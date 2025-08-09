ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
395.31
usd:
339.56
bux:
104286.14
2025. augusztus 9. szombat Emőd
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Arne Slot, a Liverpool vezetőedzője az angol első osztályú labdarúgó-bajnokságban játszott Liverpool-Nottingham Forest mérkőzésen a liverpooli Anfield Road-i Stadionban 2024. szeptember 14-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Adam Vaughan

Megszólalt Szoboszlai Dominikék edzője az esélyességről

Infostart / MTI

Arne Slot vezetőedző természetesnek tartja, hogy címvédőként a Liverpool labdarúgócsapatát tartják a Premier League egyik favoritjának.

"Teljesen normális, hogy mi vagyunk az egyik esélyes, mert az előző kiírást megnyertük" - jelentette ki a holland szakember a vasárnapi Community Shield-mérkőzés előtt, melyen az FA Kupa-győztes Crystal Palace lesz a Vörösök ellenfele.

Slot arról is beszélt, hogy elsősorban az előző szezon bajnoki aranyérme és remek játéka miatt tartozik az esélyesek közé a Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos és Pécsi Ármin személyében három magyar játékost is foglalkoztató együttes, nem pedig azért, mert nyáron alaposan megerősítette a keretét.

"Jó futballistákat hoztunk, ahogy amúgy az összes többi csapat is. Ez teszi ezt a bajnokságot ilyen jóvá. Éppen ezért furcsának tartanám, ha csak azért lennénk esélyesek, mert

költöttünk egy kicsit új játékosokra,

mivel a Premier League minden klubja ugyanezt tette, ráadásul vesztettünk is labdarúgókat" - mondta a 46 éves szakember.

Jöttek, mentek

A Liverpool a széleket Kerkez Milos és Jeremie Frimpong leigazolásával, míg a támadó játékot Florian Wirtz és Hugo Ekitike szerződtetésével igyekezett megerősíteni, az új igazolások közé tartozik a kapus Pécsi Ármin is. A 20-szoros angol bajnok nyáron elvesztette a Real Madridhoz távozó Trent Alexander-Arnoldot, a Bayern Münchenhez igazoló Luis Diazt, Jarell Quansah pedig a Bayer Leverkusen játékosa lett, míg a portugál csatár, Diogo Jota a múlt hónapban autóbalesetben elhunyt.

"Az ambíciónk nem változott, ennek a klubnak az a célja, hogy minden trófeát megnyerjen" - jelentette ki Slot.

Kezdőlap    Sport    Megszólalt Szoboszlai Dominikék edzője az esélyességről

liverpool

szoboszlai dominik

arne slot

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Drónról ledobott villanybicikli mentett meg egy ukrán katonát

Drónról ledobott villanybicikli mentett meg egy ukrán katonát

A Harckocsizó (Tankiszt) fedőnevű katona társai mind elestek, őt pedig teljesen körülvették az oroszok. Már negyedik napja küzdött egyedül, amikor végre megérkezett a különleges segítség.
 

Megvan a Trump-Putyin-csúcs helyszíne is - Területcsere a megoldás?

Ukrajna "nem adja a földjét" - reakció a formálódó trumpi békecsomagra

Ukrán területekről szóló orosz-amerikai megállapodásról ír a Bloomberg

Azerbajdzsán és Örményország békét kötött - amerikai közvetítéssel

Tóth Tamás az Arénában: a 2020-as években valami nagyon durván eltolódott az időjárásunkban

Tóth Tamás az Arénában: a 2020-as években valami nagyon durván eltolódott az időjárásunkban

Az időjárás-előrejelzés lehetőségeiről, távlatairól, a Kárpát-medence éghajlati jelenségeinek változásairól beszélt Tóth Tamás, a HungaroMet és az MTVA meteorológusa az InfoRádió Aréna című műsorában. Elárulta azt is, hogy a szakember szerint létezik-e még mind a négy évszak, illetve hogy mit hozott már most a mesterséges intelligencia az időjárás-előrejelzések világába.
VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Otthon Start program: egy visszautasíthatatlan ajánlat? Panyi Miklós, Inforádió, Aréna
Hőkupola, szupercella és az új típusú időjárás - Tóth Tamás, InfoRádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.11. hétfő, 18:00
Deák András
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, John Lukacs Intézetének tudományos főmunkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Még mindig nem működik az EESZT

Még mindig nem működik az EESZT

Pénteken országszerte elérhetetlenné váltak a legfontosabb állami online szolgáltatások, mint az EESZT, a magyarorszag.hu és a központi időpontfoglaló rendszer is, ami jelentősen megnehezíti az elektronikus ügyintézést. Az EESZT cikkünk írásakor, szombat délben sem működik.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Mire készül Putyin a béketárgyalás előtt? Hosszasan telefonált Kína és India elnökével

Mire készül Putyin a béketárgyalás előtt? Hosszasan telefonált Kína és India elnökével

Vlagyimir Putyin telefonon egyeztetett Kína, India és több volt szovjet állam vezetőivel.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Ukraine will not give up land, Zelensky says as Trump plans to meet Putin

Ukraine will not give up land, Zelensky says as Trump plans to meet Putin

The Ukrainian president has rejected Donald Trump's suggestion that a deal with Russia could involve "some swapping of territories".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 9. 09:54
Tíz focimeccs, és ez még mind semmi - sport a tévében
2025. augusztus 8. 22:09
Otthon is kikapott az újonc
×
×
×
×