Fighters Run extrém akadályfutó verseny
Nyitókép: Fighter's Run

A legkeményebb harcosok újból megmérkőzhetnek – videó

Infostart / MTI

Ismét megrendezik Magyarország egyik legnépszerűbb extrém akadályfutó versenyét, a Fighters’ Runt.

Az eseményre ezúttal az MXTRACK Piliscsév motocross pályán kerül sor, a szervezők pedig több mint 1600 résztvevőre számítanak. Az indulóknak természetes és mesterséges akadályokat kell majd leküzdeniük.

"A Fighters’ Run nemcsak egy verseny – ez egy közösségi élmény, amelyben mindenki megtapasztalhatja a határai feszegetését és az összetartás erejét" – mondta Sisak Zsófia, a sorozat versenyigazgatója.

A rendezvényen különböző kategóriák és távok várják a résztvevőket, így az amatőröktől a profi sportolókig bárki megtalálhatja a számára legnagyobb kihívást. Lesznek egyéni akadályfutó számok kezdőknek, rövid- és hosszabb távú egyéni versenyek gyakorlottabbaknak, csapatverseny, gyerekverseny, akadályok nélküli terepfutás és kutyás terepfutás.

A szervezők családbarát helyszínnel, kitelepülő partnerekkel, büfével, szurkolói zónával, kempingezési lehetőséggel és egész hétvégén át tartó fesztiválhangulattal készülnek. Az eseményre szeptember 7-ig lehet online nevezni, a helyszínen kizárólag a megmaradt helyekre tudnak regisztrációs lehetőséget biztosítani.

extrém sport

fighters’ run

extrém akadályfutás

