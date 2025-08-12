Élő: Ferencváros–Ludogorec 0-0

Ha a Fradi továbbjut, biztosan legalább az Európa-ligában játszhat ősszel, de a Bajnokok Ligája is már csak egy lépés.

A két összeállítás. Ferencváros: Dibusz – Gartenmann, Raemaekers, Szalai – Makreckis, Ötvös, Kanikovszki, Tóth A., O'Dowda – Joseph, Varga Barnabás. Ludogorec: Bonmann – Son Gómez, Verdon, Kurtulus, Nedjalkov – Kaloc, D. Duarte, Csocsev – Marcus, Bile, Caio Vidal.

Az ötödik percben a bolgárok bevették a Fradi kapuját, egy szabadrúgás után Csocsev a kapuba fejelt. A játékvezető lest jelzett, de a VAR nézte, úgy tűnt, Ötvös kicsit bent ragadt. Az ítélet végül úgy szólt, hogy lesen volt a bolgár csatár.

Elég bizonytalan a magyar bajnok védelme.A 10. percben Vidal üresen fejelhetett, csak gyengén. Az első tíz perc vitathatatlanul a vendégeké volt.