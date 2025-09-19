Még egy pofon a magyar labdarúgó-válogatott támadószekciójának

A M4 Sport szúrta ki, hogy az MLSZ a hivatalos X-oldalán közölte: Sallai Rolandot két válogatott-mérkőzésre tiltotta el a FIFA Fegyelmi Bizottsága, miután az Írország-Magyarország vb-selejtezőn azonnali piros lappal kiállította a játékvezető.

A döntés értelmében a támadó nem léphet pályára az Örményország elleni hazai vb-selejtezőn.

Ismert, sárga lapok miatt a támadóalakzatból Varga Barnabást már nélkülöznie kell Marco Rossi szövetségi kapitánynak.

Mint ismert, egy piros lap következménye automatikusan "csak" egy további mérkőzésról szóló eltiltással járna, a FIFA azonban most a portugál meccs után az örményről is félretette a szélsőt.

Sallai Roland nincs könnyű helyzetben, klubja, a Galatasaray sima, 5-1-es vereséget szenvedett csütörtök este a BL-nyitányon volt csapatától, a Freiburgtól.