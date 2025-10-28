Pályán az AC Milan és a Napoli, a Diósgyőr és a Szeged is – sport a tévében

M4 Sport
20.00: Labdarúgás, MOL Magyar Kupa, 4. forduló, Diósgyőri VTK - Szeged-Csanád GA
Sport 1
18.15: Labdarúgás, Német Kupa, 2. forduló, Eintracht Frankfurt-Borussia Dortmund
20.45: Labdarúgás, Német Kupa, 2. forduló, Energie Cottbus-RB Leipzig
Sport 2
13.45: Lósport, Kincsem+ Tuti
19.45: Jégkorong, svájci bajnokság, alapszakasz, Servette-Davos
Arena 4
20.45: Labdarúgás, olasz bajnokság, Atalanta-AC Milan
Match 4
18.30: Labdarúgás, olasz bajnokság, Lecce-Napoli
21.00: Labdarúgás, angol Ligakupa, 4. forduló, Wrexham-Cardiff City