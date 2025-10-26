A Fradi és az Újpest meccse is az El Clásico áldozatául eshet - Sport a tévében

M4 Sport
12.45: Labdarúgás, NB I, Kisvárda Master Good-ETO FC
15.00: Labdarúgás, NB I, Debreceni VSC-Újpest FC
17.30: Labdarúgás, NB I, Ferencvárosi TC-Zalaegerszegi TE FC
21.00: Forma-1, Mexikói Nagydíj, futam
M4 Sport+
15.00: Jégkorong, Erste Liga, DVTK Jegesmedvék-BJA
18.00: Kézilabda, férfi NB I, Balatonfüred - OTP Bank-Pick Szeged
19.45: Pályakerékpár, vb, Chile
Sport 1
13.00 és 19.00: Darts, Eb, Dortmund
Sport 2
13.45: Kézilabda, női Bajnokok Ligája, csoportkör, Odense-Sola
15.45: Kézilabda, női Bajnokok Ligája, csoportkör, Ikast-Brest
20.30: Kosárlabda, NBA, alapszakasz, Detroit Pistons-Boston Celtics
23.00: Kosárlabda, NBA, alapszakasz, Cleveland Cavaliers-Milwaukee Bucks
Eurosport 1
9.30 és 12.45: Alpesi sí, világkupa, férfi óriás-műlesiklás, 1. és 2. futam
14.10 és 19.45: Sznúker, Northern Ireland Open, döntő
Eurosport 2
13.35 és 15.05: Terepkerékpár, Overijse, női és férfi
17.20: Pályakerékpár, világbajnokság, Chile
21.30: Golf, PGA Tour, Black Desert Championship
Spíler 1
14.50: Labdarúgás, angol bajnokság, Arsenal-Crystal Palace
17.20: Labdarúgás, angol bajnokság, Everton-Tottenham Hotspur
19.35: Labdarúgás, angol bajnokság, Bournemouth-Nottingham Forest
Spíler 2
16.10: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Real Madrid-FC Barcelona
18.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Osasuna-Celta Vigo
20.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Rayo Vallecano-Alavés
Arena 4
13.30: Labdarúgás, német másodosztály, Kaiserslautern-Nürnberg
15.30: Labdarúgás, német bajnokság, Bayer Leverkusen-Freiburg
18.00: Amerikaifutball, NFL, Carolina Panthers-Buffalo Bills
21.15: Amerikaifutball, NFL, Denver Broncos-Dallas Cowboys
Match 4
12.30: Labdarúgás, olasz bajnokság, Torino-Genoa
15.00: Labdarúgás, angol bajnokság, Aston Villa-Manchester City
19.00: Autósport, NASCAR Cup Series, Xfinity 500