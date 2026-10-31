Fidesz: vonják vissza!

Bóka János szerint a Tisza költségvetése az átverés költségvetése, ami megfojtja a magyar gazdaságot, ezért a tervezet visszavonását sürgeti.

A Fidesz frakcióvezetője szerint olyan költségvetés kell, ami csökkenti az adókat, segíti a gazdaságot, és a béreket tisztességes módon emeli.

A szintén fideszes Palóc André szerint a kormány költségvetési tervezete adóemelésekre és megszorításokra épül. Facebook-videójában azt követelte, hogy a kormány ne törölje el a 14. havi nyugdíj visszaépítését, a negyven év feletti édesanyák szja-mentességét és a fiatalok használt lakás vásárlására fordítható támogatását.