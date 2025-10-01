ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390
usd:
331.66
bux:
0
2025. október 1. szerda Malvin
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Watching football at home on TV
Nyitókép: by sonmez/Getty Images

BL: jön az Arseanl, a City és a Newcastle – sport a tévében

Infostart / MTI

Öt futballmeccs, kézilabda, kerékpár, tenisz és salakmotor is szerepel a szerdai élő kínálatban.

M4 Sport

18.00: Kézilabda, női NB I, Győr-Vác

Sport 1

18.30: Labdarúgás, Bajnokok Ligája, alapszakasz, 2. forduló, Royale Union Saint-Gilloise–Newcastle United

20.45: Labdarúgás, Bajnokok Ligája, alapszakasz, 2. forduló, AS Monaco–Manchester City

Sport 2

14.45: Kézilabda, férfi klubvilágbajnokság, Egyiptom, a 7-9. helyért, California Eagles–Sydney University

18.30: Labdarúgás, Bajnokok Ligája, alapszakasz, 2. forduló, Qarabag–FC Köbenhavn

20.45: Labdarúgás, Bajnokok Ligája, alapszakasz, 2. forduló, Arsenal–Olimpiakosz

Eurosport 1

7.15: Kerékpár, Tour of Langkawi, 4. szakasz

14.00: Kerékpár, horvát körverseny, 2. szakasz

Eurosport 2

18.45: Salakmotor, Nemzetek Kupája, elődöntő, Torun

Match 4

8.00: Tenisz, ATP-torna, Peking, döntő

21.00: Labdarúgás, angol másodosztály, Queens Park Rangers–Oxford United

Kezdőlap    Sport    BL: jön az Arseanl, a City és a Newcastle – sport a tévében

labdarúgás

kézilabda

sport a tévében

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Ukrajna: Trump Putyinról beszél, de Kínára gondol? Bendarzsevszkij Anton, Inforádió, Aréna
Szájkarate és dróntámadás: mi dönti el a háborút? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
A világ és Elon Musk: hogy jutunk a Teslától az űrbe? Bazsó Gábor Karotta, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.01. szerda, 18:00
Gálik Zoltán
a Budapesti Corvinus Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Rendkívüli: megállt az élet Washingtonban, leállt a kormányzat

Rendkívüli: megállt az élet Washingtonban, leállt a kormányzat

Leállt az Egyesült Államok szövetségi kormányzata szerdától kezdődően - írja a Reuters és az AP. Washingtonban azután függesztették fel az adminisztráció működésének jelentős részét, hogy a Kongresszus, pontosabban a szenátusi demokraták és republikánusok nem jutottak dűlőre a finanszírozás kapcsán. A leállás napi 400 millió dolláros költséggel jár.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ne rakd el az esernyőt és a kabátot sem: szerdán minden időjárásból kapunk egy adagot!

Ne rakd el az esernyőt és a kabátot sem: szerdán minden időjárásból kapunk egy adagot!

Szerdán változékony, de alapvetően napos időre számíthatunk, amit időnként gomolyfelhők árnyékolhatnak be.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US government shuts down after Senate fails to pass last-ditch funding plan

US government shuts down after Senate fails to pass last-ditch funding plan

The shutdown means government funding is cut off, most likely leaving hundreds of thousands of employees on unpaid leave and halting many services.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 30. 21:02
Egy vitatható tizenegyes miatt kapott ki a Liverpool a Galatasaraytól
2025. szeptember 30. 18:45
Öt gólt szerezve nyert a Real Madrid Almatiban
×
×
×
×