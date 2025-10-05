ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.26
usd:
330.65
bux:
100462.96
2025. október 5. vasárnap Aurél
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
távirányító tévénézés
Nyitókép: Pixabay

Nem kevesebb, mint 33 közvetítés jut vasárnapra - sport a tévében

Infostart / MTI

Néhány kulcsszó: F1, háromféle bringa, két Fradi. Mutatjuk a teljes kínálatot!

M4 Sport

14.00: Forma-1, Szingapúri Nagydíj

16.30: Labdarúgás, NB I, Ferencváros-Paks

19.00: Labdarúgás, NB I, Kisvárda-Diósgyőri VTK

M4 Sport+

15.00: Jégkorong, Erste Liga, UTE-Gyergyó

19.30: Futsal, Európa-bajnokság, U19, döntő

Sport 1

11.45: Kézilabda, női Európa-liga, selejtező, 2. forduló, visszavágó, OF Nea Ioniasz-Mosonmagyaróvár

13.45: Kézilabda, női Bajnokok Ligája, Krim Ljubljana - FTC-Rail Cargo Hungaria

15.45: Kézilabda, női Bajnokok Ligája, Odense-Brest

19.00: Labdarúgás, török bajnokság, Samsunspor-Fenerbahce

21.00: Kosárlabda, WNBA, döntő, 2. mérkőzés

Sport 2

15.45: Jégkorong, svájci bajnokság, alapszakasz, Ambri Piotta-Davos

20.00: Labdarúgás, portugál bajnokság, Sporting-Braga

22.15: Labdarúgás, portugál bajnokság, Porto-Benfica

Eurosport 1

9.15: Országúti kerékpár, Tour of Langkawi, 8. szakasz

13.00: Országúti kerékpár, horvát körverseny, 6. szakasz

15.00: Országúti kerékpár, Drome-Ardeche, férfiak

19.15 és 21.15: Hegyikerékpár, világkupa, Lake Placid, nők, férfiak

Eurosport 2

14.00: Triatlon, Supertri, Toulouse

21.30: Golf, PGA Tour, Mississippi Championship, 4. nap

Spíler 1

14.50: Labdarúgás, angol bajnokság, Aston Villa-Burnley

17.20: Labdarúgás, angol bajnokság, Brentford-Manchester City

19.35: Labdarúgás, angol bajnokság, Everton-Crystal Palace

Spíler 2

13.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Alavés-Elche

16.10: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Sevilla-Barcelona

18.25: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Espanyol-Real Betis

20.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Celta Vigo-Atlético Madrid

Arena 4

15.30: Amerikaifutball, NFL, Cleveland Browns-Minnesota Vikings

19.00: Amerikaifutball, NFL, Philadelphia Eagles-Denver Broncos

22.15: Amerikaifutball, NFL, Los Angeles Chargers-Washington Commanders

Match 4

12.30: Labdarúgás, olasz bajnokság, Udinese-Cagliari

15.00: Labdarúgás, angol bajnokság, Newcastle-Nottingham

18.30: Labdarúgás, olasz bajnokság, Napoli-Genoa

20.30: Labdarúgás, olasz bajnokság, Juventus-Milan

Kezdőlap    Sport    Nem kevesebb, mint 33 közvetítés jut vasárnapra - sport a tévében

kézilabda

sportműsor

f1

foci

tévé

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Új vállalkozási hitelprogramot jelentett be Orbán Viktor

Új vállalkozási hitelprogramot jelentett be Orbán Viktor

"Október 6-tól lesz egy magyar kis- és középvállalkozások számára elérhető, 150 millió forintos felső értékű hitel, amely fix 3 százalékos kamatozású" - jelentette be. A kormány dolgozik egy vállalkozási adócsökkentési programon is. Kérdésre válaszolva vallott arról is, mit szokott esténként csinálni, ha nem tud elaludni, és nyugtalanul forgolódik az ágyában; sporttal kapcsolatos.
VIDEÓ
Hogyan lett Ferencjóska az aradi hóhérból? Katona Csaba, Inforádió, Aréna
Mit hozott és mit vitt a koppenhágai EU-csúcs? Pesztericz-Kalas Vivien, Inforádió, Aréna
Brit politikai válság: Trump vagy Farage a népszerűbb? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.06. hétfő, 18:00
Mészáros Andor
az Eötvös Loránd Tudományegyetem BTK Történeti Intézetének docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Új, elektromos modellt kezdett el gyáratni Zsolnán a KIA

Új, elektromos modellt kezdett el gyáratni Zsolnán a KIA

A KIA új, elektromos modell gyártását kezdte meg a szlovákiai Zsolnán, a tisztán elektromos EV4 gyártására az elmúlt év során 108 millió eurós beruházással készítette fel európai üzemét a dél-koreai autógyártó.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. október 5.)

Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. október 5.)

A Pénzcentrum 2025. október 5.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a ötöslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Netanyahu says he hopes to announce hostage release in the 'coming days'

Netanyahu says he hopes to announce hostage release in the 'coming days'

Hamas will disarm "the easy way or the hard way", Israel's PM says after the group gave its response to a peace plan.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 5. 08:18
Ritkán látható jelenetsor a Debrecen–Győr bajnokin
2025. október 4. 20:47
Letaszították Szoboszlaiékat a Premier League-tabella éléről
×
×
×
×