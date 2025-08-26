Az írek és a portugálok ellen készül a válogatott, pályán a Celtic és a Stuttgart – sport a tévében

M4 Sport
13.00: Labdarúgás, Marco Rossi szövetségi kapitány kihirdeti a magyar válogatott keretét
Sport 1
18.30: Labdarúgás, Bajnokok Ligája, selejtező, 4. forduló, visszavágó, Kajrat Almati-Celtic FC
20.45: Labdarúgás, Bajnokok Ligája, selejtező, 4. forduló, visszavágó, Sturm Graz-Bodö/Glimt
Sport 2
13.45: Lósport, Kincsem+ Tuti
20.45: Labdarúgás, Német Kupa, 1. forduló, Eintracht Braunschweig-VfB Stuttgart
Eurosport 1
17.30: Tenisz, US Open
14.00: Országúti kerékpár, Vuelta a Espana, férfiak, 4. szakasz
Eurosport 2
16.30: Tenisz, US Open
Match 4
21.00: Labdarúgás, angol Ligakupa, 2. forduló, Sheffield Wednesday-Leeds United