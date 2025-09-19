Itt a Ferencváros EL-főpróbája - sport a tévében

M4 Sport
10.30 és 14.00: Forma-1, Azeri Nagydíj, 1. és 2. szabadedzés
12.30: Forma-2, Azeri Nagydíj, időmérő edzés
16.45 és 18.00: Birkózás, vb, Zágráb
20.00: Labdarúgás, NB I, Ferencváros-Diósgyőr
Duna World
12.00: Atlétika, vb, Tokió
Sport 2
14.30: Küzdősport, One Friday Fights, Bangkok
21.00: Labdarúgás, portugál bajnokság, Rio Ave-FC Porto
Eurosport 1
10.30: Atlétika, vb, Tokió
15.30 és 20.00: Sznúker, English Open, negyeddöntő
Eurosport 2
13.00: Országúti kerékpár, szlovák körverseny, 3. szakasz
15.00: Országúti kerékpár, luxemburgi körverseny, 3. szakasz
17.15 és 18.00: Hegyikerékpár, világkupa, női és férfi terepverseny, Lenzerheide
21.30: Tenisz, Laver Kupa, 1. nap
Spíler 1
19.55: Labdarúgás, szaúdi bajnokság, al-Ahli - al-Hilal
Spíler 2
20.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Real Betis-Real Sociedad
Arena 4
20.30: Labdarúgás, német bajnokság, VfB Stuttgart-St. Pauli
Match 4
13.00: Darts, European Tour, Budapest, 1. nap
20.45: Labdarúgás, olasz bajnokság, Lecce-Cagliari