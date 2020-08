Győzelemmel kezdett az újonc Budafok az NB I-ben

Az élvonalba 74 év után visszajutott budafoki együttes idénybeli első találkozóját a helyszínen tekintette meg többek között Mészöly Kálmán és Marco Rossi, a magyar válogatott korábbi és jelenlegi szövetségi kapitánya, valamint Gera Zoltán 97-szeres válogatott labdarúgó is.

Már az első percekben is a házigazdák voltak aktívabbak, többet próbálkoztak támadásvezetéssel, és többet is veszélyeztettek, így nem érkezett váratlanul a góljuk. A 13. percben betaláló csapatkapitány, Kovács Dávid 28 évesen ezen a találkozón mutatkozott be az élvonalban. Együttese mindössze négy percig volt előnyben, mert a hátrányba került Kisvárda szinte azonnal átvette a kezdeményezést, Fernando Viana pedig egy bravúros szóló után egyenlített.

Ezt követően egészen a lefújásig felhőszakadás és erős szél nehezítette a játékosok dolgát, ennek ellenére a szünetig jó iramban futballoztak a csapatok.

A második félidőben szinte kizárólag a vendég szabolcsiak veszélyeztettek, ám Póser Dániel többször is bravúrosan védett. A fővárosiak egy szöglet után - a játék képe alapján meglepetésre - ismét vezetést szereztek, ezúttal a csapatkapitányi karszalagot átvevő Vaszicsku Gergő talált be.

A hajrában az özönvízszerű esőzés és a viharos szél miatt játékra szinte alkalmatlanná vált a pálya, a Budafok a rendkívül nehéz körülmények közepette azonban sikerrel őrizte meg minimális előnyét.