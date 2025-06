Felcsút után Liverpool következhet: álomszerződés előtt egy fiatal magyar labdarúgó

A Nemzeti Sport értesülései szerint a Puskás Akadémia 20 éves kapusa, Pécsi Ármin a héten Liverpoolba utazott, hogy az átigazolásáról tárgyaljon az angol bajnokcsapattal.

Pécsi jelenleg is tagja az U21-es válogatott keretének, de a héten elhagyta az edzőtábort, és nem vett részt csütörtökön az albánok elleni mérkőzésen sem, mert Angliába repült. Úgy tudjuk, előrehaladott tárgyalások folynak az átigazolásáról, így legkésőbb jövő héten már be is jelentheti a Liverpool a szerződtetését.

Fabrizio Romano, az igen megbízhatónak tartott átigazolási szakértő arról számolt be, hogy a magyar hálóőr már megegyezett a Poollal - vette észre a Magyar Nemzet.

??? EXCLUSIVE: Liverpool set to agree deal to sign 20 year old goalkeeper Armin Pecsi from Puskas Akademia.



Record sale for the Hungarian club as Pecsi said yes to Liverpool project, final details club to club and all done on player side.



Here we go, soon. ? pic.twitter.com/r68VsqqRPQ