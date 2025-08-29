ARÉNA
2025. augusztus 29. péntek
A Ferencváros kezdőcsapata a labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezőjének harmadik fordulójában játszott Ferencvárosi TC - Ludogorec Razgrad visszavágó mérkőzésen a Groupama Arénában 2025. augusztus 12-én.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

A Fradi ellenfelei: Rangers, Salzburg, Plzen, Fenerbahce, Ludogorec, Nottingham, Panathinaikosz, Genk

Infostart

Kisorsolták az Európa-liga 2025–2026-os főtáblájának párosítását.A Fradi ellenefelei: Rangers, Salzburg, Plzen, Fenerbahce, Ludogorec, Nottingham, Panathinaikosz, Genk.

Minden csapat, minden kalapból két ellenfelet kap, a hasonló sorsolásokkal ellentétben a sajátjából is. Az előző idényhez hasonlóan mind a 36 gárda nyolc mérkőzést játszik a mostani, télbe átnyúló őszi szakaszban. Négyet odahaza, négyet idegenben. Nincsenek ebben a szakaszban kétszeri találkozások.

A csapatokat egyetlen, nagy, 36-os tabellán rangsorolják majd az eredményeik szerint. A január 29-én kialakuló végtabella első nyolc helyezettje közvetlenül a nyolcaddöntőbe jut, a 9-24. helyezettek pedig oda-visszavágós párharcban küzdhetnek meg a 16 közé jutásért, míg az utolsó 12 együttes kiesik. Nem kerül át csapat a BL-ből az Európa-ligába, mint ahogyan az Európa-ligából sem „esik le” senki a Konferencia-ligába.

A nyolcaddöntőtől kezdődő szakasz lebonyolítási rendje hagyományos rendszerű. A döntőt Isztambulban rendezik majd, 2026. május 20-án.

A pontos menetrendet az UEFA szombatra, legkésőbb vasárnapra ígéri.

A Ferencváros az első kalapból a Rangerst (otthon) és az RB Salzburgot (idegenben) kapta.

A második kalapból: Viktoria Plzen (o), Fenerbahce (i).

A harmadik kapalból: Ludogorec (o), Nottingham Forest (i)

A negyedik kalapból: Panathinaikosz (o), KRC Genk (i)

A teljes sorsolás itt olvasható.

Thai court removes PM over leaked phone call with Cambodian leader

Thai court removes PM over leaked phone call with Cambodian leader

Court rules Paetongtarn Shinawatra breached ethics in call where she called Hun Sen "uncle" shortly before border conflict.

