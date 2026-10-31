500 Patriotot kap Ukrajna, a számlát három ország állja

A külügyminisztérium közölte, hogy az 500 Patriot rakéta vételárhoz Kanada, Németország és Norvégia járul hozzá.

"A javasolt eladás a partnerország biztonságának javításával támogatja az Egyesült Államok külpolitikai és nemzetbiztonsági céljait, amivel az európai politikai és gazdasági stabilitáshoz járul hozzá - áll a tárca által kiadott közleményben.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a héten figyelmeztetett, hogy országában kifogyóban a létfontosságú katonai eszköz, amely Moszkva támadásainak a kivédéséhez szükséges.