ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.7
usd:
331.23
bux:
0
2025. szeptember 19. péntek Vilhelmina
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Sallai Roland, a magyar válogatott játékosa a Magyarország - Észtország felkészülési mérkőzésen a Puskás Arénában 2023. március 23-án. A magyar válogatott 1-0-ra nyert.
Nyitókép: MTI/Mónus Márton

Még egy pofon a magyar labdarúgó-válogatott támadószekciójának

Infostart

Varga Barnabás után Sallai Roland sem állhat rendelkezésre Örményország ellen a hazai vb-selejtezőn.

A M4 Sport szúrta ki, hogy az MLSZ a hivatalos X-oldalán közölte: Sallai Rolandot két válogatott-mérkőzésre tiltotta el a FIFA Fegyelmi Bizottsága, miután az Írország-Magyarország vb-selejtezőn azonnali piros lappal kiállította a játékvezető.

A döntés értelmében a támadó nem léphet pályára az Örményország elleni hazai vb-selejtezőn.

Ismert, sárga lapok miatt a támadóalakzatból Varga Barnabást már nélkülöznie kell Marco Rossi szövetségi kapitánynak.

Mint ismert, egy piros lap következménye automatikusan "csak" egy további mérkőzésról szóló eltiltással járna, a FIFA azonban most a portugál meccs után az örményről is félretette a szélsőt.

Sallai Roland nincs könnyű helyzetben, klubja, a Galatasaray sima, 5-1-es vereséget szenvedett csütörtök este a BL-nyitányon volt csapatától, a Freiburgtól.

Kezdőlap    Sport    Még egy pofon a magyar labdarúgó-válogatott támadószekciójának

örményország

magyar labdarúgó-válogatott

sallai roland

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor: a veszélyeztetettség alapján nekem ágyúval kellene járnom
Interjú péntek reggel

Orbán Viktor: a veszélyeztetettség alapján nekem ágyúval kellene járnom
A Kossuth rádióban péntek reggel a miniszterelnök beszélt a "röszkei csata" tizedik évfordulójáról, a svéd konfliktus migrációs vonatkozásáról, a kerítéssel kapcsolatos politikai álláspontokról, az adórendszerről, a nemzeti konzultációról, a nyugdíjasok helyzetéről és a "pisztolyügyről" is szólt.
 

Szakértő Ruszin-Szendi Romulusz pisztolyáról: "a gyülekezési jog hatálya alá tartozó eseményen nem lehet viselni semmilyen fegyvert"

Orbán Viktor: a svéd nép a barátunk, nem a svéd kormány

Az ukránok kétharmada elutasítja a legújabb orosz béketervet is, de van, amibe beleegyeznének

Az ukránok kétharmada elutasítja a legújabb orosz béketervet is, de van, amibe beleegyeznének

A legfrissebb közvélemény-kutatás szerint a megkérdezettek 75 százaléka ellenzi Moszkva javaslatát, hogy a békért cserébe Ukrajna törődjön bele az oroszok hódításaiba.
 

Donald Trump Nagy-Britanniában: Vlagyimir Putyin igencsak cserbenhagyott

Moszkva tudja, kik beszélik le Donald Trumpot a konstruktív lépésekről Ukrajna ügyében

"700 ezer" - Vlagyimir Putyin friss számokat osztott meg az orosz parlament legfontosabb szereplőivel

Annyi az oroszok szuperfegyverének? - Videó egy légi üldözésről

VIDEÓ
Harcban a lengyelek: orosz drónokkal, egymással és az EU-val is. Dobrowiecki Péter, Inforádió, Aréna
Ukrajnai háború: Elfogy az ember, elfogy a pénz? Resperger István, Inforádió, Aréna
Változás a lakossági állampapírok piacán? Hoffmann Mihály, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.19. péntek, 18:00
Zsurzs Jenő
vezetéstechnikai instruktor
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Nagyon veszélyes tárgyat találtak, több ezer embert kell evakuálni Németországban

Nagyon veszélyes tárgyat találtak, több ezer embert kell evakuálni Németországban

Berlin Spandau városrészében pénteken egy második világháborús légibombát hatástalanítanak, emiatt 12 ezer embert, valamint részben egy klinikát is evakuálnak – írja a Tagesschau.de.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Keményen megcsapolták a rezsicsökkentés alapját: itt a határozat, mire készül a kormány?

Keményen megcsapolták a rezsicsökkentés alapját: itt a határozat, mire készül a kormány?

A Magyar Közlönyben csütörtökön megjelent kormányhatározat jelentős költségvetési átcsoportosításról rendelkezik.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says TV networks opposed to him should 'maybe' lose licence

Trump says TV networks opposed to him should 'maybe' lose licence

Concerns grow that the Trump administration is curtailing criticism after ABC host Jimmi Kimmel's show was cancelled.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 19. 08:22
Itt a Ferencváros EL-főpróbája - sport a tévében
2025. szeptember 18. 22:14
Győzelem Románia ellen - Egyetlen lépésre a futsal-Eb-től Magyarország
×
×
×
×