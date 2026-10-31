Benyújtotta a kormány a 2027-es költségvetést

A Kármán András pénzügyminiszter által jegyzett törvényjavaslat megjelent a parlament.hu oldalon.

Magyar Péter miniszterelnök október 19-én az Országgyűlésben mondott napirend előtti felszólalásában Magyarország újjáépítésének költségvetéseként beszélt a jövő évi büdzséről, közölve, hogy 2027-től kilenc százalékra csökkenti a kormány a minimálbér jövedelemadóját és megduplázza a családi pótlékot.

Bejelentette, hatszáznyolcvanezer forintos havi jövedelem alatt csökkenni fog a személyi jövedelemadó, emelkedik mások mellett az egészségügyi szakdolgozók, a rendvédelemben dolgozók és a köznevelési indézményekben dolgozó nem pedagógus munkatársak bére. Jövőre 64 milliárd forint plusz jut az önkormányzatoknak és 62 milliárd forinttal csökken a szolidaritási hozzájárulás. Emellett 1500 milliárd forintos kiadáscsökkenést valósítanak meg jövőre a költségvetésben.

Csökkenő kiadásokkal és növekvő bevételekkel számol a kormány

Az előterjesztés szerint az államháztartás központi alrendszerének kiadási főösszege a jövő évre 47 587 milliárd forint, míg az idei büdzsé 49 025 milliárd forintot tartalmaz.

A bevételi főösszeg 2027-ben várhatóan 42 484 milliárd forint lesz, a szám az idei költségvetésben 41 915 milliárd forint.

A költségvetési javaslat a hiányt 5102 milliárd forintban állapítja meg. Az idei hiány az októberben módosított 2026-os költségvetés szerint 7110 milliárd forint.

Az Országgyűlés honlapjára pénteken éjjel felkerült, 348 oldalas törvényjavaslat preambulumában elsőként azt rögzítik, hogy 2026-ban egy „romokban heverő országot” örökölt meg az új kormány, valamint, hogy gazdaságilag, társadalmilag és morálisan is mélypontra került Magyarország. A 2027-es évet pedig az ország újjáépítése első teljes évének nevezik.

A dokumentum szerint a 2027-es költségvetési törvényjavaslat arra a kérdésre keresi a választ, hogyan lehet egyszerre rendbe tenni az ország pénzügyeit és jobb életet biztosítani azoknak, akiket a legtovább hagytak magukra.

Rögzítik: a költségvetés két alapelvre, az igazságosságra és a fejlődésre épül. A fejlődés növeli azt, ami elosztható, az igazságosság pedig mindenkinek esélyt ad arra, hogy részesüljön a fejlődés eredményeiből – fejtik ki.

A preambulumban az előző kormány felelősségét több ponton is érintik, hangsúlyozva, hogy a gazdaság évek óta stagnált, a korábbi kabinet politikai döntései miatt Magyarország nem jutott hozzá a neki járó uniós forrásokhoz, a költségvetés GDP arányos kamatkiadása az Európai Unióban a legmagasabb volt, az egészségügy, az oktatás és a szociális ellátórendszer fejlesztése helyett pedig a közpénz jelentős része túlárazott, felesleges és pazarló kiadásokra jutott.

A javaslatban a költségvetés igazságosságának öt elemét nevezik meg, elsőként azt, hogy jövőre többet kapnak a munkából élők, és akiket az elmúlt években méltatlanul elhanyagoltak.

Kiemelik a minimálbéren dolgozók nettó bérének emelkedését, a nyugdíjminimum több mint négyszeresére növekedését és a családi pótlék összegének megduplázását.

Az igazságosság második elemeként a nyugdíjasok és a családok legfontosabb támogatásainak megőrzését sorolják fel, harmadikként a közszolgáltatások megerősítését, negyedikként pedig az igazságos közteherviselést, ezen belül a vagyonadó bevezetését említik. Az igazságosság ötödik elemének azt nevezik, hogy az állam önmagán kezdi a felelős gazdálkodást, és a pazarlás felszámolását, így a hiánycsökkentés terhét az elsősorban az állam viseli.

A törvényjavaslat szerint a fejlődés középpontjában a gazdasági növekedés helyreállítása áll. A jövőre 2,4 százalékos növekedéssel számolnak, míg a bruttó átlagkereset a tervezet szerint 5,6 százalékkal, a nettó átlagkereset pedig – a minimálbér kétszereséig érvényesülő adócsökkentés hatására – 6,3 százalékkal emelkedik.

A fejlődés fontos forrásának nevezi a javaslat az európai uniós támogatások teljes körű lehívását és a fejlődés jelentős feltételeként határozza meg a kiszámítható, átlátható és versenysemleges vállalkozási környezetet, kiemelve, hogy a kisadózó vállalkozások tételes adója (kata) ismét széles körben elérhetővé válik.

A törvényjavaslatban közpénzügyek rendbetételét, a hiány tartós csökkentését és az államadósság-ráta három éve tartó emelkedésének megállítását és ismét csökkenő pályára állítását ígérik.

A fejlődés hosszabb távú zálogaként írnak az euró bevezetéséről, kiemelve: a kormány célja, hogy Magyarország 2030-ra megteremtse az euró bevezetésének gazdasági és költségvetési feltételeit.

A 2027. évi költségvetés egy új irány első lépése. Olyan Magyarország felé vezet, ahol a munka többet ér, a nyugdíjasok és a családok biztonságban élnek, a közpénz a közjót szolgálja és a fejlődés eredményei mindenkihez eljutnak – összegeznek.

A kormány 2,4 százalékos GDP-növekedéssel és 3 százalékos inflációval számol

Mindkét szám növekedést mutat az idei évhez képest, 2026-ra a kabinet 1,7 százalékos GDP-növekedést és 1,7 százalékos inflációt vár.

A beterjesztett javaslat általános indoklása szerint jövőre a gazdasági növekedés szélesebb bázisúvá válik, a gyorsuló GDP-bővüléshez az export és a beruházások növekedése érdemben hozzájárulhat.

Az infláció enyhe emelkedéséhez hozzájárulhat a hazai aszály és a dráguló műtrágya miatti élelmiszerár-növekedés.

Míg a bruttó keresetek idén átlagosan 9,2 százalékkal emelkednek a kormányzati adatok szerint, jövőre a kabinet 5,6 százalékos bruttó átlagkereset-növekedéssel számol. A nettó átlagkeresetek kedvezményekkel 7,5 százalékkal emelkednek jövőre, az idei 10 százalékos növekedés után.

A javaslat szerint a GDP-arányos hiány 4,9 százalékra csökken jövőre, ez az idei, módosított büdzsében 7,5 százalékos. Az indoklás szerint az egyszeri tényezők kiesése és a külső hatások együtt a GDP 1,4 százalékával javítják az egyenleget. A kormány intézkedései ezen felül összesen a GDP 2,6 százalékának megfelelő megtakarítást és többletbevételt eredményeznek.

Az államadósság-mutató 2027 végén a javaslat szerint 77,2 százalék lesz, az idei év végi 77,5 százalék után.

A költségvetés adatait 364,3 forintos euróárfolyammal számolták, míg a dollár árfolyama a kormány várakozásai szerint jövőre 314,2 forint lesz.

A kabinet 2027 végére 5,08 százalékra csökkenő jegybanki alapkamatot vár.

A vagyonosoktól nagyobb hozzájárulást vár a kormány

Csaknem 930 milliárd forintos többletbevételt vár a kormány a közteherviselés igazságosabbá tételéből, miközben több mint 260 milliárd forintot fordít jövőre lakossági adócsökkentésre az Országgyűlés elé péntek éjjel beterjesztett 2027-es költségvetési javaslat indoklása szerint.

Ebben az is szerepel, hogy a legnagyobb vagyonok tulajdonosaitól és a nagyvállalatoktól vár nagyobb hozzájárulást a kormány az állami kiadásokhoz, miközben az alacsony és közepes keresetűeknél több marad a fizetésükből.

A dokumentum szerint személyi jövedelemadó a minimálbért csupán 9 százalékkal terheli jövőre az adójóváírás révén, és csak a minimálbér kétszeresénél éri el a 15 százalékot. Az intézkedés mintegy 2-2,5 millió embert érint, akiknek az adója összesen 250 milliárd forinttal csökken.

A vagyonadóból jövőre 200 milliárd forintos bevétellel számol a kormány. Az adót mintegy 15 ezer emberre vetik ki, a társadalom kevesebb, mint 1 százalékára, akik 1 milliárd forintot meghaladó vagyon felett annak 1 százalékát, 100 milliárd forintnál is nagyobb vagyon esetén pedig annak 1,5 százalékát fizetik be a költségvetésbe.

Emelkedik a nagyvállalatok társasági adója és az innovációs járuléka, ugyancsak növekszik a kiskereskedelmi adó alsó kulcsa, és a kabinet visszahozza a reklámadót.

Személyi jövedelemadó-mentesség jövőre csak havi 1 millió forintos jövedelemig jár, eközben megduplázódik a családi pótlék.

Emelkednek az egészségre ártalmas termékek adói, valamint a szennyezést és környezetkárosítást terhelő adók, így ezekből is többletbevétellel számol a kabinet – olvasható az előterjesztés indoklásában.

Erősebb közszolgálatásokat ígér a kormány

Jövőre az egészségügy 510 milliárd forint többletforráshoz jut, bővül az önkormányzatok és a szociális ágazat támogatása, a közszolgáltatásokban dolgozók bére pedig összesen 677 milliárd forinttal emelkedik – olvasható az Országgyűlés elé péntek éjjel beterjesztett 2027-es költségvetési javaslat indoklásában.

A dokumentum igazságosabb költségvetést ígér azoknak, akiket az elmúlt években „méltatlanul elhanyagoltak”.

Négyszeresére emelkedik az öregségi nyugdíjminimum 28 500 forintról 120 ezer forintra, és kétszeresére a családi pótlék.

Elindul a nyugdíjas SZÉP-kártya első lépcsője, amely 2027-ben mintegy 2,2 nyugdíjast segít összesen 90 milliárd forinttal.

A szociális célú kiadások 757 milliárd forinttal emelkednek jövőre az ideihez képest, több mint 4230 milliárd forintra.

Az egészségügyre szánt források 510 milliárd forinttal növekednek, amelyből a legnagyobb tételt a szakdolgozói és egyéb béremelések tesznek ki, de nő a nagyértékű gyógyszerek finanszírozási kerete és megújul a mentőautó-állomány is.

A közszolgáltatásban dolgozók béremelésére több mint 670 milliárd forintot fordít jövőre a kormány, amely érinti az egészségügyben, az oktatásban, a szociális ágazatban a rendvédelemben, az igazságszolgáltatásban vagy a közművelődésben dolgozókat.