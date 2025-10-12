ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 12. vasárnap
A magyar csapat gólöröme a Magyarország - Örményország labdarúgó világbajnoki selejtezõ mérkõzésen a Puskás Arénában 2025. október 11-én. Balról a gólszerzõ Lukács Dániel (b2).
Nyitókép: Purger Tamás

Majdnem másképpen játszott a magyar válogatott

Infostart / MTI

A hátvéd Bolla Bendegúz úgy véli, szombaton az Örményország elleni 2-0-s győzelem azért is volt fontos a világbajnoki selejtező harmadik fordulójában, hogy a magyar labdarúgó-válogatottnak maradjon esélye a jövő évi vb-szereplésre.

Az osztrák Rapid Wien légiósa a kezdőcsapat tagjaként 74 percet játszott, majd a mérkőzés után elárulta, miért futballozott óvatosabban a válogatott.

"Így volt megbeszélve az öltözőben. A türelem volt a fontos, mert az örmények jól és agresszívan védekeztek, és időbe tellett felmérni, hogyan próbáljunk a kapujuk elé kerülni. Még az első félidőben váltottunk, és a jobb szélre helyeztük a támadásokat, volt is egy nagy helyzetünk" - emelte ki. Hozzátette, a gól nélküli első félidő után sem érződött idegeskedés a csapaton.

"A végén is el lehet dönteni egy mérkőzést, ahogy meg is tettük" - utalt Gruber Zsombor 94. perc végén elért góljára, amellyel a Ferencváros 21 éves támadója beállította a 2-0-s végeredményt.

"Nyilván, ha a hajráig marad a nulla-nulla, akkor már korábban intenzívebben támadtunk volna"

- mondta.

Bolla Bendegúz az 56. percben kitűnő átadással hozta helyzetbe Lukács Dánielt, a Puskás Akadémia támadója pedig meg is szerezte a vezetést.

"Láttam, hogy Dani indul, és a legjobb pillanatban adtam a labdát, mielőtt még lesre állították volna az örmény védők" - részletezte a 25 éves szélső védő, aki ezúttal egy sorral előrébb futballozott.

"Kötelező volt a győzelem, hogy maradjon esély a továbbjutásra. A négy pont nem rossz, de nagyon hiányzik az írek ellen elvesztegetett kettő. Kedden Portugáliában nagyszerű eredmény lenne egy meglepetés döntetlen, de valójában az utolsó két forduló lesz a döntő."

A négy ponttal a pótselejtezőt érő második helyen álló magyar csapat a Nemzetek Ligája-győztes Portugália után novemberben a szintén idegenbeli örmények, majd a hazai írek elleni összecsapással zárja a világbajnoki selejtezőt.

