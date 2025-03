Jelentős mérföldkőhöz ért a Hungaroring felújítása – videó

Szerkezetkész a Hungaroring új főépülete és központi lelátója 130 nappal a jubileumi, negyvenedik Forma-1-es Magyar Nagydíj előtt. Idén ugyanakkor még átmeneti év lesz: a versenyirányítás és a sajtóiroda is ideiglenes helyen üzemel majd – ismertette a felújítás részteleit a Hungaroring Sport Zrt. elnök-vezérigazgatója az InfoRádióban.

Gyulay Zsolt elmondta, hogy a paddock épület és a főlelátó is fedéssel együtt elkészült, ahogy készen áll a célegyenes melletti főlelátó tetőszerkezete is, annak a felső és alsó burkolása zajlik jelenleg. A Hungaroringen a 12 toronydaruból már csak 2 dolgozik, de a hónap végére azokat is elbontják. A területen dolgozó munkások száma még ezer fölötti.

Azon túl, hogy ütemterv szerint zajlanak a munkálatok, a vezérigazgató szerint a tervezett költségvetést is tudják tartani. Felidézte: a paddock épület és a főlelátó volt a minimum ahhoz, hogy a jogdíjszerződést meg tudják hosszabbítani, mivel ezek már nem feleltek meg az aktuális követelményeknek.

Gyulay Zsolt kiemelte: a további cél, hogy ismét MotoGP-versenyt rendezhessenek Magyarországon, a Hungaroringen, hiszen az állami tulajdonú pályán költséghatékony is lenne a verseny lebonyolítása.

"Ehhez szükséges lenne az 1-es és a 14-es kanyar átalakítása, illetve ezeken a részeken a lelátókat is meg kell újítani, hiszen az új főlelátó mellett most a régi fa, könnyűszerkezetes lelátók viccesen néznek ki. A MotoGP formátumhoz még szükséges lenne a bukóterek átalakítása, valamint a sikán és a 12-es kanyar átvágása egy alternatív útvonallal" – fogalmazott a sportvezető, bízva abban, hogy a közeljövőben ezeket a változtatásokat is végre tudják hajtani.

Gyulay Zsolt elárulta azt is, hogy folyamatosan tájékoztatják a jogtulajdonost, akinek a képviselői személyesen is ellenőrizték az új, 19 ezer négyzetméteres paddock átalakítását, mivel egy teljesen más épületkomplexum készül.

A csapatok megkapják az előírás szerinti 7 méter széles, 21 méter mély boxokat, illetve lesz mosdó és vécé is minden boxban. "A nézők egy csodálatos főlelátóval gazdagodnak, ami mögött egy tízezer négyzetméteres rendezvénytér is épül, ahol sokkal kényelmesebben, tágasabban elfér mindenki" – sorolta. Reményei szerint a szolgáltatások színvonala is követni fogja az infrastruktúra fejlesztését.

A Magyar Nagydíj előtt, június 16-án "veszik vissza" a pályát. Július elején a GT Open próbaversenye után pedig a pályát felkészítik a Forma-1-re – tájékoztatott a Hungaroring Sport Zrt. elnök-vezérigazgatója.

A Forma-1-es Magyar Nagydíj az idén a világbajnoki sorozat 14. futama lesz, augusztus 1. és 3. között rendezik meg. A versenyhétvége után a következő ütemmel folytatódik a felújítás a létesítményben, amely a jövő évi Magyar Nagydíjra készül el teljesen.

A jegyértékesítéssel kapcsolatban arról tájékoztatott, hogy az idei futamon is telt házra számítanak, nagyon kevés belépő maradt, ugyanakkor hamarosan elérhetővé tesznek még jegyeket az eddig meg nem nyitott lelátóra.