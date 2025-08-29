Ma 13 óra után kap ellenfeleket a Ferencváros – íme, a kínálat

Minden csapat minden kalapból két ellenfelet kap, a hasonló sorsolásokkal ellentétben a sajátjából is. A Ferencváros az elmúlt években, 2020 óta több csapattal is találkozott már (Ludogorec, Crvena zvezda, Dinamo Zagreb, Betis, Viktoria Plzeň, Celtic, Young Boys, Midtjylland, OGC Nice, Genk) a mostani mezőnyből.
Az előző idényhez hasonlóan mind a 36 gárda nyolc mérkőzést játszik a mostani, télbe átnyúló őszi szakaszban. Négyet odahaza, négyet idegenben. Nincsenek ebben a szakaszban kétszeri találkozások.
A csapatokat egyetlen, nagy, 36-os tabellán rangsorolják majd az eredményeik szerint. A január 29-én kialakuló végtabella első nyolc helyezettje közvetlenül a nyolcaddöntőbe jut, a 9-24. helyezettek pedig oda-visszavágós párharcban küzdhetnek meg a 16 közé jutásért, míg az utolsó 12 együttes kiesik. Nem kerül át csapat a BL-ből az Európa-ligába, mint ahogyan az Európa-ligából sem „esik le” senki a Konferencia-ligába.
A nyolcaddöntőtől kezdődő szakasz lebonyolítási rendje hagyományos rendszerű. A döntőt Isztambulban rendezik majd, 2026. május 20-án.
Ma az ellenfelek derülnek ki, a pontos menetrendet az UEFA szombatra ígéri.
1. kalap
AS Roma
FC Porto
Rangers FC
Feyenoord
Lille OSC
Dinamo Zagreb
Real Betis
Salzburg
Aston Villa
2. kalap
Fenerbahçe
Braga
Crvena Zvezda
Lyon
PAOK
Viktoria Plzeň
Ferencváros
Celtic
Maccabi Tel-Aviv
3. kalap
Young Boys
Basel
Midtjylland
Freiburg
Ludogorec
Nottingham Forest
Sturm Graz
FCSB
OGC Nice
4. kalap
Bologna
Celta Vigo
VfB Stuttgart
Panathinaikosz
Malmö FF
Go Ahead Eagles
Utrecht
KRC Genk
Brann Bergen
A főtábla mérkőzésnapjai:
1. forduló: szeptember 24-25.
2. forduló: október 2.
3. forduló: október 23.
4. forduló: november 6.
5. forduló: november 27.
6. forduló: december 11.
7. forduló: január 22.
8. forduló: január 29.