Székely Bulcsú az induló pólóbajnokság új lebonyolításáról: több szorosabb mérkőzés lesz

Péntek este az UVSE–Szolnoki Dózsa mérkőzéssel megkezdődik a férfi vízilabda ob I 2025/2026-os szezonja. A toronymagas esélyes ismét az előző négy idényben aranyérmes Ferencváros, ugyanakkor a lebonyolítási rendszer megváltoztatása miatt az eddigieknél több komoly téttel bíró meccset rendeznek.

A legfontosabb újítás, hogy szétválik a mezőny felső- és alsóházra, utóbbi küzdelmeinek azonban a korábbinál is nagyobb tétje lesz, mivel a 2026/2027-es szezontól újra 12 csapat szerepel majd az élvonalban az eddigi 14 helyett.

Székely Bulcsú, a Magyar Vízilabda Szövetség (MVLSZ) sportszakmai vezetője az InfoRádióban a főbb változások közül még kiemelte, hogy a nyári, szingapúri világbajnoksághoz hasonlóan 25 méteres medencében játsszák a hazai bajnoki meccseket is. Az alapszakasz során csak egy kört teljesítenek a csapatok, vagyis 13 fordulós lesz a program, és utána válik ketté a mezőny a már említett szisztéma szerint.

Az alapszakasz első nyolc helyezettje a felsőházban folytatja, a 9-14. helyezettek pedig az alsóházban, továbbá hozzájuk csatlakozik az ob I/B-ben addig lement félszezon alapján az első és a második helyezett.

Az MVLSZ elnökségi tagja hozzátette: várhatóan minden korábbinál nagyobb figyelem övezi majd az alsóház csapatait és meccseit, hiszen a nyolc csapatból csak négy biztosíthatja a helyét az ob I következő idényében. A szövetség arra is gondolt a versenykiírásnál, hogy ha az alapszakasz végén nem lesz három pontnál nagyobb a különbség a 8-9. helyen végző csapatok között, akkor oda-visszavágós rájátszásban dől el, melyik klub kerül a felsőházba. Ha nagyobb lesz a differencia, akkor a nyolcadik automatikusan a legjobbak között folytatja.

A változtatások nem érintik azt, hogy az egyes bajnoki helyezések alapján a csapatok melyik európai kupasorozatban indulnak a 2026/2027-es idényben. Ez pedig azt jelenti, hogy az ob I első két helyezettje Bajnokok Ligája-résztvevő lesz, a harmadik – a kupagyőztes mellett – az Euro-kupában, a 4-5. helyezettek pedig a Konferencia-kupában szerepelhetnek. Ha az MK-győztes a bajnoki döntőben is érdekelt, akkor a bajnokság negyedik helyezettjéé az Euro-kupa-indulás, a harmadik számú európai kupasorozatban pedig az 5-6. helyezettek vehetnek részt.

Székely Bulcsú nem gondolja azt, hogy az újítások nagy hatással lennének a nézőszámra, a trend már évek óta ugyanaz. Sportszakmai szempontból úgy véli, „nincsenek könnyű helyzetben” az ob I résztvevői, hiszen a Ferencváros kiemelkedik a mezőnyből. Nagy kérdés, hogy a címvédőnek lesznek-e valódi kihívói, amely csapatok meg tudják esetleg nehezíteni a zöld-fehér klub dolgát. Az olimpiai bajnok és kétszeres Eb-aranyérmes szerint a játékoskeretek erősségét összehasonlítva az FTC a bajnokság toronymagas esélyese. Ezzel együtt azt gondolja,

több lesz a kiegyenlítettebb, szorosabb mérkőzés azzal, hogy a 13 fordulós alapszakaszt követően az első nyolc a felsőházban játszik egymással.

Az alsóházban pedig szintén nagy izgalmak várhatók, hiszen nem lehet majd egyetlen meccset sem félvállról venni, mert az az adott klub kiesését is eredményezheti.

Az MVLSZ sportszakmai vezetője nem titkolta, az volt a céljuk a módosításokkal, hogy több legyen a magas színvonalú mérkőzés, és minél kevesebb olyan találkozó legyen, amelyeken a nagy különbség miatt lankad a nézők érdeklődése. Ezzel együtt Székely Bulcsú szerint ebben a szisztémában azok a meccsek is „fogyaszthatók és élvezhetők lesznek a közönség számára”, amelyeken nem játszanak válogatott játékokosok.

A szponzorációs háttér minden csapatnál a saját helyzettől függ, erre nem lesz hatással a lebonyolítási rendszer megváltoztatása. A sportvezető szerint főleg a vidéki csapatoknál lényeges befolyásoló tényező, hogy mekkora önkormányzati támogatásban részesülnek, illetve a tao-támogatások is sokat számítanak, még akkor is ha ilyen forrást nem lehet ob I-es klub működtetésére fordítani, de Székely Bulcsú azt gondolja, mégis hatással van a csapatok költségvetésére. Nyilván más anyagi lehetősége van a Ferencvárosnak, és más az olyan kluboknak, amelyek a bennmaradásért fognak küzdeni

A premizálással kapcsolatban megjegyezte: nagyon összetett elosztási rendszer alapján kapják meg a pénzjutalmakat a csapatok. Az összeg természetesen függ a bajnoki helyezéstől, a nemzetközi kupaszerepléstől, a magyar és a külföldi játékosok arányától. Az alapdíj egyebek mellett ilyen paraméterek, kritériumok alapján emelkedhet. Székely Bulcsú úgy véli, nagy nyertes lehet az ob I/B első két helyezettje azzal, hogy csatlakozhat az élvonal alsóházához, mert ezzel a két érintett egyesület is plusz jutalmakat kap.