el, az Atlético ellen, Madridban. Az olaszoknál nem játszik majd Denzel Dumfries, Matteo Darmian, Tomas Palacios és Raffaele Di Gennaro, Marcus Thuram és Lautaro Martínez ellenben ott lesz a csatársorban. Milánóban úgy kalkulálnak, hogy a mostani 12 pont mellé hármat szerezve már nagyon közel lennének a 16 ponthoz, amivel szinte biztosan a legjobb nyolcba lehet kerülni.

A Liverpoolból Mohamed Szalah mellett Federico Chiesa is. Cody Gakpo sem teljesen egészséges, valószínű, hogy minbd a két, nyáron megszerzett új csatár, Hugo Ekitiké és Alexander Isak is kezd majd. Miként természetesen Szoboszlai Dominik is. Az angol lapok szerint Arne Slot, ellentétben a hétvégi bajnokival, most inkább Andy Robertsont választja, Kerkez Milossal szemben.

A Barcelona az Eintracht Frankfurtot fogadja, mind a két csapatnak javítania kell. A katalánok a 18., a németek a 28. helyen állnak a tabellán. Egy újabb vereséggel az Eintracht akár azt is kockáztatja, hogy még a pótvizsgás helyekről is lemarad, mindössze négy ponttal áll.

Érdekesnek ígérkezik a legutóbbi fordulóban szenzációs formát mutató PSV és az Atlético Madrid csatája. A hollandok a 15., a spanyolok a 12. helyen állnak a tabellán, de csak egy pont köztük a különbség.

Sallai Roland csapata, a Galatasaray, amelynek eddig három győzelem és két vereség a mérlege, a hat ponttal szerénykedő Monacóhoz látogat. A hercegség csapata a hétvégén is kikapott, csak hetedik a francia bajnokságban.

Bár az elmúlt hetekben sem az Atalanta, sem a Chelsea nem villog a maga bajnokságában, a BL-ben egyik sem áll rosszul, mindkettő tíz pontot gyűjtött az első öt fordulóban. Aki nyerni tud a bergamói meccsen, jó eséllyel ott lesz majd a legjobb nyolcban a végén.

A Tottenham nagyon reménykedik abban, hogy javítani tud a prágai Slaviát fogadva, egyelőre ugyanis csak a tizenhatodik helyen áll. A belga Union St.-Gilloise és az Olympique Marseille csatájában a 25. és a 21. helyezett találkozik, két, egyaránt hatpontos csapat.

A Marcus Thuram, Lautaro Martínez kettős várja a Liverpool védelmét a San Siróban

bajnokok ligája

liverpool fc

bayern münchen

Szlávik János az Arénában: nem az oltáselleneseket kell meggyőznünk

Szlávik János az Arénában: nem az oltáselleneseket kell meggyőznünk
A most keringő Covid-variánsok már nem olyan veszélyesek, mint a korábbiak, leginkább csak az egyébként is súlyos egészségkárosodással élőkre jelent komoly veszélyt – mondta el az InfoRádió Aréna című műsorában Szlávik János, a Dél-Pesti Centrumkórház infektológiai osztályának vezetője.
Szakértő: három kulcs van Európa kezében az ukrajnai békefolyamatban

Szakértő: három kulcs van Európa kezében az ukrajnai békefolyamatban

Az InfoRádiónak nyilatkozó szakértő szerint van egyfajta feszültség a békefeltételek kapcsán az Egyesült Államok és Ukrajna között, és az európai országok valamiféle támogatást, hátteret próbálnak adni Ukrajnának, hogy Ukrajna ellenálljon az amerikai nyomásnak, és a saját feltételei szerint tudjon haladni.
 

Min kapta rajta a szájolvasó Volodimir Zelenszkijt?

Sürgős intézkedések kellenek az új ukrajnai fejlemények miatt – levelet küldött Antonio Costa a tagállamok vezetőinek

Szankció- és támadáskikerülés: fontos döntést jelentett be Szijjártó Péter

Nagyon ideges lett Vlagyimir Putyin sajtótitkára a német kancellár felvetésére

A pápánál járt Volodimir Zelenszkij

Szifilisz, AIDS, hepatitisz, Covid: vigyázat, fertőzésveszély! Szlávik János, Inforádió, Aréna
Hogyan lesz pénz a magyar tudásból? Bódis László, Inforádió, Aréna
Gasztrokalandok: hol lehet manapság egy jót enni? Vinkó József, Inforádió, Aréna
 
Trump a frászt hozta Európára, lépett Zelenszkij a béketervvel kapcsolatban - Háborús híreink kedden

Trump a frászt hozta Európára, lépett Zelenszkij a béketervvel kapcsolatban - Háborús híreink kedden

Az Egyesült Államok új védelmi stratégiája finoman szólva is kiakasztotta az európai NATO-tagállamokat. Az Európai Unió védelmi tanácsa elfogadta a fegyverkezésre hitelt nyújtó EDIP-programot. Volodimir Zelenszkij Olaszországban igyekszik támogatást szerezni, közben pedig azt is bejelentette, hogy ma reagálni fognak az amerikai béketervre, de pillanatnyilag megint úgy tűnik, hogy Donald Trump megunta a békecsinálást. Ez rosszabbkor aligha jöhetne: lassan teljesen orosz kézre kerül Pokrovszk és komoly csapatösszevonásokról jönnek hírek Zaporizzsjából. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

Nagy változás jön a magyarországi csomagautomatáknál: erről mindenki tudjon, aki a netről rendelne karácsonyi ajándékot

Nagy változás jön a magyarországi csomagautomatáknál: erről mindenki tudjon, aki a netről rendelne karácsonyi ajándékot

A GLS Hungary megnyitotta csomagautomata hálózatát más szolgáltatók előtt, elsőként a DPD Hungary csatlakozik a rendszerhez.

Trump criticises 'weak' European leaders over Ukraine and immigration

Trump criticises 'weak' European leaders over Ukraine and immigration

In his latest public criticism of Europe, the US president claims countries are "decaying".

