A Fradi ellenfelei: Rangers, Salzburg, Plzen, Fenerbahce, Ludogorec, Nottingham, Panathinaikosz, Genk

Minden csapat, minden kalapból két ellenfelet kap, a hasonló sorsolásokkal ellentétben a sajátjából is. Az előző idényhez hasonlóan mind a 36 gárda nyolc mérkőzést játszik a mostani, télbe átnyúló őszi szakaszban. Négyet odahaza, négyet idegenben. Nincsenek ebben a szakaszban kétszeri találkozások.

A csapatokat egyetlen, nagy, 36-os tabellán rangsorolják majd az eredményeik szerint. A január 29-én kialakuló végtabella első nyolc helyezettje közvetlenül a nyolcaddöntőbe jut, a 9-24. helyezettek pedig oda-visszavágós párharcban küzdhetnek meg a 16 közé jutásért, míg az utolsó 12 együttes kiesik. Nem kerül át csapat a BL-ből az Európa-ligába, mint ahogyan az Európa-ligából sem „esik le” senki a Konferencia-ligába.

A nyolcaddöntőtől kezdődő szakasz lebonyolítási rendje hagyományos rendszerű. A döntőt Isztambulban rendezik majd, 2026. május 20-án.

A pontos menetrendet az UEFA szombatra, legkésőbb vasárnapra ígéri.

A Ferencváros az első kalapból a Rangerst (otthon) és az RB Salzburgot (idegenben) kapta.

A második kalapból: Viktoria Plzen (o), Fenerbahce (i).

A harmadik kapalból: Ludogorec (o), Nottingham Forest (i)

A negyedik kalapból: Panathinaikosz (o), KRC Genk (i)

A teljes sorsolás itt olvasható.