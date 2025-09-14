ARÉNA
2025. szeptember 14. vasárnap
Szoboszlai Dominik, a Liverpool játékosa (j) ünnepel a kapus Alissonnal, miután gólt lőtt az angol első osztályú labdarúgó-bajnokság Liverpool-Arsenal mérkőzésen Liverpoolban 2025. augusztus 31-én.
Nyitókép: MTI/AP/Jon Super

ÉLŐ: Burnley–Liverpool, Szoboszlaival és Kerkezzel

Infostart

A Burnley pályáján vívja a Liverpool FC az első bajnoki mérkőzését a válogatott mérkőzések miatti szünet után. Arne Slot ismét két magyar mezőnyjátékosát állította a szélsőhátvéd posztokra.

Arne Slot az első fordulókban már szerepelt – s az eredmények alapján bevált – játékosaiban bízik, hiába épült felJeremie Frimpong. Alexander Isak, akit rekordáron szerzett meg a Liverpool még nincsen bevethető állapotban, bár játszott egy keveset a svédek vb-selejtezőin.

A Vörösök kezdő tizenegye: Alisson – Szoboszlai, Konaté, Van Dijk, Kerkez – Gravenberch, Mac Allister – Szalah, Wirtz, Gakpo – Ekitiké.

Az újonc Burnley az első három fordulóban kikapott a Tottenhamtől és – nagy csatában – a Manchester Unitedtől, közben azonban otthon legyőzte a Sunderlandet.

A Liverpool ma türkiz színű szerelésben játszik, fura ez az új divat a Premier League-ben (is), Vörösök türkizben.

Liverpooli mezőnyfölénnyel indult a meccs, alighanem az lesz 90 percen át. Betömörülő védelem ellen kell játszani.

Van Dijk hibája után indult a Burnley, Anthonyé volt az első lövés, a kapu fölé ment.

Gakpo szöglete picit magas volt Konaténak, aki így is fejelt 2-3 méterről, de a kapu fölé.

