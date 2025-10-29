Ferencváros, Liverpool és Bayern – sport a tévében

M4 Sport
17.15: Labdarúgás, MOL Magyar Kupa, 4. forduló, Vasas-Mezőörs KSE
20.00: Labdarúgás, MOL Magyar Kupa, 4. forduló, Ferencváros-Békéscsaba
Sport 1
18.15: Labdarúgás, Német Kupa, 2. forduló, Paderborn-Bayer Leverkusen
20.30: Labdarúgás, Német Kupa, 2. forduló, 1. FC Köln-Bayern München
Sport 2
13.45: Lósport, Kincsem+ Tuti
Arena 4
18.30: Labdarúgás, olasz bajnokság, AS Roma-Parma
20.45: Labdarúgás, olasz bajnokság, Internazionale-Fiorentina
Match 4
18.15: Labdarúgás, olasz bajnokság, Juventus-Udinese
20.30: Labdarúgás, angol Ligakupa, 4. forduló, Liverpool-Crystal Palace