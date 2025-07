Extra munkaszüneti napot akarnak Angliában a női válogatott történelmi Eb-címvédése után

A címvédő angol válogatott nyerte a svájci női labdarúgó Európa-bajnokságot, miután a bázeli döntőben az 1–1-es eredménnyel záruló rendes játékidőt és hosszabbítást követően tizenegyesekkel 3–1-re legyőzte Spanyolországot. A hatalmas siker után egyre többen követelik a szigetországban Keir Starmer brit miniszterelnöktől, hogy hirdessen munkaszüneti napot – írja a Sky News cikke alapján a 444.hu.

Ed Davey, a Liberális Demokraták vezetője azt gondolja, egy extra szabadnap méltó módja lenne annak, hogy tisztelegjenek a csapat „lenyűgöző teljesítménye” előtt. Ami biztos: kedd déltől győzelmi parádé lesz Londonban, az ünnepélyes felvonulás a Buckingham-palota előtti Viktória-emlékműnél ér véget. A szurkolók ingyenesen vehetnek részt az eseményen.

Nincs túl sok esély arra, hogy az angol női labdarúgó-válogatott Eb-győzelmének tiszteletére munkaszüneti napot rendeljenek el, ugyanis

Természetesen Keir Starmer is gratulált az angol válogatottnak, az X-en azt írta: „micsoda csapat. Micsoda meccs. Micsoda dráma. A legnehezebb pillanatokban is helytálltatok, és büszkévé tettétek az egész nemzetet. Történelmet írtatok”.

