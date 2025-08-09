Nem fogadja el az átadólistára kerülést a Barcelona korszakos kapusa

Mint az Infostart is megírta korábban, megfosztotta az FC Barcelona vezetése a csapatkapitányi karszalagtól Marc-André ter Stegent - mi több, azt is közölték, nem volna baj, ha el kéne adni őt -, a történet azonban itt nem ért véget, mivel a 33 éves, német válogatott kapus közleményt adott ki az ügyben - figyelt fel rá a 24.hu.
A kapitányi szalag elvesztéséhez az vezetett, hogy a kapus hátsérülése után - amely miatt több hónapos kényszerpihenő jön a karrierjében - a Barcelona szerette volna sérültlistára tenni, ám a sportoló nem írta alá orvosi jelentését, emiatt pedig fegyelmi eljárást kellett indítani vele szemben.
A játékos közleménye ebben a helyzetben született, ter Stegen azt írta, csak a visszatérés lebegett a szeme előtt, miközben mindenfélét terjesztettek róla a nyilvánosságban, például az egészségügyi állapotáról is. Szerinte
- orvosaival közösen döntött a műtét mellett, klubja ebben támogatta a hosszú távú célok elérése érdekében
- minden egészségügyi lépése a csapattap egyetértésben történt, nem hozott egyoldalú döntéseket
- a felépülése minden határidejét tartotta
- sok téves énformáció keringett ezekben a hetekben, ezért születhetett számára kedvezőtlen döntés
- visszatérésére igenis van lehetőség
- aláírásai nem hiányoznak sehonnan, ahová kell, ott lesz is.
A labdarúgó 2014 óta a Barcelona játékosa, 422 meccse van a klubban. Nyert 6 bajnoki címet és egy BL-t is.