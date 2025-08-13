Világcsúcs, magyar remeklés, telt ház – a szervezők minden célja teljesült az idei Gyulai Memorialon

A kedden rendezett 15. Gyulai István Memorial legjobbjának járó Dr. Spiriev Bojidar-díjat a svéd Armand Duplantis kapta, aki 629 centiméteres eredménnyel új világcsúcsot ért el rúdugrásban. A legjobb hazai férfi versenyző a kalapácsvető Halász Bence lett, aki új egyéni csúccsal és egyben a világ idei legjobb eredményével (83.18 méter) végzett az első helyen. A legjobb magyar női versenyzőnek járó elismerést pedig Tóth Anna érdemelte ki, aki 100 méter gáton 12.94-es idővel hatodikként ért célba. A Nemzeti Atlétikai Központba mintegy 14 ezer néző látogatott ki, telt ház előtt rendezték a versenyeket.

A Gyulai István Memorial Atlétikai Magyar Nagydíj sportigazgatója az InfoRádióban elmondta: minden versenyszervező álma, hogy világcsúcs szülessen azon az eseményen, amelyet éppen szervez. Spiriev Attila ugyanakkor hozzátette, hogy világcsúcsot tervezni nem lehet, csak reménykedni lehet benne, így a szervezőbizottság Deutsch Péter vezetésével sokkal inkább azon dolgozott nagy erőkkel hosszú hónapokon át, hogy megteremtsék a méltó körülményeket egy világszínvonalú rendezvény lebonyolításához. Mint fogalmazott, előzetesen egy „nagyon egyszerűnek hangzó, mégis bonyolult célt tűztek ki”, méghozzá azt, hogy minden résztvevő és megjelenő vendég – legyen az induló, edző, szervező, menedzser, tudósító vagy éppen néző – élvezhesse a versenyt, és érezze jól magát.

Sokat tettek azért, hogy idén is az atlétika legnagyobb sztárjait hozzák el Magyarországra, és természetesen azt szerették volna, hogy minél több jó magyar eredmény is szülessen a Nemzeti Atlétikai Központban, ezért igyekeztek kiszolgálni a magyar indulók igényeit. A sportigazgató nagyon büszke arra, hogy a kitűzött célokat maradéktalanul teljesítették, az pedig „a cseresznye volt a tortán”, hogy a kétszeres olimpiai bajnok Armand Duplantis új világrekordot állított fel.

Az atlétika világában most mindenki erről az eredményről beszél, a Gyulai Memorial szervezői pedig nagyon boldogok, hogy Budapest és a verseny egy ilyen világszenzáció kapcsán került be a hírekbe.

Spiriev Attila úgy véli, idén is „fergeteges mezőny” látogatott el a világ minden pontjáról Magyarországra, és az általuk nyújtott teljesítmény is fergeteges volt. Mint mondta, az csak az érem egyik oldala, hogy világsztárokat hívtak meg, hiszen egyáltalán nem volt mindegy, milyen eredményekre lesznek képesek, illetve milyen lesz a hozzáállásuk. Ez már nem a szervezőkön múlt, de szerencsére nem kellett csalódnia a közönségnek. „Csodálatos volt látni, hogy egytől egyig mindenki megpróbálta a maximumot kihozni magából, de ehhez persze nagyon kellett a fantasztikus közönség is, a nézők nagyszerű hangulatot teremtettek a telt házas stadionban” – jegyezte meg a sportigazgató, aki emlékeztetett, hogy már a verseny előtt két-három nappal elkelt az összes jegy, óriási volt az érdeklődés.

15. Gyulai István Memorial – eredmények FÉRFIAK

60 m: 1. Illovszky Dominik 6.63, 2. D. Williams (jamaicai) 6.66, 3. Matsoso (dél-afrikai) 6.67, …8. Pap Márk 6.85, 9. Takács Ábel 6.88

100 m: 1. Kishane Thompson (jamaicai) 9.95, 2. Saminu (ghánai) 10.01, 3. Simbine (dél-afrikai) 10.01, …9. Illovszky Dominik 10.40

200 m: 1. Bryan Levell (jamaicai) 19.69, 2. Van Niekerk (dél-afrikai) 20.07, 3. Richardson (dél-afrikai) 20.30

400 m: 1. Muzala Samukonga (zambiai) 44.11, 2. J. Richards (trinidadi) 44.14, 3. McRae (amerikai) 44.16, 4. Molnár Attila 44.74 – új országos csúcs, régi: 44.84, Molnár és Enyingi Patrik, mindkettő 2025, …6. Enyingi Patrik 45.34

800 m: 1. Laban Kipkorir Chepkwony (kenyai) 1:42.96, 2. English (ír) 1:43.37, 3. Meziane (francia) 1:43.71, …12. Huller Dániel 1:46.69, Kubasi János iramfutó volt

3000 m: 1. Matthew Kipchumba Kipsang (kenyai) 7:33.23, 2. Herrera (mexikói) 7:33.58, 3. Chelimo (ugandai) 7:33.93, …15. Palkovits István 7:46.27 – új országos csúcs, régi: 7:46.42, Szögi István, 2024, 16. Szögi István 7:53.18

110 m gát: 1. Cordell Tinch (amerikai) 13.20, 2. Parchment (jamaicai) 13.24, 3. Edwards (amerikai) 13.26, …8. Eszes Dániel 13.91, 9. Szeles Bálint 13.99

Magasugrás: 1. Haszegava Naoto (japán) 227, 2. McEwen (amerikai) 224, 3. Nyikitin (ukrán) 224, …6. Török Gergely 218

Rúdugrás: 1. Armand Duplantis (svéd) 629 – világcsúcs, régi: 628, Duplantis, 2025, 2. Karalisz (görög) 602, 3. Marschall (ausztrál) 582, …7. Böndör Márton 562 Távolugrás: 1. Simon Batz (német) 807 (-0.3), 2. Tentoglu (görög) 805 (-0.4), 3. Anvarov (üzbég) 805 (-0.1)

Súlylökés: 1. Joa Kovacs (amerikai) 22.33, 2. Walsh (új-zélandi) 21.52, 3. Enekwechi (nigériai) 21.15, …9. Fekete István 17.84

Kalapácsvetés: 1. Halász Bence 83.18, 2. Katzberg (kanadai) 81.88, 3. Kohan (ukrán) 80.84, …7. Rába Dániel 74.75, 8. Szabados Ármin 74.63, 9. Varga Donát 73.03, 11. Czeller Gábor 72.83 NŐK 100 m: 1. Marie Josée Ta Lou-Smith (elefántcsontparti) 10.97, 2. Tina Clayton (jamaicai) 10.99, 3. S. Jackson (jamaicai) 11.00, …6. Takács Boglárka 11.26

200 m: 1. Ashanti Moore (jamaicai) 22.31, 2. Ofili (nigériai) 22.31, 3. Neita (brit) 22.37, …8. Sulyán Alexa 23.54

400 m: 1. Lieke Klaver (holland) 50.11, 2. Oketch (kenyai) 50.69, 3. Lear (amerikai) 50.94, …9. Molnár Janka 53.67

1500 m: 1. Georgia Griffith (ausztrál) 3:58.25, 2. M. Pérez (spanyol) 3:59.22, 3. MacLean (amerikai) 3:59.35, Kéri Bianka iramfutó volt

100 m gát: 1. Nadine Visser (holland) 12.43, 2. Armstrong (amerikai) 12.59, 3. Clemons (amerikai) 12.74, …6. Tóth Anna 12.94, …8. Kozák Luca 13.00, _., 9. Répási Petra 13.43

400 m gát: 1. Femke Bol (holland) 52.24, 2. Van den Broeck (belga) 54.50, 3. J. Jones (amerikai) 54.61, …7. Mátó Sára 55.53 Rúdugrás: 1. Tina Sutej (szlovén) 473, 2. McTaggart (új-zélandi) 467, 3. Svábíková (cseh) 467, …7. Klekner Hanga 451

Távolugrás: 1. Claire Bryant (amerikai) 671 (+0.4), 2. Smith (jamaicai) 667 (+0.8), 3. Burks 664 (0.0), …7. Bánhidi-Farkas Petra 634, 8. Lesti Diana 621

Spiriev Attila kitért az olimpiai ezüstérmes Halász Bence keddi szereplésére is, aki az olimpiai címvédő kanadai Ethan Katzberget megelőzve győzött a 15. Gyulai Memorialon. Mint mondta, a mostani szezon előtt még 81 méter alatti eredményei voltak a Dobó SE kétszeres vb-bronzérmesének, így a mostani 83 méter feletti egyéni csúcsa egy nagyon komoly előrelépés. A sportigazgató felhívta a figyelmet arra is, hogy

Halász Bence az ötszörös világbajnok lengyel Pawel Fajdek eddigi versenycsúcsát is megdöntötte kalapácsvetésben, ami egy újabb mérföldkő a Gyulai Memorial történetében,

és bizakodásra ad okot a magyar versenyző szerepléseit illetően a 2028-as Los Angeles-i olimpiáig hátralevő időben.

Azóta kiderült az is, hogy Armand Duplantis lesz a nagy sztárok egyike, akik népszerűsítik a 2026-ban Budapesten debütáló atlétikai világdöntőt (World Athletics Ultimate Championship). Az új verseny egy úttörő, forradalmian új nemzetközi sorozat lesz, amelyen a világ legjobb atlétái mérik össze tudásukat, hogy kiderüljön, ki a bajnokok bajnoka. Kétévente rendezik majd meg a versenyt, amely méltó lezárása lesz a nyári atlétikai szezonnak azokban az években, amikor nincs szabadtéri atlétikai világbajnokság. A viadalon világbajnokok, olimpiai bajnokok, a Gyémánt Liga győztesei és az év legjobban teljesítő atlétái csapnak össze, hogy három versenynap alatt – először 2026. szeptember 11–13. között – eldőljön, ki a világ legjobbja. Huszonhat sportoló már automatikusan kvalifikálta magát tavaly nyáron, mint egyéni olimpiai bajnok – köztük Armand Duplantis is.