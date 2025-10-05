Nem kevesebb, mint 33 közvetítés jut vasárnapra - sport a tévében

M4 Sport
14.00: Forma-1, Szingapúri Nagydíj
16.30: Labdarúgás, NB I, Ferencváros-Paks
19.00: Labdarúgás, NB I, Kisvárda-Diósgyőri VTK
M4 Sport+
15.00: Jégkorong, Erste Liga, UTE-Gyergyó
19.30: Futsal, Európa-bajnokság, U19, döntő
Sport 1
11.45: Kézilabda, női Európa-liga, selejtező, 2. forduló, visszavágó, OF Nea Ioniasz-Mosonmagyaróvár
13.45: Kézilabda, női Bajnokok Ligája, Krim Ljubljana - FTC-Rail Cargo Hungaria
15.45: Kézilabda, női Bajnokok Ligája, Odense-Brest
19.00: Labdarúgás, török bajnokság, Samsunspor-Fenerbahce
21.00: Kosárlabda, WNBA, döntő, 2. mérkőzés
Sport 2
15.45: Jégkorong, svájci bajnokság, alapszakasz, Ambri Piotta-Davos
20.00: Labdarúgás, portugál bajnokság, Sporting-Braga
22.15: Labdarúgás, portugál bajnokság, Porto-Benfica
Eurosport 1
9.15: Országúti kerékpár, Tour of Langkawi, 8. szakasz
13.00: Országúti kerékpár, horvát körverseny, 6. szakasz
15.00: Országúti kerékpár, Drome-Ardeche, férfiak
19.15 és 21.15: Hegyikerékpár, világkupa, Lake Placid, nők, férfiak
Eurosport 2
14.00: Triatlon, Supertri, Toulouse
21.30: Golf, PGA Tour, Mississippi Championship, 4. nap
Spíler 1
14.50: Labdarúgás, angol bajnokság, Aston Villa-Burnley
17.20: Labdarúgás, angol bajnokság, Brentford-Manchester City
19.35: Labdarúgás, angol bajnokság, Everton-Crystal Palace
Spíler 2
13.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Alavés-Elche
16.10: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Sevilla-Barcelona
18.25: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Espanyol-Real Betis
20.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Celta Vigo-Atlético Madrid
Arena 4
15.30: Amerikaifutball, NFL, Cleveland Browns-Minnesota Vikings
19.00: Amerikaifutball, NFL, Philadelphia Eagles-Denver Broncos
22.15: Amerikaifutball, NFL, Los Angeles Chargers-Washington Commanders
Match 4
12.30: Labdarúgás, olasz bajnokság, Udinese-Cagliari
15.00: Labdarúgás, angol bajnokság, Newcastle-Nottingham
18.30: Labdarúgás, olasz bajnokság, Napoli-Genoa
20.30: Labdarúgás, olasz bajnokság, Juventus-Milan