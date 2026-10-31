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The MIM-104 Patriot is a surface-to-air missile (SAM) system, the primary of its kind used by the United States Army
Nyitókép: Anton Petrus/Getty Images

500 Patriotot kap Ukrajna, a számlát három ország állja

Infostart / MTI

Az amerikai kormányzat bejelentette, hogy jóváhagyta Patriot elfogó rakéták 2,1 milliárd dollár értékben történő értékesítését Ukrajna számára.

A külügyminisztérium közölte, hogy az 500 Patriot rakéta vételárhoz Kanada, Németország és Norvégia járul hozzá.

"A javasolt eladás a partnerország biztonságának javításával támogatja az Egyesült Államok külpolitikai és nemzetbiztonsági céljait, amivel az európai politikai és gazdasági stabilitáshoz járul hozzá - áll a tárca által kiadott közleményben.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a héten figyelmeztetett, hogy országában kifogyóban a létfontosságú katonai eszköz, amely Moszkva támadásainak a kivédéséhez szükséges.

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