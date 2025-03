Sztárallűr? Ezt gondolja Szoboszlairól és társairól Marco Rossi

Marco Rossi azzal indított az MLSZ-nek adott videointerjújában, hogy szerinte a válogatottnál nincsenek problémák azzal kapcsolatban, ki kerül a címlapokra.

„Például a csapatkapitányunk, Dominik. Jelenleg az egyik legnépszerűbb játékos, aki Európa és a világ egyik legjobb csapatában játszik, nem mutat sztárallűröket. Éppen ellenkezőleg, mivel ő a csapatkapitány, nem csak a szurkolóknál, a társai körében is egyre népszerűbbé kell válnia, vezetőként kell tekinteniük rá, aki segít nekik a nehéz pillanatokban. Ha visszagondolunk arra, amikor megkapta a karszalagot, és összehasonlítjuk a jelenlegi helyzettel, hatalmas fejlődésen ment keresztül. Meggyőződésem, hogy továbbra is sokat tud fejlődni, óriási érték számunkra” – idézi az m4sport.hu a nemzeti csapat szövetségi kapitányának szavait, aki a többi, topligában szereplő magyar játékosról is kifejtette véleményét.

„Ami a csapatunk topjátékosait illeti, azt kell mondanom, hogy minden válogatott játékosunk – különösen azok, akik a legnagyobb bajnokságokból érkeznek – mindig a csapat rendelkezésére állnak, és nem mutatnak sztárallűröket, nem játsszák a primadonnát. Igyekeznek megosztani a tapasztalataikat és tanácsokat adni a fiatalabbaknak. Ez az oka annak, hogy amikor találkozunk Telkiben, mindenki örül, hogy ott lehet, és valóban úgy segítik egymást, mint egy család.”

Az olasz edző a játékosokkal való kommunikációról is szót ejtett:

„A mai kommunikációs eszközök segítségével lehetőségünk van emlékeztetni a játékosainkat a megbeszéltekre. (…) Nem szabad elfelejteni, hogy amikor egy játékost először hívunk be a válogatottba, főleg, ha például a magyar bajnokságból érkezik, akkor nem biztos, hogy hozzászokott ahhoz, hogy 60 ezer néző előtt játsszon, akár hazai pályán, akár idegenben. Márpedig most a törökök ellen fogunk játszani a Galatasaray stadionjában, amely tele lesz török szurkolókkal, akik ellenünk fognak szurkolni, tehát mentálisan is fel kell készülni az ilyen környezeti nehézségekre.”

A szövetségi kapitány kitért a sokat emlegetett kapusposztra is – a márciusi Törökország elleni NL-osztályozóra négy kapuvédőt, Dibusz Dénest, Gulácsi Pétert, Hegyi Krisztiánt és Szappanos Pétert is meghívta.

„A kapus egy nagyon különleges pozíció. Először is biztosnak kell lennünk abban, hogy a csapattársak bíznak benne. Ha egy olyan kapust állítasz be, aki nem ad biztonságot a védőknek, az már önmagában a vég kezdete, még akkor is, ha egyébként tehetséges kapusról van szó. Ha például még nem játszott sokat, nem sugároz biztonságot a védelem felé, akkor jönnek a hibák. Előfordulhat, hogy egy középhátvéd nem meri hátrapasszolni neki a labdát. Vagy nem bízik abban, hogy jól fog kijönni egy beadásra, ezért maga próbál közbeavatkozni. Ezért alapvető fontosságú, hogy a kapus nemcsak önmaga számára legyen megerősítve ebben a szerepben, hanem főként a csapattársai is elismerjék őt és bízzanak benne.”

Az MLSZ által, Marco Rossi olaszországi otthonában, a Nápoly melletti festői dél-olasz kikötővárosban, Pozzuoliban forgatott videóban a tréner hosszabban beszél olasz élményeiről, illetve legszemélyesebb gondolatairól. Kiderül például, hogy felesége szerint nem tud leállni a munkával, ami számára nem is munka, hanem a szenvedélye. Ha például nincs kint a meccseken, akkor gépen nézi meg játékosait, mindig követi az eseményeket.