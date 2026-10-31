Ennyit nyerhet a főváros a költségvetés nyomán

A benyújtott költségvetési tervezet értelmében jövőre a főváros 29, a kerületek 22 milliárddal több adóbevételt tarthatnak meg - közölte Karácsony Gergely főpolgármester a Facebook-oldalán szombaton.

A főpolgármester hozzátette: "kezdetnek nem rossz!"

A bejegyzés hozzászólásában azt írta: a költségvetési tervezet eltörli azt a korábbi szabályt, amely szerint az állam elvonja az önkormányzatoktól az iparűzési adó növekményét.

A büdzsétervezet ezenfelül 20 százalékkal csökkenti a főváros, 17 százalékkal pedig a kerületek által fizetendő szolidaritási hozzájárulást - közölte Karácsony Gergely.