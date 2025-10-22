ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 22. szerda
Aerial view of a football match, soccer. Football field and Footballers from drone top down view
Nyitókép: sandsun/Getty Images

Pályán a Bayern, a Real Madrid és a Juve – sport a tévében

Infostart

A labdarúgás mellett kosárlabda, kézilabda, sznúker és torna is szerepel a sportcsatornák élő kínálatában.

M4 Sport

13.30: Torna, világbajnokság, férfi összetett döntő, Jakarta

18.00: Kosárlabda, női Euroliga, csoportkör, Sopron Basket-Galatasaray

20.45: Kosárlabda, férfi Euroliga, csoportkör, Juventut Badalona-Bursaspor

23.15: Pályakerékpár, világbajnokság, Chile

Sport 1

16.00: Labdarúgás, ifjúsági Bajnokok Ligája, csoportkör, Bayern München-FC Bruges

18.00: Kézilabda, férfi Bajnokok Ligája, csoportkör, HC Zagreb-OTP Bank-Pick Szeged

20.45: Labdarúgás, Bajnokok Ligája, alapszakasz, Bayern München-FC Bruges

Sport 2

18.30: Labdarúgás, Bajnokok Ligája, alapszakasz, Galatasaray - Bodö/Glimt

20.45: Labdarúgás, Bajnokok Ligája, alapszakasz, Real Madrid-Juventus

Eurosport 1

14.00 és 20.00: Sznúker, Northern Ireland Open, 2. forduló

0.00: Pályakerékpár, világbajnokság, Chile

Match 4

21.00: Labdarúgás, angol másodosztály, Sheffield Wednesday-Middlesbrough

labdarúgás

kézilabda

kosárlabda

sport a tévében

műsorajánló

Eldurvuló belpolitikai vita Ukrajnában: részleges fegyverexport indulhat háború idején

Eldurvuló belpolitikai vita Ukrajnában: részleges fegyverexport indulhat háború idején
Az elnök jóváhagyásával az ukrán állam a jövőben engedélyezheti azoknak a fegyvereknek a külföldi értékesítését, amelyekből több áll rendelkezésre, mint amennyire a fronton szükség van. Olekszij Anton, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzője az InfoRádióban azt mondta, az ukrán hadiiparban krónikus alulfoglalkoztatottság tapasztalható, ezért a szektorban dolgozók egyre elégedetlenebbek, az export teljes megnyitását követelik, a társadalom viszont ezt nehezen fogadná el, hiszen az ország hadban áll az oroszokkal.
Donald Trump is megszólalt a budapesti Trump–Putyin-csúcsról

Donald Trump is megszólalt a budapesti Trump–Putyin-csúcsról

Donald Trump két napon belül ígért döntést a Vlagyimir Putyinnal tervezett budapesti találkozót illetően.
 

Megszólalt a budapesti Trump–Putyin-csúcsról Szergej Lavrov orosz külügyminiszter

Budapest miért lenne más, mint Alaszka – vetette fel a volt kijevi amerikai nagykövet

„Képmutatás nem figyelni az oroszok érveire” – Európa katonai nagyhatalmából érkezett Ukrajnát kikosarazó üzenet

Felsorakoztak Donald Trump álláspontja mögé az EU vezetői

Trump–Putyin-csúcs: politikai szabotázsakcióktól tart az orosz fél

Billeg a budapesti békecsúcs, téli háborúra készülnek a frontvonalon - Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán

Billeg a budapesti békecsúcs, téli háborúra készülnek a frontvonalon - Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán

A közeljövőben nem fog megvalósulni a Budapestre tervezett csúcstalálkozó Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök közt, de egyelőre csúszásról és nem törlésről van szó. Trump elnök azt mondta: fölöslegesen nem akar találkozni Putyinnal, csak akkor, ha sikerül előrelépést elérni a háború lezárása felé. A fronton a téli háborúra készülnek: Ukrajna az energiaellátó infrastruktúrájának üzemeltetéséhez gyűjti a támogatást, az orosz haderő a jelek szerint egy nagyobb offenzíva végrehajtására készül, melynek Pokrovszk megszerzése lehet a célja. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború szerdai fejleményeivel.

Nagy átalakítás jön a CSOK Pluszban, ezt minden igénylő megérzi majd

Nagy átalakítás jön a CSOK Pluszban, ezt minden igénylő megérzi majd

A kormány az Otthon Start mellett a CSOK Plusz szabályait is módosítaná, legalábbis társadalmi egyeztetésre bocsátottak egy ezzel kapcsolatos jogszabálytervezetet.

Trump says he did not want 'wasted meeting' after plan for Putin talks shelved

Trump says he did not want 'wasted meeting' after plan for Putin talks shelved

The comments by the US president come after plans to meet his Russian counterpart over the war in Ukraine were put on hold.

