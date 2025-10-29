ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 29. szerda
Nyitókép: Unsplash.com

Ferencváros, Liverpool és Bayern – sport a tévében

Infostart / MTI

Magyar, német és angol kupamérkőzések, két olasz bajnoki és lósport szerepel a sportcsatornák élő kínálatában.

M4 Sport

17.15: Labdarúgás, MOL Magyar Kupa, 4. forduló, Vasas-Mezőörs KSE

20.00: Labdarúgás, MOL Magyar Kupa, 4. forduló, Ferencváros-Békéscsaba

Sport 1

18.15: Labdarúgás, Német Kupa, 2. forduló, Paderborn-Bayer Leverkusen

20.30: Labdarúgás, Német Kupa, 2. forduló, 1. FC Köln-Bayern München

Sport 2

13.45: Lósport, Kincsem+ Tuti

Arena 4

18.30: Labdarúgás, olasz bajnokság, AS Roma-Parma

20.45: Labdarúgás, olasz bajnokság, Internazionale-Fiorentina

Match 4

18.15: Labdarúgás, olasz bajnokság, Juventus-Udinese

20.30: Labdarúgás, angol Ligakupa, 4. forduló, Liverpool-Crystal Palace

labdarúgás

sportműsor

sport a tévében

Az Airbnb nagy leckéje: a tőke vége, a hálózatok kezdete

Egy korszak véget ért. A gazdaság súlypontja a tőkéből áttevődött az adatra, a tulajdonból a hozzáférésre. Az Airbnb nem csupán a turizmusszektort alakította át, hanem a kapitalizmus szerkezetét is. A vállalat, amely semmit sem birtokol, mégis globális értéket teremt, ma mintát ad az energiaszektor új forradalmának. A jövő gazdaságát nem az építők, hanem a szervezők uralják.
Farkas András: a magyar nyugdíjasok relatív elszegényedése elkerülhetetlen

A hazai nyugdíjrendszerben a fenntarthatóságot azok az ellátások veszélyeztetik, amelyeknek nincs járuléktámogatása – mondta az InfoRádióban a nyugdíjszakértő, aki ebbe a kategóriába sorolta a Nők 40 korkedvezményt, a 13. havi nyugdíjat és a tervezett 14. havi nyugdíjat. Indoklása szerint ahogy telik az idő, egyre több magyar nő teljesíti a program feltételeit, de közben korábban kiszáll a járulékot fizetők köréből.
VIDEÓ
Autó, telefon, ház: Miben nem lesz akkumulátor a jövőben? Kaderják Péter, Inforádió, Aréna
Reptér-fejlesztés: közelebb jön a világ? Lóga Máté és Turi Ferenc, Inforádió, Aréna
Kik voltak 1956 hősei? Romsics Ignác, Inforádió, Aréna
 
Hatalmas csúcsokat ostromol a forint – maradt még benne szufla?

Háromhetes csúcson járt kedden a forint az euróval szemben, innen csak egy kis lökés kellene még a magyar devizának, hogy új másfél éves rekordot döntsön. Amennyiben marad a kedvező nemzetközi hangulat, akkor ma akár azt is megostromolhatja a magyar deviza.

Forintpánik a reggeli nyitásnál, a dollár és a frank is emelkedik

Az euró - röviddel hét óra előtt - 388,24 forinton állt, magasabban a kedd esti 388,08 forintnál.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
Hurricane Melissa about to hit Cuba as Jamaican PM declares 'disaster area'

The damage in Jamaica won't begin to become clear until daybreak - but PM Andrew Holness warns there are reports of "devastating impacts".

2025. október 29. 07:11
Megvan az első nyolcaddöntős a kupában
2025. október 29. 06:24
Újabb fájó edzőkivásárlás sújthatja a Fradit? – skót sztárklubnál jött szóba Robbie Keane neve
