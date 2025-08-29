Ma 13 óra után kap ellenfeleket a Ferencváros – íme, a kínálat

Minden csapat minden kalapból két ellenfelet kap, a hasonló sorsolásokkal ellentétben a sajátjából is. A Ferencváros az elmúlt években, 2020 óta több csapattal is találkozott már (Ludogorec, Crvena zvezda, Dinamo Zagreb, Betis, Viktoria Plzeň, Celtic, Young Boys, Midtjylland, OGC Nice, Genk) a mostani mezőnyből.

Az előző idényhez hasonlóan mind a 36 gárda nyolc mérkőzést játszik a mostani, télbe átnyúló őszi szakaszban. Négyet odahaza, négyet idegenben. Nincsenek ebben a szakaszban kétszeri találkozások.

A csapatokat egyetlen, nagy, 36-os tabellán rangsorolják majd az eredményeik szerint. A január 29-én kialakuló végtabella első nyolc helyezettje közvetlenül a nyolcaddöntőbe jut, a 9-24. helyezettek pedig oda-visszavágós párharcban küzdhetnek meg a 16 közé jutásért, míg az utolsó 12 együttes kiesik. Nem kerül át csapat a BL-ből az Európa-ligába, mint ahogyan az Európa-ligából sem „esik le” senki a Konferencia-ligába.

A nyolcaddöntőtől kezdődő szakasz lebonyolítási rendje hagyományos rendszerű. A döntőt Isztambulban rendezik majd, 2026. május 20-án.

Ma az ellenfelek derülnek ki, a pontos menetrendet az UEFA szombatra ígéri.

1. kalap

AS Roma

FC Porto

Rangers FC

Feyenoord

Lille OSC

Dinamo Zagreb

Real Betis

Salzburg

Aston Villa

2. kalap

Fenerbahçe

Braga

Crvena Zvezda

Lyon

PAOK

Viktoria Plzeň

Ferencváros

Celtic

Maccabi Tel-Aviv

3. kalap

Young Boys

Basel

Midtjylland

Freiburg

Ludogorec

Nottingham Forest

Sturm Graz

FCSB

OGC Nice

4. kalap

Bologna

Celta Vigo

VfB Stuttgart

Panathinaikosz

Malmö FF

Go Ahead Eagles

Utrecht

KRC Genk

Brann Bergen

A főtábla mérkőzésnapjai:

1. forduló: szeptember 24-25.

2. forduló: október 2.

3. forduló: október 23.

4. forduló: november 6.

5. forduló: november 27.

6. forduló: december 11.

7. forduló: január 22.

8. forduló: január 29.