BL: jön az Arseanl, a City és a Newcastle – sport a tévében

M4 Sport
18.00: Kézilabda, női NB I, Győr-Vác
Sport 1
18.30: Labdarúgás, Bajnokok Ligája, alapszakasz, 2. forduló, Royale Union Saint-Gilloise–Newcastle United
20.45: Labdarúgás, Bajnokok Ligája, alapszakasz, 2. forduló, AS Monaco–Manchester City
Sport 2
14.45: Kézilabda, férfi klubvilágbajnokság, Egyiptom, a 7-9. helyért, California Eagles–Sydney University
18.30: Labdarúgás, Bajnokok Ligája, alapszakasz, 2. forduló, Qarabag–FC Köbenhavn
20.45: Labdarúgás, Bajnokok Ligája, alapszakasz, 2. forduló, Arsenal–Olimpiakosz
Eurosport 1
7.15: Kerékpár, Tour of Langkawi, 4. szakasz
14.00: Kerékpár, horvát körverseny, 2. szakasz
Eurosport 2
18.45: Salakmotor, Nemzetek Kupája, elődöntő, Torun
Match 4
8.00: Tenisz, ATP-torna, Peking, döntő
21.00: Labdarúgás, angol másodosztály, Queens Park Rangers–Oxford United