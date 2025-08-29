ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
397.04
usd:
339.96
bux:
103165.22
2025. augusztus 29. péntek Beatrix, Erna
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
A Ferencváros játékosainak gólöröme, jobbról a gólszerző Varga Barnabás a labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezőjének harmadik fordulójában játszott Ferencvárosi TC - Ludogorec Razgrad visszavágó mérkőzésen a Groupama Arénában 2025. augusztus 12-én.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Ma 13 óra után kap ellenfeleket a Ferencváros – íme, a kínálat

Infostart

Kora délután, 13 órától sorsolják az Európa-liga 2025–2026-os főtáblájának párosításait, kiderül, hogy a Ferencváros melyik nyolc csapattal találkozik szeptember 24. és január 29. között. Most az ellenfelek derülnek ki, a pontos menetrendet az UEFA szombatra ígéri.

Minden csapat minden kalapból két ellenfelet kap, a hasonló sorsolásokkal ellentétben a sajátjából is. A Ferencváros az elmúlt években, 2020 óta több csapattal is találkozott már (Ludogorec, Crvena zvezda, Dinamo Zagreb, Betis, Viktoria Plzeň, Celtic, Young Boys, Midtjylland, OGC Nice, Genk) a mostani mezőnyből.

Az előző idényhez hasonlóan mind a 36 gárda nyolc mérkőzést játszik a mostani, télbe átnyúló őszi szakaszban. Négyet odahaza, négyet idegenben. Nincsenek ebben a szakaszban kétszeri találkozások.

A csapatokat egyetlen, nagy, 36-os tabellán rangsorolják majd az eredményeik szerint. A január 29-én kialakuló végtabella első nyolc helyezettje közvetlenül a nyolcaddöntőbe jut, a 9-24. helyezettek pedig oda-visszavágós párharcban küzdhetnek meg a 16 közé jutásért, míg az utolsó 12 együttes kiesik. Nem kerül át csapat a BL-ből az Európa-ligába, mint ahogyan az Európa-ligából sem „esik le” senki a Konferencia-ligába.

A nyolcaddöntőtől kezdődő szakasz lebonyolítási rendje hagyományos rendszerű. A döntőt Isztambulban rendezik majd, 2026. május 20-án.

Ma az ellenfelek derülnek ki, a pontos menetrendet az UEFA szombatra ígéri.

1. kalap

AS Roma

FC Porto

Rangers FC

Feyenoord

Lille OSC

Dinamo Zagreb

Real Betis

Salzburg

Aston Villa

2. kalap

Fenerbahçe

Braga

Crvena Zvezda

Lyon

PAOK

Viktoria Plzeň

Ferencváros

Celtic

Maccabi Tel-Aviv

3. kalap

Young Boys

Basel

Midtjylland

Freiburg

Ludogorec

Nottingham Forest

Sturm Graz

FCSB

OGC Nice

4. kalap

Bologna

Celta Vigo

VfB Stuttgart

Panathinaikosz

Malmö FF

Go Ahead Eagles

Utrecht

KRC Genk

Brann Bergen

A főtábla mérkőzésnapjai:

1. forduló: szeptember 24-25.

2. forduló: október 2.

3. forduló: október 23.

4. forduló: november 6.

5. forduló: november 27.

6. forduló: december 11.

7. forduló: január 22.

8. forduló: január 29.

Kezdőlap    Sport    Ma 13 óra után kap ellenfeleket a Ferencváros – íme, a kínálat

ferencváros

európa-liga

sorsolás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Most jött el a NATO-tagállamok nagy számonkérése

Most jött el a NATO-tagállamok nagy számonkérése

Költségvetési földcsuszamláshoz vezetett a NATO történetében az ukrajnai orosz háború és nem utolsó sorban Donald Trump hivatalba lépése: a tagállamok túlnyomó többségében felgyorsultak a védelmi kiadások növelését célzó erőfeszítések.
 

Biztos, ami biztos, kilőtték az oroszok ezt a kijevi török dróngyárat is

Acél sündisznóvá kell válnia Ukrajnának – Von der Leyen az ukrán és az amerikai elnökkel egyeztetett

Újraindult a kőolajtranzit a Barátság kőolajvezetéken Szlovákiába

Hernádi Zsolt: ha egyszer a Barátság leáll, többé nem indul újra

Szakértő a kijevi rakétacsapásról: mintha Putyin már nem akarna Trump kedvében járni

VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
A 403. billentyű – és ami előtte volt, meg ami utána jön. Presser Gábor, Inforádió, Aréna
Trump és a háborúk. Barátot akarsz Washingtonban? Vegyél kutyát! Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.29. péntek, 18:00
Florova Anna az OTP Bank hitelezési területének vezetője, ügyvezető igazgató
Ginzer Ildikó az MBH Bank standard kiszolgálásért felelős üzleti vezérigazgató-helyettese
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Lebombázták az oroszok a Bayraktar gyárat, Rogyinszke ostrom alatt - Híreink az ukrán frontról pénteken

Lebombázták az oroszok a Bayraktar gyárat, Rogyinszke ostrom alatt - Híreink az ukrán frontról pénteken

Tegnap súlyos támadás érte az ukrán fővárost, a mentési munkálatok még ma reggel is folynak. A civil áldozatokról szóló hírek mellett kiderült, hogy az orosz haderő lebombázta a török Baykar vállalat dróngyárát is az ukrán fővárosban. Az oroszok Pokrovszktól északra Rogyinszkét és Krasznij Limant ostromolják, a T-05-15-ös főutat gyakorlatilag teljesen elvágták. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború pénteki eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Fontos bejelentést tett Karácsony Gergely Rákosrendezőről, óriási változások jöhetnek

Fontos bejelentést tett Karácsony Gergely Rákosrendezőről, óriási változások jöhetnek

A főpolgármester szerint a cél, hogy Rákosrendező egykori vasúti területét megújítva, zöld parkvárossá alakítva integrálódjon Budapest vérkeringésébe.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Ex-Thai PM to speak after being removed from office over leaked phone call

Ex-Thai PM to speak after being removed from office over leaked phone call

Paetongtarn Shinawatra’s dismissal is a major blow for Thailand’s most influential and polarising political dynasty.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 29. 09:22
F1-es szakíró: eljöhet az a pont, amikor csapatutasítás lesz a Piastri–Norris versenyfutásban
2025. augusztus 28. 21:51
Vb-arany után világranglista-csúcs
×
×
×
×