Robbie Keane, a Ferencváros vezetőedzője a labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezőjének harmadik fordulójában játszott Ferencvárosi TC - Ludogorec Razgrad visszavágó mérkőzésen a Groupama Arénában 2025. augusztus 12-én.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Itt a Ferencváros EL-főpróbája - sport a tévében

Infostart / MTI

A Diósgyőr látogat az Üllői útra a labdarúgó NB pénteken induló fordulójában. És kezdődik az a hétvége, amely a McLaren csapat-világbajnoki címét hozhatja (F1). Mutatjuk a teljes pénteki tévés sportkínálatot!

M4 Sport

10.30 és 14.00: Forma-1, Azeri Nagydíj, 1. és 2. szabadedzés

12.30: Forma-2, Azeri Nagydíj, időmérő edzés

16.45 és 18.00: Birkózás, vb, Zágráb

20.00: Labdarúgás, NB I, Ferencváros-Diósgyőr

Duna World

12.00: Atlétika, vb, Tokió

Sport 2

14.30: Küzdősport, One Friday Fights, Bangkok

21.00: Labdarúgás, portugál bajnokság, Rio Ave-FC Porto

Eurosport 1

10.30: Atlétika, vb, Tokió

15.30 és 20.00: Sznúker, English Open, negyeddöntő

Eurosport 2

13.00: Országúti kerékpár, szlovák körverseny, 3. szakasz

15.00: Országúti kerékpár, luxemburgi körverseny, 3. szakasz

17.15 és 18.00: Hegyikerékpár, világkupa, női és férfi terepverseny, Lenzerheide

21.30: Tenisz, Laver Kupa, 1. nap

Spíler 1

19.55: Labdarúgás, szaúdi bajnokság, al-Ahli - al-Hilal

Spíler 2

20.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Real Betis-Real Sociedad

Arena 4

20.30: Labdarúgás, német bajnokság, VfB Stuttgart-St. Pauli

Match 4

13.00: Darts, European Tour, Budapest, 1. nap

20.45: Labdarúgás, olasz bajnokság, Lecce-Cagliari

