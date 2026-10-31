Lecsapott a felbujtókra az olasz rendőrség az újabb tüntetések után

Hatvan házkutatást tartott az olasz rendőrség szombaton 23 olasz városban az előző napi tömegtüntetések és összecsapások után.

A rendőrség közlése szerint a házkutatásokban olyan személyek voltak érintve, akik a közösségi médiában tüntetésekre buzdítottak.

Olaszországban pénteken országos sztrájkot tartottak, és több mint 60 városban összesen több mint egymillióan tüntettek a megélhetési nehézségek és a háború veszélye miatt. A demonstráló fiatalok Torinóban és Rómában többhelyütt is összecsaptak a rendőrökkel.

Október közepén az olasz kormány Milánóban és más városokban új biztonsági intézkedéseket vezetett be a tömeges zavargások miatt. A kormány rendeletet bocsátott ki, amelyben súlyosabb büntetéseket helyezett kilátásba az erőszakos tüntetőkkel szemben, és pénzbüntetéssel fenyegette meg a tiltakozó fiatalok szüleit a gyermekeik által okozott károkért. Aki egy tüntetésen egy legkevesebb ötfős csoport tagjaként vesz részt, a közbiztonságot veszélyeztetve, a jövőben öt évig terjedő börtönnel és 20 ezer eurós pénzbüntetéssel számolhat. A hatóságok ezenkívül kártérítést is előírnak az okozott rombolásért.