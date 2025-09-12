ARÉNA
2025. szeptember 12. péntek Mária
Szoboszlai Dominik a magyar labdarúgó-válogatott stadionbejárásán a dublini Aviva Stadionban 2025. szeptember 5-én. A magyar csapat az ír válogatott ellen lép pályára Dublinban a 2026-os világbajnokság selejtezőjében szeptember 6-án.
Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

Szoboszlai Dominik álomgólja lett a hónap találata Liverpoolban - videó

Infostart / MTI

A drukkerek a klub honlapján szavazhattak az együttes találatairól.

A Liverpool labdarúgócsapatának szurkolói Szoboszlai Dominik Arsenal elleni találatát választották augusztus hónap legszebb góljának.

A drukkerek a klub honlapján szavazhattak az együttes találatairól, és a magyar válogatott csapatkapitányának az Ágyúsok ellen szerzett szabadrúgásgólja elsöprő többséggel, a voksok 70 százalékát begyűjtve diadalmaskodott.

Az Arsenal elleni meccsen jobbhátvédet játszó Szoboszlait korábban a harmadik forduló legjobb játékosának is megválasztották, valamint a hónap futballistájának is jelölték.

A címvédő Liverpool három meccs után hibátlan teljesítménnyel vezeti a Premier League-et.

