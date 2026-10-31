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Egy fizetési kötelezettséggel kevesebb vár az önkormányzatokra jövőre

Infostart / MTI

A szolidaritási adóból ugyanakkor több mint 335,5 milliárdos bevételt vár a költségvetés.

Kivezeti a kormány az önkormányzatoknak a területfejlesztési alapba történő befizetési kötelezettségét a jövő évtől - közölte a terület- és vidékfejlesztési miniszter a Facebook oldalán közzétett videóban.Lőrincz Viktória azt mondta,

ez nagyságrendileg 30-35 milliárd forint könnyebbséget jelent a településeknek.

Úgy fogalmazott: "az önkormányzatok a jövő évi költségvetés nagy nyertesei".

1613,3 milliárd forint jut az önkormányzati szektorra

A 2027-es költségvetésben 1613,32 milliárd forint kiadási és 335,67 milliárd forint bevételi összeg szerepel a helyi önkormányzatok támogatásai között - olvasható az Országgyűlés honlapjára felkerült tervezetben.

A működési kiadás sorai között 1607,64 milliárd, míg a felhalmozási kiadások soraiban 5,47 milliárd forint szerepel, a kormány emellett önkormányzati szolidaritási hozzájárulás címén 335 milliárd 676 millió forint működési bevétellel is számol.

A 2026-os módosított költségvetésben csaknem 1414,79 milliárd forint működési kiadás mellett 395,8 milliárd forint működési bevételt jelölt meg a kormány.

A jövő évi előirányzat a helyhatóságokat érintő legnagyobb kiadási tétele a települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak, illetve működésének általános támogatása lesz, előbbi célra 444,11 milliárd, utóbbira 414,72 milliárd forintot fordítanak. A szociális és gyermekjóléti feladatokra 363,13, gyermekétkeztetésre 169,57 milliárd jut, míg a kulturális kiadások támogatására 22,68 milliárd fog hasznosulni.

A helyhatóságok általános feladatainak működési célú kiegészítő támogatásai között külön tételként szerepel 25,67 milliárd forinttal a polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás.

A helyi közösségi közlekedési feladatok és közösségi közlekedés támogatására 22 milliárd forintot irányoz elő a költségvetés,

a megyei önkormányzatok feladatellátását 6,17 milliárd forinttal segíti a kormány.

A szociális feladatok működési célú kiegészítő támogatásai között tízmilliárd forintos keretösszeggel szerepel a szociális célú tüzelőanyag-vásárlásának támogatása. A kultúra területét érintően 3,77, illetve 4,19 milliárd forintos kiegészítő támogatással számolhatnak a megyei hatókörű városi múzeumok és városi könyvtárak, a helyhatóságok kulturális feladatainak bérjellegű támogatására 34,17 milliárd forintot juttat a 2027-es büdzsé.

Ami az önkormányzatoknál marad

A büdzsé rendelkezik a települési önkormányzatokat megillető átengedett bevételekről is: a helyhatóságot illeti meg

  • a települési önkormányzat jegyzője által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság 100 százaléka,
  • a fővárosi és megyei kormányhivatalok által kiszabott és abból befolyt környezetvédelmi bírságok összegének 30 százaléka,
  • egyes feltételek esetén a közigazgatási bírság behajtásából és végrehajtásából származó bevétel 40 százaléka
  • a közterület-felügyelő által kiszabott közigazgatási bírság behajtott összegének 100 százaléka
  • a termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni - a földterület fekvése szerinti települési önkormányzat által beszedett - személyi jövedelemadó 100 százaléka

A felhalmozási célú kiadások kiegészítő támogatásai között a vis maior keret 5,18 milliárd forintot tesz ki, 390 millió forintot fordít a költségvetés a kompok, révek fenntartásának és felújításának támogatására, illetve 100 millió forintos keret áll rendelkezésre az ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítására.

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