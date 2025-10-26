ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2025. október 26. vasárnap
távirányító tévénézés
Nyitókép: Pixabay

A Fradi és az Újpest meccse is az El Clásico áldozatául eshet - Sport a tévében

Infostart / MTI

Vasárnapra is jut három NB I-es futballmeccs az F1-es Mexikói Nagydíj előtt.

M4 Sport

12.45: Labdarúgás, NB I, Kisvárda Master Good-ETO FC

15.00: Labdarúgás, NB I, Debreceni VSC-Újpest FC

17.30: Labdarúgás, NB I, Ferencvárosi TC-Zalaegerszegi TE FC

21.00: Forma-1, Mexikói Nagydíj, futam

M4 Sport+

15.00: Jégkorong, Erste Liga, DVTK Jegesmedvék-BJA

18.00: Kézilabda, férfi NB I, Balatonfüred - OTP Bank-Pick Szeged

19.45: Pályakerékpár, vb, Chile

Sport 1

13.00 és 19.00: Darts, Eb, Dortmund

Sport 2

13.45: Kézilabda, női Bajnokok Ligája, csoportkör, Odense-Sola

15.45: Kézilabda, női Bajnokok Ligája, csoportkör, Ikast-Brest

20.30: Kosárlabda, NBA, alapszakasz, Detroit Pistons-Boston Celtics

23.00: Kosárlabda, NBA, alapszakasz, Cleveland Cavaliers-Milwaukee Bucks

Eurosport 1

9.30 és 12.45: Alpesi sí, világkupa, férfi óriás-műlesiklás, 1. és 2. futam

14.10 és 19.45: Sznúker, Northern Ireland Open, döntő

Eurosport 2

13.35 és 15.05: Terepkerékpár, Overijse, női és férfi

17.20: Pályakerékpár, világbajnokság, Chile

21.30: Golf, PGA Tour, Black Desert Championship

Spíler 1

14.50: Labdarúgás, angol bajnokság, Arsenal-Crystal Palace

17.20: Labdarúgás, angol bajnokság, Everton-Tottenham Hotspur

19.35: Labdarúgás, angol bajnokság, Bournemouth-Nottingham Forest

Spíler 2

16.10: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Real Madrid-FC Barcelona

18.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Osasuna-Celta Vigo

20.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Rayo Vallecano-Alavés

Arena 4

13.30: Labdarúgás, német másodosztály, Kaiserslautern-Nürnberg

15.30: Labdarúgás, német bajnokság, Bayer Leverkusen-Freiburg

18.00: Amerikaifutball, NFL, Carolina Panthers-Buffalo Bills

21.15: Amerikaifutball, NFL, Denver Broncos-Dallas Cowboys

Match 4

12.30: Labdarúgás, olasz bajnokság, Torino-Genoa

15.00: Labdarúgás, angol bajnokság, Aston Villa-Manchester City

19.00: Autósport, NASCAR Cup Series, Xfinity 500

A Fradi és az Újpest meccse is az El Clásico áldozatául eshet - Sport a tévében

el clasico

max verstappen

sportműsor

