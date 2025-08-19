ARÉNA
2025. augusztus 19. kedd Huba
A ferencvárosi Adama Traoré gólöröme a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának nyolcadik fordulójában játszott Ferencvárosi TC - AZ Alkmaar mérkőzésen a Groupama Arénában 2025. január 30-án.
Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás

Elhagyja a Ferencváros labdarúgócsapatát az egyik legnagyobb ász

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

A török élvonalba a nyáron feljutott Genclerbirligi szerződtette Adama Traorét, a Ferencváros labdarúgócsapatának 30 esztendős csatárát.

A hatvanszoros mali válogatott légiós három éve a moldovai Sheriff Tiraszpoltól igazolt a zöld-fehérekhez, a klub honlapjának tájékoztatása szerint akkori ötmillió eurós értékével nem csupán a Ferencváros, hanem a teljes magyar bajnokság egyik legértékesebb játékosa volt. Három idény alatt 69 NB I-es mérkőzésen 21 gólt szerzett, három bajnoki címet nyert, tagja volt tavalyi Európa-liga- és a tavaly előtti Konferencia Liga-főtáblás együttes keretének.

A nemzetközi kupában is jólt teljesített, három év alatt ugyanis a Bajnokok Ligája-selejtezőben tizenkét mérkőzésen hétszer, az Európa-ligában huszonegy összecsapáson ötször, a Konferencia-ligában pedig nyolc találkozón hatszor volt eredményes.

Az átigazolási hírekkel naprakész transfermarkt.de adatai szerint a légióst már pénteken megvásárolta a kétszeres Török Kupa-győztes Genclerbirligi, amely a 2020/21-es idény után szerepelhet újra a török élvonalban.

