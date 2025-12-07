ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
382.2
usd:
328.23
bux:
108922.07
2025. december 7. vasárnap Ambrus
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Lionel Messi, az amerikai Inter Miami játékosa a labdarúgó-klubvilágbajnokság csoportkörmérkõzéseinek elsõ fordulójában, az A csoportban az egyiptomi al-Ahli együttese ellen játszott mérkõzésen a miami Hard Rock Stadionban 2025. június 14-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Cristobal Herrera Ulashkevich

David Beckham: „Hála Istennek, szerződtettem a világ legjobb futballistáját”

Infostart

„Hála Istennek, szerződtettem a világ legjobb futballistáját” – hálálkodott a Mindenhatónak és veregette meg egyben a saját vállát David Beckham, az Inter Miami résztulajdonosa, miután csapata a Vancouver ellen megnyerte a Major League Soccer, a tulajdonképpeni észak-amerikai bajnokság nagydöntőjét. Lionel Messi két gólpasszal segítette győzelemhez a floridai csapatot.

Az ezzel története eddigi legnagyobb sikerét elérő Inter Miami 3–1-re verte kanadai ellenfelét. A döntő a North American Soccer League, a ma már legendás NASL csúcsidőszakát idézte, világbajnokok játszottak a trófeáért, az egyik oldalon Lionel Messi, Sergio Busquets, Rodrigo Paul a Miamiban (Jordi Alba „csak” Európa-bajnok), a másikon Thomas Müller.

Az Inter Miami volt a pályaválasztó, Fort Lauderdale-ben rendezték a mérkőzést 0 ez magyarázza, hogy mindössze 21 556 néző látta a helyszínen a mérkőzést, amelyen az Inter Miami már az első percben vezetést szerzett a kolumbiai Édier Ocamo öngóljával.

Majdnem egy órán keresztül nem esett újabb gól, ellenben akkor a „fehérsapkások” kiegyenlítettek az etiópiai születésű kanadai válogatott, Ali Ahmed találatával. Rodrigo De Paul – egyike az Inter Miami tíz benevezett argentin játékosának, alapember az Albicelestében, a válogatottban – néhány perccel később tulajdonképpen eldöntötte a mérkőzést.

Lionel Messi labdaszerzése után szerzett gólt az a középpályás, aki 31 éves koráig még egyetlen klubtrófeát sem nyert, de Európából, az Atlético Madridtól Amerikába szerződött, hogy együtt játszhasson hétről hétre Lionel Messivel, példaképe passzából lőtt gólt.

A végeredményt is egy argentin, Tadeo Allende gólja hozta meg, a 96. percben. A mérkőzés legjobbjának Lionel Messit választották. Minden idők egyik legjobb játékosa rekordokat döntött, korábban még soha, egyetlen játékos sem volt részes 15 gólban az MLS rájátszásában.

Elképesztő statisztika: 2004-es profi bemutatkozása óta egymaga több tróeát nyert, mint a világ bármelyik klubja. Még a Bayern München is csupán megközelíti.

Az is érdekes, hogy – példátlanul a csúcsszintű futballban – a világklasszisok egyben családi jóbarátok is, nem véletlenül álltak össze a végén egy családi képre. Így is köszöntötték magukat, meg külön Jordi Albát is, aki visszavonul. Pályafutása utolsó passzát éppen Lionel Messinek adta.

Kezdőlap    Sport    David Beckham: „Hála Istennek, szerződtettem a világ legjobb futballistáját”

david beckham

lionel messi

mls

inter miami

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Ukrajna még hetekig vacogni fog

Ukrajna még hetekig vacogni fog

Ukrajna állami villamoshálózat-üzemeltetője, az Ukrenerho szerint a pénteki nagy orosz légitámadás után a hálózat helyreállítása több hetet vehet igénybe.
VIDEÓ
Hogyan lesz pénz a magyar tudásból? Bódis László, Inforádió, Aréna
Gasztrokalandok: hol lehet manapság egy jót enni? Vinkó József, Inforádió, Aréna
Csődveszély: maradt-e még hitele Budapestnek? Karácsony Gergely, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.08. hétfő, 18:00
Szlávik János
a Dél-Pesti Centrumkórház infektológiai osztályának vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Rettegés lett úrrá Amerikán: félelmetes fegyverük került idegen kézre, visszakövetelik a lebombázott országtól

Rettegés lett úrrá Amerikán: félelmetes fegyverük került idegen kézre, visszakövetelik a lebombázott országtól

Az Egyesült Államok visszakéri Libanontól azt a fel nem robbant GBU–39-es siklóbombát, amelyet az izraeli légierő vetett be a héten Bejrút ellen. Washington attól tart, hogy a fejlett fegyver orosz vagy kínai kézbe kerülhet - közölte a Jerusalem Post.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Sorsfordító hét előtt áll Magyarország: akár a 2026-os kilátások is eldőlhetnek, erre most nagyon kell figyelni

Sorsfordító hét előtt áll Magyarország: akár a 2026-os kilátások is eldőlhetnek, erre most nagyon kell figyelni

A jövő héten több kulcsfontosságú makrogazdasági adat is érkezik: friss számok jönnek az államháztartás helyzetéről, az inflációról, valamint az ipar és az építőipar teljesítményéről is.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Benin coup attempt foiled by loyalist troops, interior minister says

Benin coup attempt foiled by loyalist troops, interior minister says

A presidential adviser has told the BBC that President Talon is safe and is at the French embassy.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 7. 13:22
A busz alá löktek - Szalah kifakadt, ennek nem lesz jó vége a Liverpoolnál
2025. december 7. 11:29
Elárverezik a bokszlegenda garázsban felejtett olimpiai aranyérmét
×
×
×
×