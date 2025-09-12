Szoboszlai Dominik álomgólja lett a hónap találata Liverpoolban - videó

A Liverpool labdarúgócsapatának szurkolói Szoboszlai Dominik Arsenal elleni találatát választották augusztus hónap legszebb góljának.

A drukkerek a klub honlapján szavazhattak az együttes találatairól, és a magyar válogatott csapatkapitányának az Ágyúsok ellen szerzett szabadrúgásgólja elsöprő többséggel, a voksok 70 százalékát begyűjtve diadalmaskodott.

Az Arsenal elleni meccsen jobbhátvédet játszó Szoboszlait korábban a harmadik forduló legjobb játékosának is megválasztották, valamint a hónap futballistájának is jelölték.

A címvédő Liverpool három meccs után hibátlan teljesítménnyel vezeti a Premier League-et.