Újra tüntet Franciaország, sok tízezer rendőr áll készültségben

Rendkívüli biztonsági intézkedések mellett szombat délután megkezdődtek a francia nagyvárosokban a szakszervezetek által a megélhetési gondok elleni tiltakozásul harmadik alkalommal szervezett szociális megmozdulások, amelyekhez csatlakoztak az egykori sárgamellényesek és a közoktatás javítását követelő diákok is.

Az október 17-i tüntetéseket kísérő zavargások és fosztogatások elkerülése érdekében a belügyminisztérium 70 ezer rendfenntartót vezényelt az utcákra.

A hatóságok szerint "fennáll a közrend megzavarásának veszélye", miután a közösségi oldalakon a Halloween esti megünneplésére "számos gyülekezési felhívás" jelent meg "ultrabaloldali, radikalizálódott szélsőbaloldali mozgalmaktól, illetve a radikalizálódott sárgamellényesek internetes oldalain". Ezeket a kódolt felhívásokat "forradalomra, felkelésre felszólító üzenetek kísérik", és "nagyon egyértelműen bűncselekmények elkövetésére", valamint "fosztogatásokra és rendbontásra buzdítanak" - mondta korábban a belügyminiszter.

Párizsban és az ország más részein békésen indultak a menetek a Spidermannek, Mariónak vagy Frankensteinnek beöltözött ezrek részvételével. Incidensek nem történtek.

???: In #Grenoble , as everywhere in France, the streets are filled with protesters Everywhere in #France , immense and peaceful crowds are demonstrating on this third Saturday of mobilization. The slogan "#Macron resign!" is chanted everywhere. https://t.co/SAAl7hK62t — World_Breaking_News03 (@Breaking2003) October 31, 2026

A hatóságok azonban attól tartanak, hogy a megmozdulások végére érkező, úgynevezett black blocs-csoportba szerveződő

rendbontók sötétedéskor zavargásokat és összecsapásokat provokálhatnak a rendfenntartókkal.

Párizsban - ahol a belügyminisztérium kizárólag a körgyűrű menti egyik szélesebb úton engedélyezte a tüntetők vonulását - több tucat, kormányzati szervek közelében található metrómegálló zárva van, míg számos üzlet kirakatát az engedélyezett útvonalon és a belvárosban bedeszkázták vagy fémlemezekkel elbarikádozták a rendbontóktól és fosztogatóktól tartó tulajdonosok.

A hatóságok arra számítanak, hogy 400-800 közötti ultrabaloldali antikapitalista aktivista érkezhet a fővárosba, akikhez alkalmi vandálok és fosztogatók csatlakozhatnak. A főváros egyes részein vasárnapra virradóra kijárási tilalmat rendeltek el este 11 és reggel 6 óra között, a korlátozást a vidéki városokban már az elmúlt napokban bevezették.

A Halloween nem lesz "jogos indok arra, hogy valaki eltakarja az arcát a köztereken, és rendbontást kövessen el" - mondta előzetesen Laurent Nunez belügyminiszter.

A francia törvények szerint a közterületen maszk viselése ünnepségek keretein belül megengedett, a demonstrációk közelében azonban tilos.

Több szervezet már a szombati tüntetés előtt a mozgalom folytatására szólított fel.

A kéthetes őszi szünet után két diákszervezet keddre és csütörtökre hirdetett újabb iskolafoglalási akciókat a középiskolákban és az egyetemeken. Ezzel párhuzamosan a szakszervezetek csütörtökre terveznek általános sztrájknapot.

A franciaországi tiltakozások szeptember közepén kezdődtek a párizsi elővárosi gimnáziumokban, ahol a középiskolások a tanintézmények elfoglalásával követelték az infrastruktúra felújítását és a tanárhiány enyhítését. A mozgalom a közösségi oldalak segítségével egy hét alatt országos tiltakozássá nőtt, amire a kormány eleinte kizárólag rendőri válaszokat adott. Az összecsapásokban több kiskorú súlyosan megsérült, míg a rendőrök közül mintegy 1200-an sérültek meg egy hónap alatt.

Az országos demonstrációk szervezését utóbb átvették a megélhetési gondok ellen tiltakozó szakszervezetek, csatlakoztak hozzájuk az egykori sárgamellényesek, klímavédők és szélsőbaloldali mozgalmak, mielőtt a szociális megmozdulások átterjedtek a szomszédos országokra, Belgiumra, Németországra, Olaszországra és Spanyolországra is.