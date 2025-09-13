Guzi Blanka a 2025-ös öttusa vb-ről: lényegében egy új sportágban kellett versenyeznem

Tavalyi eredményét megismételve Guzi Blanka ezüstérmes lett egyéniben a 2025-ös litvániai öttusa világbajnokságon. A mostani megmérettetés azért is volt különleges, mert ezúttal a lovaglás helyett már az újonnan bevezetett akadálypályán kellett helyt állnia.

„Nagyon örülök, ugyanis sikerült megismételni a tavalyi eredményemet, így mondhatjuk, hogy címvédő ezüstérmes vagyok” – mondta az InfoRádióban Guzi Blanka. A kétszeres világbajnoki ezüstérmes öttusázó hozzátette, az előző világbajnokság teljesen más volt, ott úgy érezte, hogy az addigi évek munkája hozta meg a gyümölcsét, a mostani viszont sokkal inkább egy megerősítés volt számára abban, hogy jó az út, amelyen jár.

Guzi Blanka kiemelte: szinte egy új sportágról beszélhetünk, hiszen a lovaglást nemrégiben leváltotta az akadályverseny (ORC, Obastacle Course Race), így szerinte úgy is lehet a mostani eredményre tekinteni, hogy egy másik sportban érte el. De mint mondta, ez is igazolja, hogy jó a koncepció, amiben az edzőivel, segítőivel elkezdtek felkészülni.

Azzal kapcsolatban, hogy mennyire volt nehéz megszokni a lovaglást leváltó akadályversenyt, a kétszeres vb-ezüstérmes sportoló azt mondta, szellemileg és lelkileg nem jelentett számára akkora kihívást. Megjegyezte, a lovaglást megtartotta hobbinak, sőt saját lova is lett, így közelebb áll ehhez a sporthoz, mint valaha. Fizikailag viszont nehéznek tartotta az átállást: az alapoktól kellett elkezdeni a stratégia felépítését, 2024 szeptemberétől decemberéig csak a fizikai alapok megteremtése zajlott gyógytornával és erőnléti edzéssel. Utána, mint mondta, viszonylag gyorsan ráérzett az OCR-re, bár ez nem minden technikára értendő, ugyanis nem a testi erejével, hanem a lendületével akadtak problémái. Guzi Blanka szerint viszont pont ezért jó látni, milyen szépen fejlődik, milyen remek ívet írt le év elejétől kezdve.

Guzi Blanka arról is beszélt, hogy a párizsi olimpián elért negyedik helyezése hagyott benne némi hiányérzetet, mivel nem sikerült dobogós helyet elérnie, de motivációt is adott számára a következő, tehát a mostani olimpiai ciklushoz. Hangsúlyozta, ennek is köszönhető, hogy jó lendülettel kezdte el a felkészülést.

Az öttusázó visszaemlékezett, hogy 2019-ben már volt alkalma megmutatni magát hazai pályán, az akkori volt az első felnőtt világbajnoksága, illetve ahogy fogalmazott, az egyik legnagyobb pofont is akkor kapta, mert hatalmas elvárásokkal indult neki a versenynek, hozzátette ugyanakkor, hogy rengeteget tanult belőle. A 2027-es, szintén Magyarországon tartandó világbajnokságról azt mondta, bár még távol van, nyilván szeretne bekerülni a magyar csapatba, illetve a döntőbe, és minél jobb eredményt elérni.

Guzi Blanka kijelentette, hogy a nyomás nem szokta megtörni, sőt az utóbbi években úgy érzi, hogy minél nagyobb a tét, annál jobban tud fókuszálni, annál jobb teljesítményt képes nyújtani. Így egyáltalán nem érzi úgy, hogy kényszer nehezedne rá a minél nagyobb eredmény elérése érdekében.