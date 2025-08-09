ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
395.31
usd:
339.56
bux:
104286.14
2025. augusztus 9. szombat Emőd
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Kazany, 2017. június 22.Marc-André ter Stegen német kapus kivéd egy lövést a labdarúgó Konföderációs Kupa B csoportjának második fordulójában játszott Németország - Chile mérkőzésen a délnyugat-oroszországi Kazany városi stadionjában 2017. június 22-én. (MTI/AP/Szergej Gric)
Nyitókép: MTI/AP/Szergej Gric

Nem fogadja el az átadólistára kerülést a Barcelona korszakos kapusa

Infostart

A 33 éves Marc-André ter Stegen minden erejét összeszedi ahhoz, hogy műtétje után felgyógyuljon és visszatérjen, sorsát több téves információ is befolyásolta - szerinte.

Mint az Infostart is megírta korábban, megfosztotta az FC Barcelona vezetése a csapatkapitányi karszalagtól Marc-André ter Stegent - mi több, azt is közölték, nem volna baj, ha el kéne adni őt -, a történet azonban itt nem ért véget, mivel a 33 éves, német válogatott kapus közleményt adott ki az ügyben - figyelt fel rá a 24.hu.

A kapitányi szalag elvesztéséhez az vezetett, hogy a kapus hátsérülése után - amely miatt több hónapos kényszerpihenő jön a karrierjében - a Barcelona szerette volna sérültlistára tenni, ám a sportoló nem írta alá orvosi jelentését, emiatt pedig fegyelmi eljárást kellett indítani vele szemben.

A játékos közleménye ebben a helyzetben született, ter Stegen azt írta, csak a visszatérés lebegett a szeme előtt, miközben mindenfélét terjesztettek róla a nyilvánosságban, például az egészségügyi állapotáról is. Szerinte

  • orvosaival közösen döntött a műtét mellett, klubja ebben támogatta a hosszú távú célok elérése érdekében
  • minden egészségügyi lépése a csapattap egyetértésben történt, nem hozott egyoldalú döntéseket
  • a felépülése minden határidejét tartotta
  • sok téves énformáció keringett ezekben a hetekben, ezért születhetett számára kedvezőtlen döntés
  • visszatérésére igenis van lehetőség
  • aláírásai nem hiányoznak sehonnan, ahová kell, ott lesz is.

A labdarúgó 2014 óta a Barcelona játékosa, 422 meccse van a klubban. Nyert 6 bajnoki címet és egy BL-t is.

Kezdőlap    Sport    Nem fogadja el az átadólistára kerülést a Barcelona korszakos kapusa

labdarúgás

barcelona

marc-andré ter stegen

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Rettegés a nyeregben – felmérés a hazai kerékpárosokról

Rettegés a nyeregben – felmérés a hazai kerékpárosokról

A kerékpározók legfőbb motivációja a kötetlen mozgásforma és az egészségmegőrzés lehetősége – mondta a Magyar Kerékpárosklub kommunikációs munkatársa a szervezet legfrissebb kutatásáról. Kádár Melinda a kerékpárosok félelmeiről is beszélt.
Megvan a Trump-Putyin-csúcs helyszíne is - Területcsere a megoldás?

Megvan a Trump-Putyin-csúcs helyszíne is - Területcsere a megoldás?

Bár korábban lehetett hallani svájci, olasz és magyarországi helyszínről, a legkézenfekvőbb megoldás született: a két ország határvidéke. A találkozó tárgya természetesen az ukrajnai háború és azon belül is a lehetséges fegyvernyugvás. Donald Trump közvetlenül utalt arra, hogy két irányból is nyomást helyezett az Egyesült Államok Oroszországra.
 

Ukrajna "nem adja a földjét" - reakció a formálódó trumpi békecsomagra

Ukrán területekről szóló orosz-amerikai megállapodásról ír a Bloomberg

Drónról ledobott villanybicikli mentett meg egy ukrán katonát

Azerbajdzsán és Örményország békét kötött - amerikai közvetítéssel

VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Otthon Start program: egy visszautasíthatatlan ajánlat? Panyi Miklós, Inforádió, Aréna
Hőkupola, szupercella és az új típusú időjárás - Tóth Tamás, InfoRádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.11. hétfő, 18:00
Deák András
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, John Lukacs Intézetének tudományos főmunkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
A Közel-Kelet középhatalma szervezkedik már Izrael ellen

A Közel-Kelet középhatalma szervezkedik már Izrael ellen

Törökország és Egyiptom közös fellépésre szólítja fel a muszlim országokat Izrael Gázai övezetre vonatkozó tervei ellen, miután mindkét ország elítélte a zsidó állam lépéseit.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ilyen se gyakran van manapság: teljes titokban igazolt egy portugál klub, senki nem tudott róla

Ilyen se gyakran van manapság: teljes titokban igazolt egy portugál klub, senki nem tudott róla

A Porto meglepetésszerű igazolással kápráztatta el a szurkolókat, amikor Luuk de Jong érkezését a legnagyobb titokban tartva, egy barátságos mérkőzés előtt jelentették be.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Vance and Lammy to host Ukraine talks, as Zelensky warns against US-Russia summit without Kyiv

Vance and Lammy to host Ukraine talks, as Zelensky warns against US-Russia summit without Kyiv

The talks come shortly after US President Trump announced he will meet Russia's President Putin in Alaska on Friday.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 9. 13:39
Elhunyt az edzés közben rosszul lett szekszárdi kosaras lány
2025. augusztus 9. 11:51
Megszólalt Szoboszlai Dominikék edzője az esélyességről
×
×
×
×