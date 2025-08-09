Megszólalt Szoboszlai Dominikék edzője az esélyességről

"Teljesen normális, hogy mi vagyunk az egyik esélyes, mert az előző kiírást megnyertük" - jelentette ki a holland szakember a vasárnapi Community Shield-mérkőzés előtt, melyen az FA Kupa-győztes Crystal Palace lesz a Vörösök ellenfele.

Slot arról is beszélt, hogy elsősorban az előző szezon bajnoki aranyérme és remek játéka miatt tartozik az esélyesek közé a Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos és Pécsi Ármin személyében három magyar játékost is foglalkoztató együttes, nem pedig azért, mert nyáron alaposan megerősítette a keretét.

"Jó futballistákat hoztunk, ahogy amúgy az összes többi csapat is. Ez teszi ezt a bajnokságot ilyen jóvá. Éppen ezért furcsának tartanám, ha csak azért lennénk esélyesek, mert

költöttünk egy kicsit új játékosokra,

mivel a Premier League minden klubja ugyanezt tette, ráadásul vesztettünk is labdarúgókat" - mondta a 46 éves szakember.

Jöttek, mentek

A Liverpool a széleket Kerkez Milos és Jeremie Frimpong leigazolásával, míg a támadó játékot Florian Wirtz és Hugo Ekitike szerződtetésével igyekezett megerősíteni, az új igazolások közé tartozik a kapus Pécsi Ármin is. A 20-szoros angol bajnok nyáron elvesztette a Real Madridhoz távozó Trent Alexander-Arnoldot, a Bayern Münchenhez igazoló Luis Diazt, Jarell Quansah pedig a Bayer Leverkusen játékosa lett, míg a portugál csatár, Diogo Jota a múlt hónapban autóbalesetben elhunyt.

"Az ambíciónk nem változott, ennek a klubnak az a célja, hogy minden trófeát megnyerjen" - jelentette ki Slot.