2025. augusztus 12. kedd
Robbie Keane, a Ferencváros vezetőedzője a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának hetedik fordulójában, az Eintracht Frankfurt elleni másnapi mérkőzés előtti stadionbejáráson a frankfurti Deutsche Bank Park stadionban 2025. január 22-én.
Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

Élő: Ferencváros–Ludogorec 0-0

Infostart

A Ferencváros az első 90 perc gól nélküli döntetlene után telt ház előtt fogadja a bolgár Ludogorecet a BL-selejtező 3. fordulójában, a Groupama Arénában.

Ha a Fradi továbbjut, biztosan legalább az Európa-ligában játszhat ősszel, de a Bajnokok Ligája is már csak egy lépés.

A két összeállítás. Ferencváros: Dibusz – Gartenmann, Raemaekers, Szalai – Makreckis, Ötvös, Kanikovszki, Tóth A., O'Dowda – Joseph, Varga Barnabás. Ludogorec: Bonmann – Son Gómez, Verdon, Kurtulus, Nedjalkov – Kaloc, D. Duarte, Csocsev – Marcus, Bile, Caio Vidal.

Az ötödik percben a bolgárok bevették a Fradi kapuját, egy szabadrúgás után Csocsev a kapuba fejelt. A játékvezető lest jelzett, de a VAR nézte, úgy tűnt, Ötvös kicsit bent ragadt. Az ítélet végül úgy szólt, hogy lesen volt a bolgár csatár.

Elég bizonytalan a magyar bajnok védelme.A 10. percben Vidal üresen fejelhetett, csak gyengén. Az első tíz perc vitathatatlanul a vendégeké volt.

2025. augusztus 12. 19:22
