Pályán a Bayern, a Real Madrid és a Juve – sport a tévében

A közeljövőben nem fog megvalósulni a Budapestre tervezett csúcstalálkozó Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök közt, de egyelőre csúszásról és nem törlésről van szó. Trump elnök azt mondta: fölöslegesen nem akar találkozni Putyinnal, csak akkor, ha sikerül előrelépést elérni a háború lezárása felé. A fronton a téli háborúra készülnek: Ukrajna az energiaellátó infrastruktúrájának üzemeltetéséhez gyűjti a támogatást, az orosz haderő a jelek szerint egy nagyobb offenzíva végrehajtására készül, melynek Pokrovszk megszerzése lehet a célja. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború szerdai fejleményeivel.