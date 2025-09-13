ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390.6
usd:
332.82
bux:
101199.84
2025. szeptember 13. szombat Kornél
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
A későbbi negyedik helyezett Guzi Blanka a női öttusázók döntőjében, a lövészetes futás versenyszámban a 2024-es párizsi nyári olimpián a versailles-i kastély parkjában 2024. augusztus 11-én.
Nyitókép: Czeglédi Zsolt

Guzi Blanka a 2025-ös öttusa vb-ről: lényegében egy új sportágban kellett versenyeznem

Infostart / InfoRádió - Kalapos Mihály

Részben egy új sportágban lett ismét világbajnoki ezüstérmes – erről beszélt az InfoRádióban az öttusázó Guzi Blanka. Azt is mondta, a lovaglást váltó új szám, az akadályverseny miatt teljesen az alapoktól kezdve kellett felépítenie a felkészülését az olimpiai negyedik helyezés után.

Tavalyi eredményét megismételve Guzi Blanka ezüstérmes lett egyéniben a 2025-ös litvániai öttusa világbajnokságon. A mostani megmérettetés azért is volt különleges, mert ezúttal a lovaglás helyett már az újonnan bevezetett akadálypályán kellett helyt állnia.

„Nagyon örülök, ugyanis sikerült megismételni a tavalyi eredményemet, így mondhatjuk, hogy címvédő ezüstérmes vagyok” – mondta az InfoRádióban Guzi Blanka. A kétszeres világbajnoki ezüstérmes öttusázó hozzátette, az előző világbajnokság teljesen más volt, ott úgy érezte, hogy az addigi évek munkája hozta meg a gyümölcsét, a mostani viszont sokkal inkább egy megerősítés volt számára abban, hogy jó az út, amelyen jár.

Guzi Blanka kiemelte: szinte egy új sportágról beszélhetünk, hiszen a lovaglást nemrégiben leváltotta az akadályverseny (ORC, Obastacle Course Race), így szerinte úgy is lehet a mostani eredményre tekinteni, hogy egy másik sportban érte el. De mint mondta, ez is igazolja, hogy jó a koncepció, amiben az edzőivel, segítőivel elkezdtek felkészülni.

Azzal kapcsolatban, hogy mennyire volt nehéz megszokni a lovaglást leváltó akadályversenyt, a kétszeres vb-ezüstérmes sportoló azt mondta, szellemileg és lelkileg nem jelentett számára akkora kihívást. Megjegyezte, a lovaglást megtartotta hobbinak, sőt saját lova is lett, így közelebb áll ehhez a sporthoz, mint valaha. Fizikailag viszont nehéznek tartotta az átállást: az alapoktól kellett elkezdeni a stratégia felépítését, 2024 szeptemberétől decemberéig csak a fizikai alapok megteremtése zajlott gyógytornával és erőnléti edzéssel. Utána, mint mondta, viszonylag gyorsan ráérzett az OCR-re, bár ez nem minden technikára értendő, ugyanis nem a testi erejével, hanem a lendületével akadtak problémái. Guzi Blanka szerint viszont pont ezért jó látni, milyen szépen fejlődik, milyen remek ívet írt le év elejétől kezdve.

Guzi Blanka arról is beszélt, hogy a párizsi olimpián elért negyedik helyezése hagyott benne némi hiányérzetet, mivel nem sikerült dobogós helyet elérnie, de motivációt is adott számára a következő, tehát a mostani olimpiai ciklushoz. Hangsúlyozta, ennek is köszönhető, hogy jó lendülettel kezdte el a felkészülést.

Az öttusázó visszaemlékezett, hogy 2019-ben már volt alkalma megmutatni magát hazai pályán, az akkori volt az első felnőtt világbajnoksága, illetve ahogy fogalmazott, az egyik legnagyobb pofont is akkor kapta, mert hatalmas elvárásokkal indult neki a versenynek, hozzátette ugyanakkor, hogy rengeteget tanult belőle. A 2027-es, szintén Magyarországon tartandó világbajnokságról azt mondta, bár még távol van, nyilván szeretne bekerülni a magyar csapatba, illetve a döntőbe, és minél jobb eredményt elérni.

Guzi Blanka kijelentette, hogy a nyomás nem szokta megtörni, sőt az utóbbi években úgy érzi, hogy minél nagyobb a tét, annál jobban tud fókuszálni, annál jobb teljesítményt képes nyújtani. Így egyáltalán nem érzi úgy, hogy kényszer nehezedne rá a minél nagyobb eredmény elérése érdekében.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Sport    Guzi Blanka a 2025-ös öttusa vb-ről: lényegében egy új sportágban kellett versenyeznem

öttusa

felkészülés

ezüstérem

világbajnokság

guzi blanka

akadályverseny

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Már biztosan balatoni hajórekordot hoz 2025, és téli leállás sem lesz

Már biztosan balatoni hajórekordot hoz 2025, és téli leállás sem lesz

A bűvös kétmilliós utasszámot már augusztus 29-én, a tavalyi rekordévnél korábban elérte a Bahart. Az előző nyárinál képest csaknem 5 százalékkal több utas, összesen 1 millió 630 ezren vették igénybe a hajózási társaság szolgáltatásait, a legtöbben a Füred katamaránnal és a Tomaj, valamint a Balaton nevű új hajókkal utaztak. Hétfőn pedig kezdetét vette az őszi hajózási szezon. Minderről Veigl Gábor, a Balatoni Hajózási Zrt. vezérigazgatója beszélt az InfoRádióban.
VIDEÓ
Mit hoz az idei szüret a magyar borászatnak? Rókusfalvy Pál, Inforádió, Aréna
Az új legfőbb ügyész a szervezet céljairól és feladatairól. Nagy Gábor Bálint, Inforádió, Aréna
Macron: Lemondás vagy új választások? Fejérdy Gergely, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.15. hétfő, 18:00
Hoffmann Mihály
az Államadósság Kezelő Központ elnök-vezérigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Tortával próbálta engesztelni a pápát a vatikáni nagykövet

Tortával próbálta engesztelni a pápát a vatikáni nagykövet

Donald Trump új vatikáni nagykövete, a korábban Ferenc pápát élesen bíráló jobboldali katolikus Brian Burch szombaton egy születésnapi tortával próbálta enyhíteni a diplomáciai feszültséget XIV. Leó pápával való találkozóján.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ebben az országban milliomosnak érezheted magad a magyar fizetéssel is: csak egy dologra figyelj!

Ebben az országban milliomosnak érezheted magad a magyar fizetéssel is: csak egy dologra figyelj!

A sztereotípiák mögött egy olcsó, rendezett és meglepően barátságos ország tárul fel.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
'His voice will remain,' Charlie Kirk's widow vows after suspect arrested

'His voice will remain,' Charlie Kirk's widow vows after suspect arrested

Erika Kirk shares photos of her husband's open casket after he was shot and killed in Utah on Wednesday.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 13. 08:45
Felavatták: olasz nő készített szobrot a német Császárról
2025. szeptember 13. 08:15
Váratlanul meghalt az 53 éves olimpiai bajnok
×
×
×
×