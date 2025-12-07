David Beckham: „Hála Istennek, szerződtettem a világ legjobb futballistáját”

Az ezzel története eddigi legnagyobb sikerét elérő Inter Miami 3–1-re verte kanadai ellenfelét. A döntő a North American Soccer League, a ma már legendás NASL csúcsidőszakát idézte, világbajnokok játszottak a trófeáért, az egyik oldalon Lionel Messi, Sergio Busquets, Rodrigo Paul a Miamiban (Jordi Alba „csak” Európa-bajnok), a másikon Thomas Müller.

Az Inter Miami volt a pályaválasztó, Fort Lauderdale-ben rendezték a mérkőzést 0 ez magyarázza, hogy mindössze 21 556 néző látta a helyszínen a mérkőzést, amelyen az Inter Miami már az első percben vezetést szerzett a kolumbiai Édier Ocamo öngóljával.

Majdnem egy órán keresztül nem esett újabb gól, ellenben akkor a „fehérsapkások” kiegyenlítettek az etiópiai születésű kanadai válogatott, Ali Ahmed találatával. Rodrigo De Paul – egyike az Inter Miami tíz benevezett argentin játékosának, alapember az Albicelestében, a válogatottban – néhány perccel később tulajdonképpen eldöntötte a mérkőzést.

Lionel Messi labdaszerzése után szerzett gólt az a középpályás, aki 31 éves koráig még egyetlen klubtrófeát sem nyert, de Európából, az Atlético Madridtól Amerikába szerződött, hogy együtt játszhasson hétről hétre Lionel Messivel, példaképe passzából lőtt gólt.

? Lionel Messi’s impressive career stats



? 1137 Games

⚽️ 896 Goals

? 406 Assists

? 60Hat-tricks

? 69 Free kick Goals

? 105 Outside the Box Goals

? 1302 Goal contributions



? 10x LaLiga

? 8x SuperCopa Cup

? 7x Spanish Cup

? 4x UEFA Champions League

? 3x FIFA Club… pic.twitter.com/wvcZJIiwWh — FIFA World Cup Stats (@alimo_philip) December 6, 2025

A végeredményt is egy argentin, Tadeo Allende gólja hozta meg, a 96. percben. A mérkőzés legjobbjának Lionel Messit választották. Minden idők egyik legjobb játékosa rekordokat döntött, korábban még soha, egyetlen játékos sem volt részes 15 gólban az MLS rájátszásában.

Elképesztő statisztika: 2004-es profi bemutatkozása óta egymaga több tróeát nyert, mint a világ bármelyik klubja. Még a Bayern München is csupán megközelíti.

No team or player has more trophies won since Messi's debut?.... Unreal! ?? pic.twitter.com/keOofElQQr — johnny cortes (@johnnycortes) December 6, 2025

Az is érdekes, hogy – példátlanul a csúcsszintű futballban – a világklasszisok egyben családi jóbarátok is, nem véletlenül álltak össze a végén egy családi képre. Így is köszöntötték magukat, meg külön Jordi Albát is, aki visszavonul. Pályafutása utolsó passzát éppen Lionel Messinek adta.