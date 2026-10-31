ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
365.94
usd:
327.93
bux:
145257.34
2026. október 31. szombat Farkas
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Karácsony Gergely fõpolgármester, a Magyar Önkormányzatok Szövetsége (MÖSZ) társelnöke a magyar önkormányzatok jövõjérõl és az önkormányzati rendszer új kihívásairól tartott sajtótájékoztatón a Városházán 2026. június 2-án.
Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

Ennyit nyerhet a főváros a költségvetés nyomán

Infostart

Kezdetnek nem rossz - írta a főpolgármester.

A benyújtott költségvetési tervezet értelmében jövőre a főváros 29, a kerületek 22 milliárddal több adóbevételt tarthatnak meg - közölte Karácsony Gergely főpolgármester a Facebook-oldalán szombaton.

A főpolgármester hozzátette: "kezdetnek nem rossz!"

A bejegyzés hozzászólásában azt írta: a költségvetési tervezet eltörli azt a korábbi szabályt, amely szerint az állam elvonja az önkormányzatoktól az iparűzési adó növekményét.

A büdzsétervezet ezenfelül 20 százalékkal csökkenti a főváros, 17 százalékkal pedig a kerületek által fizetendő szolidaritási hozzájárulást - közölte Karácsony Gergely.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Ennyit nyerhet a főváros a költségvetés nyomán

budapest

önkormányzat

költségvetés 2027

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Lehet másképp tanítani a magyar iskolákban? Thaisz Miklós, Inforádió, Aréna
Költségvetés: kockázatok és mellékhatások. Nyeste Orsolya és Árokszállási Zoltán, Inforádió, Aréna
Nyugdíj 2027: ki jár jól, és ki marad le? Farkas András, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.11.02. hétfő, 18:00
Wéber Gábor
Forma–1-es kommentátor
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Tisza-kormány: nagy átrendezés jön a költségvetésben, több tízmilliárdos könnyítést kapnak az önkormányzatok

Tisza-kormány: nagy átrendezés jön a költségvetésben, több tízmilliárdos könnyítést kapnak az önkormányzatok

Benyújtotta a kormány a 2027-es költségvetés tervezetét, amely jelentősen átrendezné az állami kiadásokat – több minisztérium kerete szűkülne, miközben az egészségügy és az oktatás több forráshoz jutna. Az önkormányzatoknak 30–35 milliárd forintos könnyítést jelenthet a területfejlesztési befizetés megszüntetése, a vagyonvisszaszerzési hivatal pedig több mint tízmilliárd forintból gazdálkodhatna jövőre. A parlament a következő hetekben tárgyalja a Tisza-kormány első, teljes évre szóló büdzséjét.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kvíz: Szörnyen sokat tudsz a halloweenről? Ezúttal nem biztos, hogy elég lesz a horrorfilmekből szerzett tudásod!

Kvíz: Szörnyen sokat tudsz a halloweenről? Ezúttal nem biztos, hogy elég lesz a horrorfilmekből szerzett tudásod!

A vámpírokról és vérfarkasokról nem csak a horrorfilmek mesélnek! Teszteld, mennyire ismered a hátborzongató legendákat és a régi babonákat!

BBC
Business Sport Travel Science
Ukrainian evacuees reunite with family after years trapped in Russia-occupied city

Ukrainian evacuees reunite with family after years trapped in Russia-occupied city

Oleshky residents had been without food, water and electricity, with many resorting to cooking garden weeds to survive.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. október 31. 18:00
Hallgatók a Wekerle Pluszról: ma kritikus kérdés a diákok lakhatása
2026. október 31. 17:40
Koronavírus: emlékezésről és elszámoltatásról beszélt a miniszter
×
×