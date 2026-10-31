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Magasfeszültségű távvezetékek a naplementében Debrecen közelében 2017. április 24-én. A Mavir Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító tájékoztatása szerint a magyarországi bruttó villamosenergia-fogyasztás 3 százalékkal volt magasabb az idén az első negyedévben, mint tavaly ugyanebben az időszakban. A növekedés a tartósan hideg időjárásnak tulajdonítható.
Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

Százezrek maradtak áram nélkül Ukrajnában az orosz dróntámadások nyomán

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Volodimr Zelenszkij szerint az energetikai infrastruktúrában okozott jelentős károk miatt súlyos helyzet alakult ki az ország több régiójában, beleértve Kijevet is.

Csaknem 280 ezren maradtak áram nélkül Ukrajnában a szombatra virradóra végrehajtott orosz dróntámadások következtében - közölte az ukrán államfő.

Volodimr Zelenszkij felsorolása szerint az éjszaka egy kijevi erőművet, a dnyiprói régióban pedig négy elektromos alállomást ért orosz támadás. Szombat reggel orosz dróncsapás ért egy sosztkai hőerőművet. Ezenkívül az oroszok vasúti infrastruktúrát támadtak Dnyipróban és Harkivban. A dnyiprói régióban az orosz hadsereg egy gázelosztó létesítményt is támadott.

Zelenszkij szerint Dnyipróban és a környező régióban körülbelül 200 ezer család maradt áram nélkül. A kijevi régióban is több mint 80 ezer család nélkülözi az áramot.

Péntek késő este és szombat kora reggel között Oroszország 134 különböző típusú drónnal támadta Ukrajnát, amelyek közül 72 sugárhajtású volt. Az ukrán légierő közlése szerint a támadó drónok nagy részét sikerült megsemmisíteni, de volt amelyik célba talált.

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