Pályán a Bayern, a Real Madrid és a Juve – sport a tévében

M4 Sport
13.30: Torna, világbajnokság, férfi összetett döntő, Jakarta
18.00: Kosárlabda, női Euroliga, csoportkör, Sopron Basket-Galatasaray
20.45: Kosárlabda, férfi Euroliga, csoportkör, Juventut Badalona-Bursaspor
23.15: Pályakerékpár, világbajnokság, Chile
Sport 1
16.00: Labdarúgás, ifjúsági Bajnokok Ligája, csoportkör, Bayern München-FC Bruges
18.00: Kézilabda, férfi Bajnokok Ligája, csoportkör, HC Zagreb-OTP Bank-Pick Szeged
20.45: Labdarúgás, Bajnokok Ligája, alapszakasz, Bayern München-FC Bruges
Sport 2
18.30: Labdarúgás, Bajnokok Ligája, alapszakasz, Galatasaray - Bodö/Glimt
20.45: Labdarúgás, Bajnokok Ligája, alapszakasz, Real Madrid-Juventus
Eurosport 1
14.00 és 20.00: Sznúker, Northern Ireland Open, 2. forduló
0.00: Pályakerékpár, világbajnokság, Chile
Match 4
21.00: Labdarúgás, angol másodosztály, Sheffield Wednesday-Middlesbrough