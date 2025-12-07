David Beckham: „Hála Istennek, szerződtettem a világ legjobb futballistáját”

Az ezzel története eddigi legnagyobb sikerét elérő Inter Miami 3–1-re verte kanadai ellenfelét. A döntő a North American Soccer League, a ma már legendás NASL csúcsidőszakát idézte, világbajnokok játszottak a trófeáért, az egyik oldalon Lionel Messi, Sergio Busquets, Rodrigo Paul a Miamiban (Jordi Alba „csak” Európa-bajnok), a másikon Thomas Müller.
Az Inter Miami volt a pályaválasztó, Fort Lauderdale-ben rendezték a mérkőzést 0 ez magyarázza, hogy mindössze 21 556 néző látta a helyszínen a mérkőzést, amelyen az Inter Miami már az első percben vezetést szerzett a kolumbiai Édier Ocamo öngóljával.
Majdnem egy órán keresztül nem esett újabb gól, ellenben akkor a „fehérsapkások” kiegyenlítettek az etiópiai születésű kanadai válogatott, Ali Ahmed találatával. Rodrigo De Paul – egyike az Inter Miami tíz benevezett argentin játékosának, alapember az Albicelestében, a válogatottban – néhány perccel később tulajdonképpen eldöntötte a mérkőzést.
Lionel Messi labdaszerzése után szerzett gólt az a középpályás, aki 31 éves koráig még egyetlen klubtrófeát sem nyert, de Európából, az Atlético Madridtól Amerikába szerződött, hogy együtt játszhasson hétről hétre Lionel Messivel, példaképe passzából lőtt gólt.
? Lionel Messi’s impressive career stats— FIFA World Cup Stats (@alimo_philip) December 6, 2025
? 1137 Games
⚽️ 896 Goals
? 406 Assists
? 60Hat-tricks
? 69 Free kick Goals
? 105 Outside the Box Goals
? 1302 Goal contributions
? 10x LaLiga
? 8x SuperCopa Cup
? 7x Spanish Cup
? 4x UEFA Champions League
? 3x FIFA Club… pic.twitter.com/wvcZJIiwWh
A végeredményt is egy argentin, Tadeo Allende gólja hozta meg, a 96. percben. A mérkőzés legjobbjának Lionel Messit választották. Minden idők egyik legjobb játékosa rekordokat döntött, korábban még soha, egyetlen játékos sem volt részes 15 gólban az MLS rájátszásában.
messi effect. pic.twitter.com/gwNjqSkZ4a— ′ (@TrustFlick) December 6, 2025
Elképesztő statisztika: 2004-es profi bemutatkozása óta egymaga több tróeát nyert, mint a világ bármelyik klubja. Még a Bayern München is csupán megközelíti.
No team or player has more trophies won since Messi's debut?.... Unreal! ?? pic.twitter.com/keOofElQQr— johnny cortes (@johnnycortes) December 6, 2025
Az is érdekes, hogy – példátlanul a csúcsszintű futballban – a világklasszisok egyben családi jóbarátok is, nem véletlenül álltak össze a végén egy családi képre. Így is köszöntötték magukat, meg külön Jordi Albát is, aki visszavonul. Pályafutása utolsó passzát éppen Lionel Messinek adta.
?The families of Leo Messi, Luis Suarez, Jordi Alba & Sergio Busquets pose with the MLS Cup Trophy— ?? ????? (@psg_chief) December 6, 2025
ICONIC ? pic.twitter.com/nyNzI1bw2L