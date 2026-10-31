Magyar költségvetés, lengyel alkotmányos válság - a nap hírei

Benyújtotta a kormány a parlamentnek a 2027-es költségvetés tervezetét, amely 2,4 százalékos gazdasági növekedéssel és 3 százalékos inflációval számol. A kabinet az ideinél lassabb, 5,6 százalékos bruttó átlagkereset-növekedést vár, a nettó átlagkeresetek pedig a kedvezményekkel együtt 7,5 százalékkal emelkedhetnek. A GDP-arányos költségvetési hiány a tervezett 4,9 százalékra csökkenhet az idei 7,5 százalékról, az államadósság pedig 77,2 százalék lehet az év végén.

A 2027-es költségvetés tervezete szerint 510 milliárd forinttal több jut az egészségügyre, 757 milliárddal emelkednek a szociális kiadások, a közszolgáltatásokban dolgozók béremelésére pedig 677 milliárd forintot fordít a kormány. Az öregségi nyugdíjminimum 28 ezer 500 forintról 120 ezer forintra nő, a családi pótlék megduplázódik, és elindul a nyugdíjas SZÉP-kártya program is. A minimálbér személyi jövedelemadója az adójóváírás révén 9 százalékra csökken, ami mintegy 2-2,5 millió embert érint, összesen 250 milliárd forintos adócsökkentéssel. A kormány 200 milliárd forint bevételt vár a vagyonadóból.

Jelentősen csökken jövőre a közmédia állami finanszírozása. A 2027-es költségvetés tervezete 80 milliárd forintot irányoz elő a közmédia működtetésére, szemben az idei 141,3 milliárd forinttal. Ez csaknem 61 milliárd forintos, több mint 40 százalékos csökkenést jelent. Magyar Péter miniszterelnök a Facebook azt írta, hogy a kormány nulla forintot szán propagandára 2027-ben, inkább egészségügyre, oktatásra, építkezésre, adócsökkentésre és béremelésre költenek.

A 2027-es költségvetésről szóló törvényjavaslat visszavonására szólította fel a kormányt a Fidesz frakcióvezetője. Bóka János a tervezett büdzsét az átverés költségvetésének nevezte, és szerinte megfojtja a magyar gazdaságot. A képviselő hangsúlyozta: olyan költségvetés kell, ami csökkenti az adókat, segíti a gazdaságot, és a béreket tisztességes módon emeli.

Kivezeti a kormány az önkormányzatoknak a területfejlesztési alapba történő befizetési kötelezettségét a jövő évtől - közölte a vidék- és településfejlesztési miniszter. Lőrincz Viktória hangsúlyozta, hogy az intézkedés nagyságrendileg 30-35 milliárd forint könnyebbséget jelent a településeknek.

Jövőre a főváros 29, a kerületek 22 milliárddal több adóbevételt tarthatnak meg a költségvetési tervezet szerint - közölte a főpolgármester. Karácsony Gergely bejegyzésében emlékeztetett, hogy a költségvetési tervezet eltörli azt a korábbi szabályt, amely szerint az állam elvonja az önkormányzatoktól az iparűzési adó növekményét és 20 százalékkal csökkenti a főváros, 17 százalékkal pedig a kerületek által fizetendő szolidaritási hozzájárulást.

Az új lakásépítések felpörgetését várja a kormány a Wekerle Plusz programtól. Kármán András pénzügyminiszter szerint a most megszűnő Otthon Start helyébe lépő program elsősorban az új lakások vásárlását ösztönzi, amivel bővülhet a kínálat a piacon, és mérsékelheti az ingatlanárak emelkedését.

Az alkotmányos rend megsértésének nevezte az alkotmánybíróság vezetőinek felfüggesztését a lengyel elnök. Karol Nawrocki szerint az alkotmánybíróság vezetőinek felfüggesztése Lengyelország belső biztonságát is veszélyezteti, és felszólította a kormányt, hogy vonja ki az alkotmánybíróság területére vezényelt rendőröket. Az államfő rendkívüli egyeztetésre hívta a parlamenti pártok képviselőit.

Franciaországbanrendkívüli biztonsági intézkedések mellett kezdődtek a nagyvárosokban a harmadik alkalommal szervezett szociális megmozdulások. 150 városban 350 demonstrációt jelentettek be, amelyekre mintegy 400 ezer résztvevőt várnak. Párizsban és az ország más részein békésen indultak a menetek a hatóságok azonban attól tartanak, hogy a megmozdulások végére érkező rendbontók sötétedéskor zavargásokat és összecsapásokat provokálhatnak a rendfenntartókkal.

Olaszországban23 városban tartottak házkutatásokat a pénteki tömegtüntetések után. A rendőrség közlése szerint a házkutatásokban olyan személyek voltak érintve, akik a közösségi médiában tüntetésekre buzdítottak.

Csaknem 280 ezren maradtak áram nélkül Ukrajnában a szombatra virradóra végrehajtott orosz dróntámadások következtében - közölte az ukrán államfő. Volodimr Zelenszkij szerint az energetikai infrastruktúrában okozott jelentős károk miatt súlyos helyzet alakult ki az ország több régiójában, beleértve Kijevet is. Az ukrán államfő szombaton Isztambulban Recep Tayyip Erdogan török elnökkel a béketárgyalások újrakezdéséről és a fekete-tengeri biztonság kérdéseiről tárgyalt.

Jóváhagyta az amerikai kormányzat 500 Patriot elfogórakéta eladását Ukrajnának, összesen 2,1 milliárd dollár értékben. A vételárhoz Kanada, Németország és Norvégia is hozzájárul. Az amerikai külügyminisztérium szerint az ügylet Ukrajna biztonságát és az európai stabilitást szolgálja.

Az Axios értesülése szerint újraindíthatja az Irán elleni légicsapásokat az amerikai elnök, ha a republikánusok elveszítik a jövő heti félidős választásokat. Egy kormányzati forrás szerint ezt az üzenetet Teheránnak is továbbították, hogy megállapodásra ösztönözzék. Az amerikai kormányzatban vita van a katonai fellépés folytatásáról.