Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya a labdarúgó Európa-bajnoki selejtező G csoportjában játszott Magyarország - Litvánia mérkőzésen a Puskás Arénában 2023. június 20-án.
Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás

Az írek és a portugálok ellen készül a válogatott, pályán a Celtic és a Stuttgart – sport a tévében

Infostart

Folytatódnak a labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezői, lesz némi angol és német futball, nézhető élőben a US Open és a Vuelta a Espana. Itthon pedig Marco Rossi keretet hirdet: a válogatott szeptember 6-án, Dublinban Írország ellen játszik, három nappal később a portugálok látogatnak a Puskás Arénába.

M4 Sport

13.00: Labdarúgás, Marco Rossi szövetségi kapitány kihirdeti a magyar válogatott keretét

Sport 1

18.30: Labdarúgás, Bajnokok Ligája, selejtező, 4. forduló, visszavágó, Kajrat Almati-Celtic FC

20.45: Labdarúgás, Bajnokok Ligája, selejtező, 4. forduló, visszavágó, Sturm Graz-Bodö/Glimt

Sport 2

13.45: Lósport, Kincsem+ Tuti

20.45: Labdarúgás, Német Kupa, 1. forduló, Eintracht Braunschweig-VfB Stuttgart

Eurosport 1

17.30: Tenisz, US Open

14.00: Országúti kerékpár, Vuelta a Espana, férfiak, 4. szakasz

Eurosport 2

16.30: Tenisz, US Open

Match 4

21.00: Labdarúgás, angol Ligakupa, 2. forduló, Sheffield Wednesday-Leeds United

