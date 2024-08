"Ez őrület" – Vas Blanka nyerte a Tour de France ötödik szakaszát – videó

A viadal csütörtökön a Bastogne és Amnéville közötti 152,5 kilométeres távval folytatódott, amely során öt kisebb kategorizált emelkedő és 1820 méter szintemelkedés várt a bringásokra. Az előzetes várakozások alapján ez az etap tűnt a legideálisabbnak egy jó eredmény elérésére az U23-as világbajnok Vasnak, aki a nyitóetapon tizedik lett.

Hat kilométerrel a cél előtt egy kanyarban nagy bukás történt, a szétszakadt mezőny maradékában Vas tökéletesen reagált minden megindulásra, a legvégéig kitartó négyesből pedig ő volt a leggyorsabb, és egy rendkívül izgalmas befutó révén a Giro d'Italia után a Tour de France-ról is van már szakaszgyőzelme.

? The final kilometre of this very eventful 5th stage saw ?? Blanka Vas take victory after a sprint in a small group. ? Le dernier KM de cette 5ème étape au final très agité et la victoire de ?? Blanka Vas après un sprint en petit comité. #TDFF2024 | #WatchTheFemmes |… pic.twitter.com/OEO4gjRhUE

"Ez őrület. Nehezen hiszem el, hogy egy szakaszt nyerek a Tour de France Femmes-en. Egyáltalán nem éreztem jól magam az etap alatt. Amikor az esés történt, a második helyen álltam, és nem tudtam, mi történt mögöttem, mert a rádióm nem működött" – nyilatkozott a csapat közösségi oldala szerint.

?️ "I really didn't expect this today because I felt so bad during the day. @lorenawiebes told me "Believe in yourself!"" Listen to the reaction of today's winner?? Blanka Vas. ?️ "Je ne m'attendais vraiment pas à ça aujourd'hui parce que je me sentais tellement mal… pic.twitter.com/UaW5jrszdD

Blanka Vas after her victory in stage 5 of the Tour de France Femmes:



"This is crazy. I find it hard to believe that I am winning a stage in the Tour de France Femmes. I didn't feel good at all during the stage. At the spot where there was a fall, I was in second position of… pic.twitter.com/Y96fKxEJSP