Százezrek maradtak áram nélkül Ukrajnában az orosz dróntámadások nyomán

Csaknem 280 ezren maradtak áram nélkül Ukrajnában a szombatra virradóra végrehajtott orosz dróntámadások következtében - közölte az ukrán államfő.

Volodimr Zelenszkij felsorolása szerint az éjszaka egy kijevi erőművet, a dnyiprói régióban pedig négy elektromos alállomást ért orosz támadás. Szombat reggel orosz dróncsapás ért egy sosztkai hőerőművet. Ezenkívül az oroszok vasúti infrastruktúrát támadtak Dnyipróban és Harkivban. A dnyiprói régióban az orosz hadsereg egy gázelosztó létesítményt is támadott.

Zelenszkij szerint Dnyipróban és a környező régióban körülbelül 200 ezer család maradt áram nélkül. A kijevi régióban is több mint 80 ezer család nélkülözi az áramot.

Péntek késő este és szombat kora reggel között Oroszország 134 különböző típusú drónnal támadta Ukrajnát, amelyek közül 72 sugárhajtású volt. Az ukrán légierő közlése szerint a támadó drónok nagy részét sikerült megsemmisíteni, de volt amelyik célba talált.