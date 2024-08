Vas Blanka: nagyon jó élmény volt Párizs, csak nehogy elemezgessünk!

Nehéz tartani a fókuszt, főleg egy olimpia után – fogalmazott az InfoRádióban Vas Blanka, aki reméli, hogy a Tour de France-szal sikerült végre lezárnia, és nem gondolnia többet a párizsi szereplésén. „Jönnek még fontos versenyek, a világbajnokság is közeledik, úgyhogy várom őket.”

Mint mondta, igyekszik a pozitívumokra koncentrálni, de miután most mindenki az ötkarikás játékokat elemezgeti, könnyű a rosszat meghallani (olimpiai negyedik helyezését a közvélemény amúgy pozitívan fogadta – szerk. megj.) „Próbálom azt továbbvini, hogy ott voltam elől, legtöbbször jó döntést hoztam, és igen, ez most így alakult, de remélem még sok lehetőségem lesz” – fogalmazott, megismételve: próbálja motivációként felfogni, hogy részt vett az olimpián, és a győzelemért vesrenyezett.

Ami a Tour de France-t illeti, elmondta: a csapat elsődleges célja, hogy összetettben elhozza az első helyet. „Nyilván nem velem, hanem Demi Volleringgel, illetve Lorena Wiebesszal. Nem tudom, hogy versenyezhetek-e magamért, valószínűleg nem” – jegyezte meg Vas Blanka, aki tehát segítőként gondol magára.

